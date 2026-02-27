Berobbant az utasforgalom a reptéren, a cargo is két számjegyű tempóra kapcsolt

A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér utasforgalma stabil növekedési pályán indította az évet – tájékoztatott pénteki közleményében a Budapest Airport.

Januárban több mint 1,3 millió utas és 34 ezer tonna áru fordult meg Ferihegyen. Fotó: Budapest Airport

Közleményükben azt írják,

januárban 1 338 120 utast kezeltek, amely 3,4 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi szintet.

A legnépszerűbb úti célok között

London,

Isztambul,

Tel-Aviv,

Párizs

és Milánó szerepelt.

Budapest Airport: erős cargo, gyorsuló biztonsági ellenőrzés

A közlemény szerint a cargoüzletág még ennél is dinamikusabban teljesített.

A Budapest Airportnál az év első hónapjában 34 076 tonna légi árut kezeltek, ami 19 százalékos bővülést jelent éves összevetésben

– írják.

A Budapest Airport növeli a biztonsági ellenőrzés hatékonyságát a repülőtéren. Az automata beszállókártya-olvasó kapukat az optimálisabb helykihasználás érdekében már korábban áthelyezték, és februárban két új, a korábbinál is hatékonyabb áthaladást elősegítő biztonsági sávot adtak át. Az új, hosszabb és hatékonyabb csatornáknál egyszerre több utas tud felkészülni az ellenőrzésre, gyorsabb áthaladást és több területet biztosítva az utasok számára. Május végéig, fázisokban összesen nyolc sávot telepítenek. Ezzel a csatornák száma csökken, az ellenőrzés hatékonysága és az utasok számára rendelkezésre álló terület pedig nő, emellett dedikált sávot hoznak létre a mozgáskorlátozott utasok, a kisgyermekes családok és a gyorsítósávot (Fast Track Lane) igénybe vevők számára.

A biztonsági ellenőrzés modernizálása az első lépés azon fejlesztések sorában, amelyeket a következő hónapokban és években hajtanak végre a 2. Terminálon, biztosítva a zökkenőmentes átmenetet a repülőtér jelentős fejlesztésének befejezéséig. Február 20-án a Terminál + alapkőletételi ünnepségén jelentették be a Budapest Airport tulajdonosai a repülőtér nagyszabású fejlesztését, amely új épületkomplexum kivitelezését és a meglévő infrastruktúra megújítását foglalja magában.

Fejlesztések a fenntarthatóbb működésért

Mint írják, közben elindult a RESILIMET projekt is, amely uniós támogatással a repülőtér éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességét erősíti, különösen az egyre gyakoribbá váló heves viharokkal szemben. A repülőtér csapadékvíz-infrastruktúrájának korszerűsítésével a projekt megbízható és fenntarthatóbb működést biztosít: az olajfogók és olajcsapdák bővítésével megelőzhető a vízszennyezés, a megnövekedett vízmennyiség kezelése érdekében bővítik a főgyűjtő csatornák és vízelvezető vezetékek kapacitását, és nagy befogadóképességű csapadékvíz-tározó medencét alakítanak ki.

Februártól digitális áfaügyintézés is elérhető a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren: az Európai Unión kívülről érkező utasok önkiszolgáló kioszkokon keresztül, papírmentesen igényelhetik vissza az EU-ban vásárolt termékek után járó adót,

ami tovább gyorsíthatja az ügyintézést a fővárosi légikikötőben.