Jó lehetett a buli, bárszékkel törték be a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal ajtaját + videó

Ezek szerint nem mindenki aludt éjszaka.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 02. 27. 17:02
Side view of Hungarian police car with blue and white markings and “Rendőrség” text. rendőrautó
Illusztráció Fotó: Jeremy Clein Forrás: Shutterstock
A rendőrségre február 26-án reggel 5 óra körül érkezett bejelentés, amely szerint ismeretlen tettes a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal bejárati ajtajának üvegét és rácsozatát egy bárszékkel éjjel betörte – írja a rendőrségi portál. 

A rendőrök haladéktalanul megkezdték az adatgyűjtést, és egy napon belül beazonosították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit. A 24 éves nyíregyházi F. T. A.-t a rendőrök a vasútállomáson február 27-én elfogták, és a Nyíregyházi Rendőrkapitányságra előállították.

A nyomozók F. T. A.-t rongálás vétség elkövetésének megalapozott gyanújával kihallgatták. Vallomásában a bűncselekmény elkövetését beismerte, az okozott kár megtérítését vállalta. Tettét ittas állapotával indokolta. A gyanúsított szabadlábon védekezhet. 

