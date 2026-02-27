Rendkívüli

A magyarok elutasítják az ukrán olajblokádot

Holttestet találtak egy kiskunfélegyházi lakásban, nyomozás indul, hogy tisztázzák a körülményeket

Már nem lehetett segíteni.

2026. 02. 27. 15:19
Pénteken késő délelőtt egy korábbi tűzesetről érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez. Kiskunfélegyházán, a Lugas utcában, egy harmadik emeleti lakás egyik szobájában berendezési tárgyak égtek. 

A tűzoltók a lakást átvizsgálva tüzet és füstöt már nem tapasztaltak, de a tűzzel érintett ingatlanban egy embert találtak, akin már nem lehetett segíteni. A tűz keletkezési okát és körülményeit tűzvizsgálati eljárással vizsgálják.

A legtöbb tűz valamilyen elektromos hibára vagy nyílt láng használatára vezethető vissza. Gyakori, hogy a fűtőeszköz vagy a kémény állapota, esetleg dohányzás vagy főzés vezet lakástűzhöz. Hozzáfűzik, emiatt célszerű füstérzékelőt működtetni, mert az a tűz keletkezésekor azonnal jelez, ekkor még van esély megfékezni a tüzet vagy épségben kimenekülni.

 

Út a háborúhoz

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

