Rendkívüli

Orbán Viktor: Brüsszel ki akarja préselni a pénzt Magyarországból, hogy Ukrajnának adja + videó

párospavlova mariasviatchenko alexeibronzéremMűkorcsolya Eb

Évtizedeket vártunk erre a magyar éremre, megérte – de mire lesz ez elég az olimpián?

Nem kevesebbet, mint 22 évet kellett erre várni, de őszintén reméljük, hogy a következő érmet már a milánói téli olimpián megszerzik. Ugyanis Sebestyén Júlia emlékezetes hazai Eb-győzelme után bronzérmet nyert a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros a sheffieldi műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokságon. Az orosz születésű sportolók előtt ráadásul ebben a szakágban – páros – utoljára 1957-ben állhatott magyar duó dobogón.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 7:37
Remek teljesítménnyel 69 év várakozását követően állhatott egy világverseny dobogójára a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros
Remek teljesítménnyel 69 év várakozását követően állhatott egy világverseny dobogójára a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros Forrás: Fradi.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megvolt rá az esélye a korábban vb-4. , olimpiai kvótával rendelkező Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei párosnak, hogy végre-valahára megcsípjen egy dobogós helyezést egy világversenyen. Nos, a vágy valósággá vált, és az orosz születésű, de évek óta magyar színekben induló duó bronzérmet nyert a sheffieldi műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokságon. Hogy ez mekkora eredmény, tán jól mutatja, hogy az előző magyar érmet a sportágban még Sebestyén Júlia szerezte meg 2004-ben, a budapesti kontinensviadalon, míg párosban még ennél is jóval régebben állhatott dobogóra magyar kettős: 69 évvel ezelőtt, 1957-ben lett Eb-ezüstérmes Nagy Marianne és Nagy László.

Bronzérmet nyert a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros a sheffieldi műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokságon
Bronzérmet nyert a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros a sheffieldi műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokságon. Fotó: Fradi.hu

Vajon a műkorcsolya is hozhat magyar érmet a Milánóban rendezendő téli olimpián?

Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei már a szerdai rövid programjával harmadik lett, azaz minden esélyük megvolt arra, hogy két Eb-4., és egy vb-4. hely után végre felálljanak a dobogóra. Ráadásul a formájukkal sem volt gond, hiszen a páros az eddigi legmagasabb pontszámát kapta Michael Jackson Earth Song című dalára előadott, harmonikusan kivitelezett produkciójára. A kűr – Ursine Vulpine Without you című számára – összességében jól sikerült. Látványos és magas volt az elején a pörgetett emelés, az ugrássort is hiba nélkül mutatták be, majd a dobott tripla flipet is, ráadásul egy pici hibától eltekintve a program vége kifejezetten szép lett.

Az ötkarikás kvótával rendelkező Pavlova és Sviatchenko párosa évek óta a világ élmezőnyébe tartozik, ám most jött el az áttörés pillanata, és pályafutásuk során először állhattak fel a dobogóra. 

A teljesítményüket látva felvetődik a kérdés, vajon sikerül-e felállniuk a Regőczy Krisztina és Sallai András 1980-ban nyert ezüstérme után a következő magyar versenyzőként az olimpiai dobogóra.

Nos, a most már Európa-bajnoki bronzérmes páros természetesen titokban ebben reménykedik.

– Az Európa-bajnokság nagyon fontos a számunkra, egyfajta „mini cél” Alexei-jel, hiszen az előző két Eb-n negyedikek lettünk, csak egy lépésre volt a dobogó. Sheffieldben szeretnénk érmet szerezni. Aztán jöhet az olimpia, ahol csodálatos lenne dobogóra állni, hiszen minden sportoló erről álmodik, de megbeszéltük: mi szeretnénk megélni a versenyt, annak hangulatát, a pillanatokat is – fogalmazott még az Eb előtt a hazai szövetség honlapján Pavlova Maria.

Az érem tehát megvan, itt az idő, hogy a téli olimpián úgy éljék meg a versenyt, hogy aztán minden happy enddel, egy csillogó magyar éremmel záruljon.

Műkorcsolya, Európa-bajnokság, Sheffield

Páros

  1. Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava (Grúzia) 215,76 pont 
  2. Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (Németország) 203,87
  3. Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei (Magyarország) 202,56

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czopf Áron
idezojelekszubjektivitás

Három pillér

Czopf Áron avatarja

A közösségi média önmagunk keresésének, fogyasztásának és elemésztésének páratlan eszköze, a szubjektivitás temploma, piaca és fóruma is egyben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.