Pavlova megosztott egy üzenetet, hétfő éjjel elcsalták a magyar olimpiai érmet? + videó

Az idei Eb-n bronzérmes Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó vasárnap a negyedik helyen zárta a rövidprogramot, és hétfő éjjel az utolsó négyes csoportban az első jégre lépő volt. Akkor, amikor a kétszeres világbajnok japán Miura Riku, Kihara Rjuicsi duó állt az élen. Pavlováék Ursine Vulpine és Annaca Without you (Nélküled) című számára korcsolyáztak – gyönyörűen.

Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei nagyon szép kűrt mutatott be magyar színekben Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Az alaphangot rögtön megadták egy háromfordulatos dobással, majd a tripla toeloop, dupla Axel, dupla Axel ugráskombinácival. Innentől sugárzott a magabiztosság róluk, ennek megfelelően dobott tripla flip és az ugrott háromfordulatos Salchow is kifogástalanul sikerült. Ezzel a program legnehezebb részén túl voltak, következtek a lépéssorok, a pörgések, melyek rendre tökéletes szinkronban voltak. A végére még sikerült a tripla Rittberger is, így Pavlováék mind a tizenegy eleme hibátlan lett, és nem lehetett kérdés, hogy az előzetesen topfavorit japán duó mögé a második helyre kerül a magyar páros, amely óriási egyéni csúccsal, 141,39 ponttal zárta a kűrt. Ez majdnem öt ponttal több, mint amit korábban valaha kaptak. Összesítésben a 215,26 pont is rekord volt számukra, méghozzá közel hét ponttal.

Utánuk a kanadai Lia Pereira és Trennt Michaud nem tudott tiszta kűrt futni, így biztossá vált, hogy Palováék nem rontanak a negyedik pozíciójukon. Az Európa-bajnok georgiai Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava programjában is volt kivetnivaló, viszont a bírák így is jobbra értékelték őket, azaz a magyar érem a rövidprogram után éllovas Hasén és Volodinen múlott. A szintén hibázó németek ugyan kevesebb pontot kaptak a kűrjükre, de az előnyük elég volt ahhoz, hogy Pavlováék előtt maradjanak, akik így negyedikként zártak.