Pavlova megosztott egy üzenetet, hétfő éjjel elcsalták a magyar olimpiai érmet? + videó

A milánói–cortinai téli olimpián hétfő éjjel szó szerint az utolsó pillanatban dőlt el, hogy műkorcsolyában a párosok versenyében nem lett magyar érem. A színeinkben induló Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó a negyedik helyen végzett, de a 2014-es olimpiai bajnok Makszim Trankov szerint érem járt volna a párosnak. Ezt onnan tudhatjuk, hogy Pavlova megosztott egy üzenetet tőle.

2026. 02. 17. 5:44
Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei a kűrjét mutatja be a műkorcsolyázó párosok versenyében a 2026-os milánói–cortinai téli olimpián az assagói Forum di Milano sportarénában Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az idei Eb-n bronzérmes Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó vasárnap a negyedik helyen zárta a rövidprogramot, és hétfő éjjel az utolsó négyes csoportban az első jégre lépő volt. Akkor, amikor a kétszeres világbajnok japán Miura Riku, Kihara Rjuicsi duó állt az élen. Pavlováék Ursine Vulpine és Annaca Without you (Nélküled) című számára korcsolyáztak – gyönyörűen.

Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei nagyon szép kűrt mutatott be magyar színekben
 Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei nagyon szép kűrt mutatott be magyar színekben Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Az alaphangot rögtön megadták egy háromfordulatos dobással, majd a tripla toeloop, dupla Axel, dupla Axel ugráskombinácival. Innentől sugárzott a magabiztosság róluk, ennek megfelelően dobott tripla flip és az ugrott háromfordulatos Salchow is kifogástalanul sikerült. Ezzel a program legnehezebb részén túl voltak, következtek a lépéssorok, a pörgések, melyek rendre tökéletes szinkronban voltak. A végére még sikerült a tripla Rittberger is, így Pavlováék mind a tizenegy eleme hibátlan lett, és nem lehetett kérdés, hogy az előzetesen topfavorit japán duó mögé a második helyre kerül a magyar páros, amely óriási egyéni csúccsal, 141,39 ponttal zárta a kűrt. Ez majdnem öt ponttal több, mint amit korábban valaha kaptak. Összesítésben a 215,26 pont is rekord volt számukra, méghozzá közel hét ponttal.

Utánuk a kanadai Lia Pereira és Trennt Michaud nem tudott tiszta kűrt futni, így biztossá vált, hogy Palováék nem rontanak a negyedik pozíciójukon. Az Európa-bajnok georgiai Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava programjában is volt kivetnivaló, viszont a bírák így is jobbra értékelték őket, azaz a magyar érem a rövidprogram után éllovas Hasén és Volodinen múlott. A szintén hibázó németek ugyan kevesebb pontot kaptak a kűrjükre, de az előnyük elég volt ahhoz, hogy Pavlováék előtt maradjanak, akik így negyedikként zártak.

 

Pavlova: Vannak, akik hibáztak, és mégis előttünk végeztek

Pavlova Maria az M4 Sportnak a következőket nyilatkozta:

– Vegyes érzéseink vannak, boldogok vagyunk a felkészülés miatt, tegnap és ma is kiválóan teljesítettünk. Ennél jobb korcsolyázásban nem nagyon reménykedhettünk, egyéni rekordpontszámot kaptunk. Ugyanakkor negyedikek vagyunk két kiváló programmal, vannak, akik hibáztak, és mégis előttünk végeztek. Mi megtettünk mindent, amit tudtunk. Élveztük, hogy itt lehettünk, amikor realizáltuk, hogy rendben volt a programunk, nagyon boldogok voltunk. Büszkék lehetünk erre a teljesítményre. Az első két szezonunk nagyon jól alakult, az előző kicsit hullámvasútra sikerült. Ez az év sem kezdődött jól Alexei vállsérülése miatt, de csodálatos, hogy eljutottunk közösen az olimpiáig, büszke vagyok rá is, hogy ilyen keményen dolgozott minden edzésen. Nagyon büszkék vagyunk erre a négy évre!

Makszim Trankov szerint járt volna az érem a magyar párosnak

Pavlova igen aktív a közösségi médiában, és az éjjel az Instagram-sztorijában megosztott egy üzenetet, amit a 2014-es, Szocsiban rendezett téli olimpia bajnoka, Makszim Trankov küldött neki. Ez egy fotó Pavlováékról, azzal a felirattal, hogy „a valódi olimpiai érmesek”.

 

A Makszim Trankov, Tatjana Volosozhar duó a 2014-es olimpián két aranyat is begyűjtött: győzött a párosok között, valamint a csapatversenyben is. A duó világ- és négyszeres Európa-bajnok. Nem lehet azt mondani, hogy Trankov nem ért a páros műkorcsolyához... 

Az orosz Sport.24 portál is arról ír, hogy Pavlováék a bírói manipuláció áldozatai lettek, dobogón kellett volna végezniük a két hibátlan programjuk után. S ezt aligha az elfogultság mondatja a portállal, mert a bronzérmes német páros férfi tagja, Nikita Volodin is orosz származású.

 

Műkorcsolya, páros, végeredmény:

  1. Miura Riku, Kihara Rjuicsi (Japán) 231,24 pont
  2. Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava (Georgia) 221,75
  3. Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (Németország) 219,09
  4. Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei (Magyarország) 215,26

 

A Pavlova, Sviatchenko páros az 1980-ban ezüstérmes Regőczy Krisztina és Sallay András jégtáncosok után végzett pontszerző helyen műkorcsolyában, illetve ezzel a negyedik hellyel folytatódott Magyarország 2006 óta tartó pontszerző sorozata a téli olimpiákon.

 

