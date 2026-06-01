Megkaparintaná a Városligetet Karácsony Gergely

A választások után felbátorodva tért vissza a régi témáihoz Karácsony Gergely. Ezúttal a főpolgármester a Városliget fejlesztését úgy kritizálta, hogy közben kijelentette, ismét a főváros kezelésébe venné a parkot.

Gábor Márton
2026. 06. 01. 15:54
Karácsony Gergely főpolgármester Fotó: Polyák Attila
A Liget-projekt másik leglátványosabb középülete a Városliget szélén, a Dózsa György út mentén álló új Néprajzi Múzeum. A Ferencz Marcel (Napur Architect) tervezte forma két egymásba fonódó domboldalt idéz, amelyet a homlokzaton futó, közel félmillió „pixelből” kirakott díszítés tesz még karakteresebbé: a minta magyar és nemzetközi néprajzi motívumok kortárs újrafogalmazása. A 2022 májusában átadott épülethez egy több mint 7000 négyzetméteres, ingyenesen látogatható tetőkert is kapcsolódik, ahonnan a liget és a környező városrész is jól belátható. 

A bőség zavara

A múzeum új épületében hétezer négyzetméteres tér áll rendelkezésre, ami azt jelenti, hogy a kiállításokon mintegy kétszer annyi műtárgy fér el, mint az intézménynek korábban helyt adó Kossuth téri Igazságügyi Palotában.

Funkcióját tekintve az új intézmény az első, amely kifejezetten néprajzi múzeumi célra épült: nagy, korszerű kiállítóterekben mutat be válogatásokat a múzeum Kárpát-medencei és világméretű gyűjteményéből, emellett időszaki kiállításoknak, közönségprogramoknak, konferenciáknak és múzeumpedagógiai foglalkozásoknak is helyet ad. Az ikonikus épületben olyan korszerű közösségi terek is helyet kaptak, mint moziterem, kutatóterem, könyvtári olvasóterem, múzeumi bolt, szakkönyvesbolt, illetve egy olyan irodatér, ahol kulturális startupok számára kínálnak lehetőséget.

Megidézett századelő

Az egykori Olof Palme-ház műemléki rekonstrukciójával a liget egyik legrégebbi és legimpozánsabb épületeként született újjá Millennium Háza néven. A 2019-ben megnyitott intézmény kiállítótérként is működik, az állandó tárlat a Városliget történetét követi nyomon, kiváltképp az 1873-tól 1914-ig tartó időszakra fókuszál, amikor szinte a semmiből néhány évtized alatt világvárossá épült Budapest. A Városliget aranykorát idéző épületben századfordulós hangulatú, Zsolnay kerámiákkal díszített kávéház is működik. Ugyancsak látványos az épület előtt kialakított Rózsakert.

Mindemellett az elmúlt évek során átadták a városligeti nagyjátszóteret, a sportcentrumot és a hozzá tartozó két kilométeres futókört, az ifjúsági sportpályákat, valamint a rendkívül népszerű kutyás élményparkokat, s megújult a Vakok kertje és a Mőcsényi Mihály botanikus kert is. Elkészült a Múzeum mélygarázs, valamint az egykori Felvonulási tér helyén a ligeti Promenád. A Városliget fejlesztése során eddig több mint negyedmillió négyzetméter zöldfelület újult meg, 72 ezer négyzetméter burkolt felületet bontottak el, elültettek több mint ötszáz lombos fát és 130 fenyőt, közel hetvenezer cserjét és több mint kétszázezer évelőt.

A főpolgármester korábban is többször támadta már a Városliget fejlesztését, ugyanakkor mostanáig arra nem tett utalást, hogy az erre fordított forrásokkal együtt visszavenné fővárosi kezelésbe a park fenntartását. A balliberális városvezető korábban még polgári engedetlenségre is buzdított, amikor úgy fogalmazott: „Rendkívül békés embernek tartom magam, de ha a jogszerűtlen engedély birtokában megindul az építkezés, akkor, ha kell, a saját testemmel fogom megvédeni a Városligetet, és erre buzdítok majd minden budapestit.”

Emlékezetes, hogy korábban a Fővárosi Közgyűlésben heves vitát váltott ki Karácsony Gergely nyilatkozata, amelyben a felépült Magyar Zene Házára célozva úgy fogalmazott:

A XXI. században egy parkban építkezni olyan, mint belepisilni a szenteltvíztartóba egy templomban, ami talán belefér, csak tönkreteszi azt, amiért ott vagyunk.

 

Mindeközben Karácsony még 2019-ben tett ígéretet a budapestieknek a Városháza park megvalósítására, amennyiben főpolgármesterré választják. Az azóta eltelt csaknem hét évben megannyi kifogás és mentegetőzés után lényegében semmiféle érdemi előrehaladás nem történt a park kialakításáért. A tervek megvalósításának érdekében az elmúlt évek alatt addig jutott a városvezetés, hogy megtiltották a területen a Városházán dolgozók számára a parkolást, kiürítve a teret, valamint sikerült pár látványtervet felmutatni.

A főpolgármester azonban nemrég ismét megígérte, jövőre elkezdődhet a fejlesztés. Morcsányi Elza A falakon túl című műsorában Karácsony Gergely azt állította, 

az első lépés volt, hogy megszüntettük a parkolót, fölszámoltuk, és egy pop-up parkot nyitottunk, ami most még nyilván kevés dolgot tud adni a városlakóknak, de az a tervünk, hogy egy gyönyörű parkot csinálunk. A tervezés hamarosan a végére ér, megvannak az engedélyes tervek, most a kiviteli tervek, úgyhogy azt remélem, hogy talán már jövőre el lehet kezdeni a beruházást.

Vagyis Karácsony Gergely 7 év alatt egy parkot sem tudott létrehozni, miközben a Városliget beruházásait szapulja. 

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (fotó: Polyák Attila)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
