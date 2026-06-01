Rendkívüli

Érthetetlen, miért nem lépett még Magyar Péter telefonlopási ügyében a legfőbb ügyész

Rendkívüli

Végleges hazatérés: Borbély Balázs a Ferencváros vezetőedzője

alkotmánybíróságsulyok tamásMagyar Péter

Hack Péter szerint a miniszterelnök olyan határt lépett át, amit eddig egyetlen elődje sem

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Hétfőn sokadjára intézett frontális támadást Magyar Péter kormányfő Sulyok Tamás köztársasági elnök ellen. – Sem közjogi, sem alkotmányos indok nem támasztja alá az államfő elmozdítását, a Magyar Péter által tervezett lépés pedig veszélyes precedenst teremthet a magyar belpolitikában – mutatott rá Hack Péter alkotmányjogász. A volt SZDSZ-es honatya a Magyar Nemzetnek nyilatkozva arról is kifejtette véleményét, hogy Magyar rendőri elvezetéssel fenyegette az ellene demonstrálókat.

Munkatársunktól
2026. 06. 01. 16:17
Magyar Péter a Sándor-palotánál (Fotó: Balogh Dávid)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Arról, hogy egyre több elemző emlegeti a spektákulum szót Magyar Péter látványpolitizálásának a jellemzésére, az alkotmányjogász úgy vélte, hogy az államfő elleni támadások is ide sorolhatók. – Nyilvánvaló, hogy minél sötétebb képet fest egy politikai győztes az elődjéről, annál többet gondol megtehetőnek, annál jobban fel tudja menteni magát az esetleges kritikák alól. Ha Magyarék olyan kijelentéseket tesznek, mint hogy az elmúlt 16 év rosszabb volt, mint a Ceausescu-rezsim, akkor úgy vélik, hogy radikális lépéseket is meg lehet tenni az előző éra vezetőivel szemben – fogalmazott Hack Péter. Szavai szerint a politikai valóságshow része a szokatlan jogalkotási folyamat is. – Ha ezen a héten alkotmányt akarnak módosítani, akkor a múlt héten miért nyújtottak be alaptörvény-módosítást? Miért nem ért rá még két hétig a lex Orbán és a kekvákat érintő módosítás? Ugyanis az előre látható volt, hogy Sulyok nem fog lemondani – szögezte le. Utóbbi jogszabályok tervezetei ugyanis a múlt héten a törvényhozás asztalára kerültek.

Hack Péter szerint Magyarnak az az állítása sem értelmezhető, hogy a köztársasági elnök eltávolításával „egy aktussal helyreállítaná a demokráciát”. – Már csak azért sem, mert ezzel ugyanazt teszi, mint ami ellen fellép. A kétharmados többségével visszaélve hoz meg olyan döntéseket, amelyeket nem lehetne meghozni. Ilyenek például a személyre szabott és visszamenőleges hatályú jogalkotás. Ezektől a jogállam nem fog helyreállni, jogállammal ellentétes lépésekkel nem lehet jogállamot helyreállítani – közölte. Mint mondta:

valójában arról van szó, hogy Magyarnak útjában van Sulyok Tamás, hiszen ha leváltanak egy közjogi méltóságot, az új jelölés a köztársasági elnök feladata, s Magyarék attól tarthatnak, hogy Sulyok nem olyan személyt jelölne például új kúriai elnöknek, legfőbb ügyésznek vagy az OBH elnökének, akiket az új kormány szeretne.

Arról, hogy Sulyok Tamásnak milyen mozgástere van ebben a helyzetben, Hack Péter úgy vélte: az államfő megtette, amit tehetett azzal, hogy kikérte a Velencei Bizottság véleményét. Noha szavai szerint a jogtudósokat is felsorakoztató tekintélyes testület állásfoglalása rövid távon nem fogja megakadályozni az alaptörvény-módosítást, de a grémium véleménye történelmi léptékű lehet utólag is annak kapcsán, hogy jogállami mércével elfogadható lépés volt-e. – Ha a Velencei Bizottság azt mondja, hogy rendben van Sulyok eltávolítása, felszabadítja a jelenlegi kormányt, ha viszont nem, ez tehertétel lesz a tiszás parlamenti többségen – hangsúlyozta Hack Péter.

Az alkotmányjogász arra is kitért: ha a szabályokat megszegve mozdítják el az államfőt, akkor az utódjának a morális felelősséget is viselnie kell ezért.

Hack Pétert arról is kérdeztük, miként értékeli, hogy hétfői sajtótájékoztatóján Magyar Péter kidobással, rendőri intézkedéssel fenyegette azokat a jelenlévőket, akik nemtetszésüket fejezték ki Sulyok Tamás elmozdítása kapcsán. – Ezt furcsának tartom, mert szabadtéri rendezvény volt, ráadásul a teret éppen nemrég nyitották meg a nyilvánosság előtt. Amit én láttam a történtekből, a tiltakozók törvényes keretek közt nyilvánítottak véleményt, vagyis olyan bekiabálásokkal, amelyek semmivel sem tűntek elfogadhatatlanabbnak, mint amelyekkel tiszás aktivisták igyekeztek megzavarni az előző kormányfőt a kampány során.

add-square Sulyok Tamás elmozdítása

Megjött a felmentő sereg: Korózs Lajos is feltűnt a Tisza mögött

Sulyok Tamás elmozdítása 14 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekballiberális oldal

A legszegényebb…

Bayer Zsolt avatarja

…aki mindent elhisz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.