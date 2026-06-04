Borítókép: A nemzeti összetartozás napja a Parlamentnél (Fotó: Ladóczki Balázs)
Nemzeti összetartozás napja határon túli vezetők nélkül
A nemzeti összetartozás napja alkalmából rendezett ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, hogy a magyarok esélyt kaptak a korábbi sebek begyógyítására és a nemzet újraegyesítésére. Az eseményen ugyanakkor nem voltak jelen a határon túli magyar közösségek megválasztott vezetői.
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