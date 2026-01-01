Németh Tamás: A szégyentől meg kellene szabadulni, de az egy eszköz, amire inni lehet, ami újabb szégyent generál

– Leginkább társadalmi okai vannak annak, hogy a szilveszter ennyire veszélyes bizonyos emberek szempontjából. Mintha lenne egy ki nem mondott kényszer, hogy el kell búcsúztatni a mögöttünk lévő évet, illetve tudni kell reménykedni a következő évben, hogy az jót hoz. Magánemberként és nem ivóként magamon azt tapasztalom, mintha ez évről évre nehezebb lenne nekem – mondja a szakember, aki tizenhat éve dolgozik függőkkel, és segíti őket az absztinencia elérésében, illetve egy minőségi élet kialakításában. Hozzáteszi: – Az év vége amúgy is stresszes, sokaknak az ünnepek is annak számítanak, közeleg sok dolog lezárása. Nagy volt a hajtás, mindenki az év végi „jutalomnapokat” várja, amikor levezetheti a korábbi feszültséget. Úgy gondolják, ebben nagy segítség az alkohol.

Az addiktológiai szakember arról számol be, hogy akinek nem kellett még szembenéznie azzal, hogy átlépett egy határt, aki még nem lépett a felépülés útjára, annak sokszor nehéz, mert nincs mintája, rituáléja, normája, csak az, hogy ilyenkor össze kell ülni, ami sokszor fékevesztett ivászatba torkollik.

A szokás átveszi az irányítást

A fogadalmakkal kapcsolatban Németh Tamás rávilágított, a szilveszter valamiféle képzeletbeli választóvonalnak számít. – Három napja tartottunk évzáró csoportot, ahol előjött azoktól, akik most már egy éve nem isznak, tehát tavaly még ittak, hogy a leállás szinte mindannyiuknál rendszeres, sikertelen fogadalomnak számított az elmúlt sok évben. Többen elmesélték, hogy megfogadták, a következő évben kevesebbet fognak fogyasztani, ami azt jelenti, a probléma belátását az év végi összegzés segíti, előhívja. Az más kérdés, hogy utána jó pár sikertelen vagy kudarcos év következett, tehát nem feltétlenül jelentkezett ez még tettekben, de a belegondolás, meg annak a felismerése, hogy idén többet fogyasztottam, mint amiről azt gondolom, hogy normális, megjelent. Az ellátórendszerekben van egy kis lelassulás januárban, tehát nehezebb bekerülni, 5-én vesszük fel a munkát. Németh Tamás úgy fogalmazott, egy függőnél, amikor jön egy ilyen impulzus, hogy abbahagyná, mondjuk 31-én éjfélkor, ami lehet, hogy valós motiváció is lehetne, ha nem egyből történik, akkor szépen elpárolog a szándék.