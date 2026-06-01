Megkaparintaná a Városligetet Karácsony Gergely

A Liget-projekt másik leglátványosabb középülete a Városliget szélén, a Dózsa György út mentén álló új Néprajzi Múzeum. A Ferencz Marcel (Napur Architect) tervezte forma két egymásba fonódó domboldalt idéz, amelyet a homlokzaton futó, közel félmillió „pixelből” kirakott díszítés tesz még karakteresebbé: a minta magyar és nemzetközi néprajzi motívumok kortárs újrafogalmazása. A 2022 májusában átadott épülethez egy több mint 7000 négyzetméteres, ingyenesen látogatható tetőkert is kapcsolódik, ahonnan a liget és a környező városrész is jól belátható.

A bőség zavara

A múzeum új épületében hétezer négyzetméteres tér áll rendelkezésre, ami azt jelenti, hogy a kiállításokon mintegy kétszer annyi műtárgy fér el, mint az intézménynek korábban helyt adó Kossuth téri Igazságügyi Palotában.

Funkcióját tekintve az új intézmény az első, amely kifejezetten néprajzi múzeumi célra épült: nagy, korszerű kiállítóterekben mutat be válogatásokat a múzeum Kárpát-medencei és világméretű gyűjteményéből, emellett időszaki kiállításoknak, közönségprogramoknak, konferenciáknak és múzeumpedagógiai foglalkozásoknak is helyet ad. Az ikonikus épületben olyan korszerű közösségi terek is helyet kaptak, mint moziterem, kutatóterem, könyvtári olvasóterem, múzeumi bolt, szakkönyvesbolt, illetve egy olyan irodatér, ahol kulturális startupok számára kínálnak lehetőséget.

Megidézett századelő

Az egykori Olof Palme-ház műemléki rekonstrukciójával a liget egyik legrégebbi és legimpozánsabb épületeként született újjá Millennium Háza néven. A 2019-ben megnyitott intézmény kiállítótérként is működik, az állandó tárlat a Városliget történetét követi nyomon, kiváltképp az 1873-tól 1914-ig tartó időszakra fókuszál, amikor szinte a semmiből néhány évtized alatt világvárossá épült Budapest. A Városliget aranykorát idéző épületben századfordulós hangulatú, Zsolnay kerámiákkal díszített kávéház is működik. Ugyancsak látványos az épület előtt kialakított Rózsakert.