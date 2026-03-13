Pete HegsethIránEgyesült Államok

Pete Hegseth Modzstaba Hameneinek üzent

Az amerikai hadügyminiszter szerint Ali Hamenei frissen megválasztott fia nem legitim vezetője Iránnak. Pete Hegseth egyúttal arról is beszélt, hogy Modzstaba Hamenei megsérült és bujkálnia kell, ezért csak írásos nyilatkozatra futotta tőle.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 20:55
Fotó: OCTAVIO JONES Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az amerikai hadügyminiszter nemrég reagált a frissen megválasztott Modzstaba Hamenei ajatollah nyilatkozatára. Pete Hegseth szerint nem véletlen, hogy a „nem annyira legfelsőbb vezető” csak írásban nyilatkozott, hiszen az információk szerint megsérült – írja az Origo. 

Pete Hegseth szerint nem véletlenül csak írásban nyilatkozott az új ajatollah 
(Fotó: OCTAVIO JONES / AFP)

Modzstaba Hamenei nemrég nyilatkozatban közölte, hogy a Hormuzi-szoros a háború végéig egészen biztosan zárva marad, amely komoly kihívás jelenthet az olajkereskedelem számára. Az ajatollah emellett azt is közölte, hogy az Iránnal szomszédos országoknak fel kell számolniuk a területükön működő amerikai bázisokat. 

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter reakciójában hangsúlyozta, hogy a most megválasztott Modzstaba Hamenei nem legitim vezetője Iránnak. 

A politikus egyúttal arról is beszélt, hogy óriási problémákkal küzd az iráni vezetés, miután „bujkálni kényszerülnek mint a patkányok”. Hegseth azonban azt is megosztotta, hogy az Egyesült Államok értesülései szerint az ajatollah megsérült. „Tudjuk, hogy az új, úgynevezett legfőbb vezető megsebesült” – fogalmazott Hegseth, aki szerint részben ez volt az oka az írásos nyilatkozatnak. 

Egységre szólított fel, és úgy tűnik, az ő egysége az, hogy több tízezer tüntetőt ölt meg. Iránban rengeteg kamera és rengeteg hangrögzítő van. Miért írásos nyilatkozat? Azt hiszem, tudják, miért. Az apja meghalt. Fél, megsérült, szökésben van, és nincs legitimitása

– hangsúlyozta a hadügyminiszter. 

Korábban Donald Trump amerikai elnök már jelezte, hogy nem fogja elfogadni Modzstaba Hamenei kinevezését, valamint azt is jelezte, hogy személyesen szeretne részt venni az új legfelsőbb vezető kiválasztásában. 

Ezt azonban mind az ország vezetése, mind pedig az ajatollah személyét megválasztani hivatott Szakértők Tanácsa elutasította. 

Borítókép: Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.