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„Mindennek van határa!” – Orbán Viktor is támogatja a Sulyok Tamás melletti tüntetést

demonstrációtámogatássulyok tamásOrbán ViktorTisza-kormány

„Mindennek van határa!” – Orbán Viktor is támogatja a Sulyok Tamás melletti tüntetést

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A Fidesz elnöke is támogatásáról biztosította a június 7-re meghirdetett, állami intézményvezetők melletti szimpátiatüntetést. A demonstráció szervezői szerint fontosak az alkotmányos fékek és ellensúlyok a demokratikus rendszer működésében.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 8:42
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Szőcs László
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Mély víz, csak úszóknak!

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Kíváncsian várjuk a napot, amikor Magyar Péter nem Sulyok Tamással keménykedik, hanem Merzcel, Macronnal vagy Von der Leyennel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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