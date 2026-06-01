Amit Sulyok Tamással tesz Magyar Péter, az jogi eszközökkel elkövetett politikai lincselés

A polgármesterek fizetésének a csökkentése, a migrációs paktum, valamint Sulyok Tamás eltávolítása az államfői hivatalból is szóba került az Országgyűlésben. Az ellenzék napirend előtti felszólalásaira adott válaszában Magyar Péter szokás szerint csak visszafelé mutogatott és kitérő válaszokat adott.

Máté Patrik
2026. 06. 01. 15:58
Fotó: Balogh Dávid
Parlamentáris diktatúrát épít a Tisza

Bóka János, a Fidesz képviselője a napirend előtti felszólalásában párhuzamot vont Rákosi Mátyás és Magyar Péter között az államfő hivatalból való eltávolítása kapcsán. Az ellenzéki politikus jelezte, hogy a Tisza nem helyezheti magát az alaptörvény fölé, majd megjegyezte, hogy

egy parlamentáris diktatúrát építenek.

Szerinte összeegyeztethetetlen a jogállamisággal a személyre szabott jogalkotás, amivel elmozdítanák a hivatalából Sulyok Tamás államfőt. Leszögezte, hogy 

ez jogi eszközökkel elkövetett politikai lincselés.

A válaszában Magyar Péter kitért az elől, hogy érdemi választ adjon Bóka János kritikáira. A miniszterelnök csak visszafelé mutogatott az elmúlt tizenhat évre, és azt állította, hogy a Fidesz leépítette a jogállamot. Majd azt tanácsolta, hogy érdemi javaslatokat tegyen az ellenzék, ami érinti a magyar embereket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
