köztársasági elnökvelencei bizottságsulyok tamásmartonyi jánosMagyar Péter

A volt külügyminiszter lenullázta a Tisza Párt érveit a Sulyok Tamás elleni hadjáratban

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Az első és a második Orbán-kormány külügyminisztere szerint felmerül, hogy mennyiben tekinthető jogállaminak, ha a választásokat követően az új politikai hatalmi elit a korábbi alkotmányos intézmények vezetőinek leváltását tűzi ki célul.

Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 17:30
Fotó: Csudai Sándor
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Korábban a köztársasági elnök hangsúlyozta, hogy esküjéhez híven, a hatályos alaptörvénynek megfelelően látja el feladatait, ahogyan azt a kormány és az Országgyűlés képviselői is teszik. Felhívta a figyelmet: az áprilisi országgyűlési választások után a kormánypárt és a miniszterelnök nyilatkozatai alapján egyre erősebben jelent meg az az igény, hogy újraértelmezzék a köztársasági elnök szerepét. Sulyok Tamás szerint

különösen aggasztóak azok a politikai követelések, amelyek az államfő eltávolítását vetik fel, mert ezek szerinte sértik a köztársasági elnöki intézmény alkotmányos működését és tekintélyét. 

A kialakult helyzetre tekintettel a köztársasági elnök a Velencei Bizottság szakértői segítségét kérte.

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (Fotó: Csudai Sándor)


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