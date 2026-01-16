Évtizedeket vártunk erre a magyar éremre, megérte – de mire lesz ez elég az olimpián?

Megvolt rá az esélye a korábban vb-4. , olimpiai kvótával rendelkező Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei párosnak, hogy végre-valahára megcsípjen egy dobogós helyezést egy világversenyen. Nos, a vágy valósággá vált, és az orosz születésű, de évek óta magyar színekben induló duó bronzérmet nyert a sheffieldi műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokságon. Hogy ez mekkora eredmény, tán jól mutatja, hogy az előző magyar érmet a sportágban még Sebestyén Júlia szerezte meg 2004-ben, a budapesti kontinensviadalon, míg párosban még ennél is jóval régebben állhatott dobogóra magyar kettős: 69 évvel ezelőtt, 1957-ben lett Eb-ezüstérmes Nagy Marianne és Nagy László.

Bronzérmet nyert a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros a sheffieldi műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokságon. Fotó: Fradi.hu

Vajon a műkorcsolya is hozhat magyar érmet a Milánóban rendezendő téli olimpián?

Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei már a szerdai rövid programjával harmadik lett, azaz minden esélyük megvolt arra, hogy két Eb-4., és egy vb-4. hely után végre felálljanak a dobogóra. Ráadásul a formájukkal sem volt gond, hiszen a páros az eddigi legmagasabb pontszámát kapta Michael Jackson Earth Song című dalára előadott, harmonikusan kivitelezett produkciójára. A kűr – Ursine Vulpine Without you című számára – összességében jól sikerült. Látványos és magas volt az elején a pörgetett emelés, az ugrássort is hiba nélkül mutatták be, majd a dobott tripla flipet is, ráadásul egy pici hibától eltekintve a program vége kifejezetten szép lett.

Az ötkarikás kvótával rendelkező Pavlova és Sviatchenko párosa évek óta a világ élmezőnyébe tartozik, ám most jött el az áttörés pillanata, és pályafutásuk során először állhattak fel a dobogóra.

A teljesítményüket látva felvetődik a kérdés, vajon sikerül-e felállniuk a Regőczy Krisztina és Sallai András 1980-ban nyert ezüstérme után a következő magyar versenyzőként az olimpiai dobogóra.

Nos, a most már Európa-bajnoki bronzérmes páros természetesen titokban ebben reménykedik.

– Az Európa-bajnokság nagyon fontos a számunkra, egyfajta „mini cél” Alexei-jel, hiszen az előző két Eb-n negyedikek lettünk, csak egy lépésre volt a dobogó. Sheffieldben szeretnénk érmet szerezni. Aztán jöhet az olimpia, ahol csodálatos lenne dobogóra állni, hiszen minden sportoló erről álmodik, de megbeszéltük: mi szeretnénk megélni a versenyt, annak hangulatát, a pillanatokat is – fogalmazott még az Eb előtt a hazai szövetség honlapján Pavlova Maria.