Amit Sulyok Tamással tesz Magyar Péter, az jogi eszközökkel elkövetett politikai lincselés

Parlamentáris diktatúrát épít a Tisza

Bóka János, a Fidesz képviselője a napirend előtti felszólalásában párhuzamot vont Rákosi Mátyás és Magyar Péter között az államfő hivatalból való eltávolítása kapcsán. Az ellenzéki politikus jelezte, hogy a Tisza nem helyezheti magát az alaptörvény fölé, majd megjegyezte, hogy

egy parlamentáris diktatúrát építenek.

Szerinte összeegyeztethetetlen a jogállamisággal a személyre szabott jogalkotás, amivel elmozdítanák a hivatalából Sulyok Tamás államfőt. Leszögezte, hogy

ez jogi eszközökkel elkövetett politikai lincselés.

A válaszában Magyar Péter kitért az elől, hogy érdemi választ adjon Bóka János kritikáira. A miniszterelnök csak visszafelé mutogatott az elmúlt tizenhat évre, és azt állította, hogy a Fidesz leépítette a jogállamot. Majd azt tanácsolta, hogy érdemi javaslatokat tegyen az ellenzék, ami érinti a magyar embereket.

