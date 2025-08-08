idezojelek
Vélemény

Költözzünk albérletbe! – üzeni Magyar Péter a zugligeti luxusvillájából

A bécsiek többsége bérlakásban él, tehát a magyaroknak is jó lesz úgy…

Pilhál Tamás
Persze, neki már 18 évesen saját lakása lehetett, miután egy idős néni – hát nem mesés? – néhány apácaliliomért cserébe Péter nevére íratott egy gellérthegyi kéglit. Részben abból tellett aztán a zugligeti haciendájára, amelyből újabban (másfél éve) azt hirdeti, milyen koldusszegény ez az ország. És aztán ugyanő, a budai ficsúr leruccan vidékre, és arról osztja az észt a parasztoknak (legutóbb Körösladányban), milyen trendi bérlakásban élni. Lám, a tejjel-mézzel folyó Bécsben is az emberek többsége bérlakásban él, és milyen baromi jól elvannak – meséli. 

Üzenete egyértelmű: minél menőbb, minél nyugatiasabb valaki, annál inkább bérlakásban lakik. Éljünk tehát mi is bérleményben, fizessünk havonta szakajtónyi pénzt bérleti díjra! Az ingatlanos cégek például rém boldogok lesznek…

Ő, mármint Magyar Péter a maga részéről azzal kívánja segíteni a be- és átköltözni vágyókat, hogy hatalomra vergődése esetén „több tízezer állami bérlakást építtet” a magyarságnak. Mert ő ilyen jó ember. Ugyanakkor az Orbán meg gonosz, mert ez a 3 százalékos fix kamatozású Otthon start program úgy rossz, ahogy van, a lakásárak is emiatt szálltak el. (Meg a hülye csok miatt, amit pár éve, Diákhitel Központ-vezérként ugyan még dicsért, de azóta meggondolta magát.)

2015-ben Budapesten öt-hat évnyi átlagkeresetből lehetett venni egy pici lakást, most pedig tízéves átlagbér kell hozzá, és még ebben nincs benne a mostani, húszszázalékos drágulás, amit az elhamarkodott és rossz döntések eredményeztek

– hazudja a pojáca. Holott most sincs ilyen mértékű drágulás és a jövőben sem várható. Tudja ezt ő is, ám Brüsszelből azért futtatják, azért tartják pórázon a mentelmi jogával, hogy minél gátlástalanabbul hazudozzon. Hogy elvegye a fiatalok kedvét a saját otthontól.

Lássunk világosan: a 3 százalékos, fix kamatozású lakáshitel azt jelenti, hogy egy átlagos méretű lakás vásárlása esetén kevesebbet kell havonta a törlesztőrészletre fizetnünk, mint amennyit lakbérre pazarolnánk. És a hitel lejártakor lesz egy saját otthonunk – albérlőként viszont semmink. A magyar álom: a saját otthon.

A Tisza nevű gyűlöletszekta vezére ehelyett azt ajánlja: hagyd a fenébe az Otthon start programot, legyél te is búvalb…szott Magyar Péter-hívő, költözz bérlakásba!

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mi viszont nem kérünk életmódtanácsokat a feleségét lehallgató, zsaroló, eláruló, évekig rettegésben tartó bántalmazótól. Költözzön ő albérletbe – például az általa ajánlgatott Bécsbe! Mondanám, hogy fájó lesz a búcsú, de nem akarok hazudni.

Deák Dániel
idezojelekFidesz

Magyar Péter „márki-zaysodása”

Pilhál Tamás
idezojelekFleck Zoltán

Forradalomra uszít Fleck Zoltán

Szentesi Zöldi László
idezojelekút

Assisi utat mutat

Gajdics Ottó
idezojelekpatrióta

Két történet, egy valóság

