Megérkezett Orbán Viktor, fontos feladat vár rá a reptéren – kövesse nálunk élőben! + videó

orbán viktorliszt ferenc nemzetközi repülőtérfejlesztés

Megérkezett Orbán Viktor, fontos feladat vár rá a reptéren – kövesse nálunk élőben! + videó

Orbán Viktor 38 óra alatt megjárta Amerikát, érkezése után a ferihegyi repülőtéren délelőtt leteszik az új terminál alapkövét. A kormányfő beszédéről a Magyar Nemzet élő szöveges tudósításban számol be.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 9:36
Orbán Viktor, reptér, alapkőletétel A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér, korábbi nevén Budapest Ferihegy nemzetközi repülőtér Budapest nemzetközi repülőtere, Magyarország öt nemzetközi repülőtere közül a legnagyobb és legismertebb. (Fotó: MTVA/Bi
Orbán Viktor 38 óra alatt megjárta a Amerikát, a reptéren délelőtt pedig leteszik az új terminál alapkövét. A kormányfő beszédéről a Magyar Nemzet élő szöveges tudósításban számol be, kövesse nálunk élőben!

 

Hatalmas fejlesztés előtt áll a repülőtér

A kormány ősszel jelentette be a repülőtér átfogó fejlesztését, amiről annyit már korábban is lehetett tudni, hogy első konkrét elemeként a 3-as terminál kivitelezése indulhat el.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új mérföldkőhöz érkezett: megkezdődik a légikikötő és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra nagyívű bővítése, korszerűsítése. A Budapest Airport közleményében azt írta:

a magyar légiközlekedés jövőjét alapvetően meghatározza a repülőtéri infrastruktúra fejlesztése.

A következő évtized egyik legjelentősebb közép-európai légiipari infrastruktúra-beruházása hozzájárul Magyarország gazdaságának és közlekedési infrastruktúrájának korszerűsítéséhez, valamint a növekvő turisztikai igények magas színvonalú kiszolgálásához.

 

Milyen fejlesztések lesznek Ferihegyen?

A tervek alapján:

  • 2028 végéig egy kétszer háromsávos új közutat alakíthatnak ki, a meglévő nyomvonal korszerűsítésével,
  • 2035-re új vasútvonal épülhet, valamint
  • ezzel párhuzamosan szintén 2035-ig elkészülhet a most elrajtolt ferihegyi 3-as terminál.

A megvalósulás sorrendjében tehát először a repülőtér közúti megközelíthetőségét alakítanák ki,

fejlesztenék körülbelül 200 milliárd forintból az Üllői út külső szakasza és a légikikötő között.

A 12 kilométer hosszú, kétszer háromsávos gyorsforgalmi út és a kapcsolódó beruházások a tervek szerint 2028 végére készülhetnek el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Balaton József)

