A rendőrségre február 26-án reggel 5 óra körül érkezett bejelentés, amely szerint ismeretlen tettes a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal bejárati ajtajának üvegét és rácsozatát egy bárszékkel éjjel betörte – írja a rendőrségi portál.
Jó lehetett a buli, bárszékkel törték be a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal ajtaját + videó
Ezek szerint nem mindenki aludt éjszaka.
A rendőrök haladéktalanul megkezdték az adatgyűjtést, és egy napon belül beazonosították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit. A 24 éves nyíregyházi F. T. A.-t a rendőrök a vasútállomáson február 27-én elfogták, és a Nyíregyházi Rendőrkapitányságra előállították.
A nyomozók F. T. A.-t rongálás vétség elkövetésének megalapozott gyanújával kihallgatták. Vallomásában a bűncselekmény elkövetését beismerte, az okozott kár megtérítését vállalta. Tettét ittas állapotával indokolta. A gyanúsított szabadlábon védekezhet.
