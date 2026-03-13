Pete Hegseth Modzstaba Hameneinek üzent

Az amerikai hadügyminiszter nemrég reagált a frissen megválasztott Modzstaba Hamenei ajatollah nyilatkozatára. Pete Hegseth szerint nem véletlen, hogy a „nem annyira legfelsőbb vezető” csak írásban nyilatkozott, hiszen az információk szerint megsérült – írja az Origo.

Pete Hegseth szerint nem véletlenül csak írásban nyilatkozott az új ajatollah

Modzstaba Hamenei nemrég nyilatkozatban közölte, hogy a Hormuzi-szoros a háború végéig egészen biztosan zárva marad, amely komoly kihívás jelenthet az olajkereskedelem számára. Az ajatollah emellett azt is közölte, hogy az Iránnal szomszédos országoknak fel kell számolniuk a területükön működő amerikai bázisokat.

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter reakciójában hangsúlyozta, hogy a most megválasztott Modzstaba Hamenei nem legitim vezetője Iránnak.

A politikus egyúttal arról is beszélt, hogy óriási problémákkal küzd az iráni vezetés, miután „bujkálni kényszerülnek mint a patkányok”. Hegseth azonban azt is megosztotta, hogy az Egyesült Államok értesülései szerint az ajatollah megsérült. „Tudjuk, hogy az új, úgynevezett legfőbb vezető megsebesült” – fogalmazott Hegseth, aki szerint részben ez volt az oka az írásos nyilatkozatnak.

Egységre szólított fel, és úgy tűnik, az ő egysége az, hogy több tízezer tüntetőt ölt meg. Iránban rengeteg kamera és rengeteg hangrögzítő van. Miért írásos nyilatkozat? Azt hiszem, tudják, miért. Az apja meghalt. Fél, megsérült, szökésben van, és nincs legitimitása

– hangsúlyozta a hadügyminiszter.

Korábban Donald Trump amerikai elnök már jelezte, hogy nem fogja elfogadni Modzstaba Hamenei kinevezését, valamint azt is jelezte, hogy személyesen szeretne részt venni az új legfelsőbb vezető kiválasztásában.

Ezt azonban mind az ország vezetése, mind pedig az ajatollah személyét megválasztani hivatott Szakértők Tanácsa elutasította.

