Nem sokat haladt Karácsony nagy ígéretének megvalósítása

Új fázisába lépett Karácsony Gergely egyik ígéretének, a Városháza park kialakításának folyamata – jelentette be a Főkert vezetője és Budapest főtájépítésze, Bardóczi Sándor a közösségi oldalán. A bejegyzésben részletezte, hogy az elmúlt időszakban mi történt, aminek köszönhetően rövidesen elindulhat a park kiviteli terveinek elkészítése.

Az első fázis egy nyílt tervpályázat kiírása volt a Városháza parkra, ami meg is történt. Ennek jegyében a balliberális városvezetés hangulatos látványterveket mutatott be, azt állítva, hogy hamarosan megvalósulhat a park tervezése.

A második fázis volt a Károly körúti homlokzat felújítása, amely jelenleg is tart. Ezt lapunknak megerősítette Balogh Samu, a főpolgármester kabinetfőnöke is, aki azzal indokolta a park felújításának lassúságát, hogy addig még be kell fejezni a homlokzati munkálatokat. Ezt követte a Városháza passzázs átadása, amely a városvezetés szerint szintén eleme a park felújításának.

Nemrég pedig megtörtént a negyedik fázis, az úgynevezett harmadik udvar parkolófunkcióinak felszámolása, ami annyiból áll, hogy megtiltották a területen a Városházán dolgozók számára a parkolást, kiürítve a teret.

A főtájépítész posztjából ugyanakkor az is kiderült, hogy

továbbra sincsenek pontos tervek a Városháza park megépítésére,

és egy ideiglenes elemekből álló parkot állítanak fel egészen addig, amíg be nem fejezik a tervezést.

Vagyis Bardóczi Sándor felfedte a tényt, hogy a fővárosnak öt év sem volt elegendő egy park terveinek elkészítéséhez.

A Városháza parkolójának kiürítése Balogh Samuból, a főpolgármester kabinetfőnökéből is láthatóan örömet váltott ki. Egy nemrégi Reels-videóban a politikus az üres park közepén látható, amint rácsodálkozik a helyzetre.

A balliberális városvezetés a parkoló kiürítésére annyira büszke, hogy még egy közleményt is kiadtak róla, megemlítve, hogy a jelenleg négyezer négyzetméternyi szabadon bejárható területet hétezerre növelik. Azt viszont nem taglalták, hogy a több ezer négyzetméter jelenleg inkább hasonlít egy sivatagra, mint egy parkra.

Visszaadjuk a budapestieknek a Városháza előtti elkerített területet, ahol parkosított agórát alakítunk ki. Közelebb hozzuk az emberekhez a Városháza napi működését, és helyet adunk sokszínű rendezvényeknek, hogy a Városháza park a kultúra és a találkozások helyszíne legyen

– fogalmaztak, majd közölték: céljuk, hogy Budapest új, nyitott, zöld főterét hozzák létre.