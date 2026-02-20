Megérkezett Orbán Viktor, fontos feladat vár rá a reptéren – kövesse nálunk élőben! + videó

Orbán Viktor 38 óra alatt megjárta a Amerikát, a reptéren délelőtt pedig leteszik az új terminál alapkövét. A kormányfő beszédéről a Magyar Nemzet élő szöveges tudósításban számol be, kövesse nálunk élőben!
Hatalmas fejlesztés előtt áll a repülőtér
A kormány ősszel jelentette be a repülőtér átfogó fejlesztését, amiről annyit már korábban is lehetett tudni, hogy első konkrét elemeként a 3-as terminál kivitelezése indulhat el.
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új mérföldkőhöz érkezett: megkezdődik a légikikötő és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra nagyívű bővítése, korszerűsítése. A Budapest Airport közleményében azt írta:
a magyar légiközlekedés jövőjét alapvetően meghatározza a repülőtéri infrastruktúra fejlesztése.
A következő évtized egyik legjelentősebb közép-európai légiipari infrastruktúra-beruházása hozzájárul Magyarország gazdaságának és közlekedési infrastruktúrájának korszerűsítéséhez, valamint a növekvő turisztikai igények magas színvonalú kiszolgálásához.
Milyen fejlesztések lesznek Ferihegyen?
A tervek alapján:
- 2028 végéig egy kétszer háromsávos új közutat alakíthatnak ki, a meglévő nyomvonal korszerűsítésével,
- 2035-re új vasútvonal épülhet, valamint
- ezzel párhuzamosan szintén 2035-ig elkészülhet a most elrajtolt ferihegyi 3-as terminál.
A megvalósulás sorrendjében tehát először a repülőtér közúti megközelíthetőségét alakítanák ki,
fejlesztenék körülbelül 200 milliárd forintból az Üllői út külső szakasza és a légikikötő között.
A 12 kilométer hosszú, kétszer háromsávos gyorsforgalmi út és a kapcsolódó beruházások a tervek szerint 2028 végére készülhetnek el.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Balaton József)
