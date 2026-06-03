A volt külügyminiszter lenullázta a Tisza Párt érveit a Sulyok Tamás elleni hadjáratban

Korábban a köztársasági elnök hangsúlyozta, hogy esküjéhez híven, a hatályos alaptörvénynek megfelelően látja el feladatait, ahogyan azt a kormány és az Országgyűlés képviselői is teszik. Felhívta a figyelmet: az áprilisi országgyűlési választások után a kormánypárt és a miniszterelnök nyilatkozatai alapján egyre erősebben jelent meg az az igény, hogy újraértelmezzék a köztársasági elnök szerepét. Sulyok Tamás szerint

különösen aggasztóak azok a politikai követelések, amelyek az államfő eltávolítását vetik fel, mert ezek szerinte sértik a köztársasági elnöki intézmény alkotmányos működését és tekintélyét.

A kialakult helyzetre tekintettel a köztársasági elnök a Velencei Bizottság szakértői segítségét kérte.

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (Fotó: Csudai Sándor)