Hack Péter szerint a miniszterelnök olyan határt lépett át, amit eddig egyetlen elődje sem

Arról, hogy egyre több elemző emlegeti a spektákulum szót Magyar Péter látványpolitizálásának a jellemzésére, az alkotmányjogász úgy vélte, hogy az államfő elleni támadások is ide sorolhatók. – Nyilvánvaló, hogy minél sötétebb képet fest egy politikai győztes az elődjéről, annál többet gondol megtehetőnek, annál jobban fel tudja menteni magát az esetleges kritikák alól. Ha Magyarék olyan kijelentéseket tesznek, mint hogy az elmúlt 16 év rosszabb volt, mint a Ceausescu-rezsim, akkor úgy vélik, hogy radikális lépéseket is meg lehet tenni az előző éra vezetőivel szemben – fogalmazott Hack Péter. Szavai szerint a politikai valóságshow része a szokatlan jogalkotási folyamat is. – Ha ezen a héten alkotmányt akarnak módosítani, akkor a múlt héten miért nyújtottak be alaptörvény-módosítást? Miért nem ért rá még két hétig a lex Orbán és a kekvákat érintő módosítás? Ugyanis az előre látható volt, hogy Sulyok nem fog lemondani – szögezte le. Utóbbi jogszabályok tervezetei ugyanis a múlt héten a törvényhozás asztalára kerültek.

Hack Péter szerint Magyarnak az az állítása sem értelmezhető, hogy a köztársasági elnök eltávolításával „egy aktussal helyreállítaná a demokráciát”. – Már csak azért sem, mert ezzel ugyanazt teszi, mint ami ellen fellép. A kétharmados többségével visszaélve hoz meg olyan döntéseket, amelyeket nem lehetne meghozni. Ilyenek például a személyre szabott és visszamenőleges hatályú jogalkotás. Ezektől a jogállam nem fog helyreállni, jogállammal ellentétes lépésekkel nem lehet jogállamot helyreállítani – közölte. Mint mondta:

valójában arról van szó, hogy Magyarnak útjában van Sulyok Tamás, hiszen ha leváltanak egy közjogi méltóságot, az új jelölés a köztársasági elnök feladata, s Magyarék attól tarthatnak, hogy Sulyok nem olyan személyt jelölne például új kúriai elnöknek, legfőbb ügyésznek vagy az OBH elnökének, akiket az új kormány szeretne.

Arról, hogy Sulyok Tamásnak milyen mozgástere van ebben a helyzetben, Hack Péter úgy vélte: az államfő megtette, amit tehetett azzal, hogy kikérte a Velencei Bizottság véleményét. Noha szavai szerint a jogtudósokat is felsorakoztató tekintélyes testület állásfoglalása rövid távon nem fogja megakadályozni az alaptörvény-módosítást, de a grémium véleménye történelmi léptékű lehet utólag is annak kapcsán, hogy jogállami mércével elfogadható lépés volt-e. – Ha a Velencei Bizottság azt mondja, hogy rendben van Sulyok eltávolítása, felszabadítja a jelenlegi kormányt, ha viszont nem, ez tehertétel lesz a tiszás parlamenti többségen – hangsúlyozta Hack Péter.