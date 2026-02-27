Rendkívüli

A magyarok elutasítják az ukrán olajblokádot

Budapest AirportBudapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérberuházásutasforgalom

Berobbant az utasforgalom a reptéren, a cargo is két számjegyű tempóra kapcsolt

Stabil növekedéssel indította az évet a Budapest Airport: januárban 3,4 százalékkal emelkedett az utasforgalom, miközben a cargoüzletág még dinamikusabb bővülést mutatott. A Budapest Airport a most indult terminálfejlesztés elkészültéig is számos beruházást indít a folyamatosan bővülő utasforgalom zavartalan kiszolgálása érdekében.

Munkatársunktól
2026. 02. 27. 15:33
Forrás: Budapest Airport
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér utasforgalma stabil növekedési pályán indította az évet – tájékoztatott pénteki közleményében a Budapest Airport.

Budapest Airport
Januárban több mint 1,3 millió utas és 34 ezer tonna áru fordult meg Ferihegyen. Fotó: Budapest Airport

Közleményükben azt írják, 

januárban 1 338 120 utast kezeltek, amely 3,4 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi szintet. 

A legnépszerűbb úti célok között 

  • London, 
  • Isztambul, 
  • Tel-Aviv, 
  • Párizs 
  • és Milánó szerepelt.

Budapest Airport: erős cargo, gyorsuló biztonsági ellenőrzés

A közlemény szerint a cargoüzletág még ennél is dinamikusabban teljesített.

A Budapest Airportnál az év első hónapjában 34 076 tonna légi árut kezeltek, ami 19 százalékos bővülést jelent éves összevetésben

– írják.

A Budapest Airport növeli a biztonsági ellenőrzés hatékonyságát a repülőtéren. Az automata beszállókártya-olvasó kapukat az optimálisabb helykihasználás érdekében már korábban áthelyezték, és februárban két új, a korábbinál is hatékonyabb áthaladást elősegítő biztonsági sávot adtak át. Az új, hosszabb és hatékonyabb csatornáknál egyszerre több utas tud felkészülni az ellenőrzésre, gyorsabb áthaladást és több területet biztosítva az utasok számára. Május végéig, fázisokban összesen nyolc sávot telepítenek. Ezzel a csatornák száma csökken, az ellenőrzés hatékonysága és az utasok számára rendelkezésre álló terület pedig nő, emellett dedikált sávot hoznak létre a mozgáskorlátozott utasok, a kisgyermekes családok és a gyorsítósávot (Fast Track Lane) igénybe vevők számára.

A biztonsági ellenőrzés modernizálása az első lépés azon fejlesztések sorában, amelyeket a következő hónapokban és években hajtanak végre a 2. Terminálon, biztosítva a zökkenőmentes átmenetet a repülőtér jelentős fejlesztésének befejezéséig. Február 20-án a Terminál + alapkőletételi ünnepségén jelentették be a Budapest Airport tulajdonosai a repülőtér nagyszabású fejlesztését, amely új épületkomplexum kivitelezését és a meglévő infrastruktúra megújítását foglalja magában.

Fejlesztések a fenntarthatóbb működésért

Mint írják, közben elindult a RESILIMET projekt is, amely uniós támogatással a repülőtér éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességét erősíti, különösen az egyre gyakoribbá váló heves viharokkal szemben. A repülőtér csapadékvíz-infrastruktúrájának korszerűsítésével a projekt megbízható és fenntarthatóbb működést biztosít: az olajfogók és olajcsapdák bővítésével megelőzhető a vízszennyezés, a megnövekedett vízmennyiség kezelése érdekében bővítik a főgyűjtő csatornák és vízelvezető vezetékek kapacitását, és nagy befogadóképességű csapadékvíz-tározó medencét alakítanak ki.

Februártól digitális áfaügyintézés is elérhető a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren: az Európai Unión kívülről érkező utasok önkiszolgáló kioszkokon keresztül, papírmentesen igényelhetik vissza az EU-ban vásárolt termékek után járó adót, 

ami tovább gyorsíthatja az ügyintézést a fővárosi légikikötőben.

Az új digitális NAV-szolgáltatás a kihelyezett kioszkok segítségével, önállóan vehető igénybe és célja, hogy az áfa-visszatérítés folyamata teljes mértékben papírmentessé váljon, és a harmadik országbeli utasok számára gyorsabb, kényelmesebb ügyintézést biztosítson a fővárosi repülőtéren. Az újítás mellett a hagyományos, papíralapú ügyintézés továbbra is elérhető marad, áthelyezett és megújított pultoknál.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.