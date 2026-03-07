Révész Attila élő adásban szidta le játékosát, aki ezután reagált a vádakra

A Kisvárda győzelmével indult az NB I 25. fordulója péntek este. Révész Attila együttese 1-0-ra legyőzte a Puskás Akadémiát hazai pályán, a mindent eldöntő találat pedig egy öngól volt: Nagy Zsolt egy kisvárdai szöglet után ért bele szerencsétlenül a labdába. A várdaiak győzelmükkel három ponttal elléptek a felcsútiaktól, és ideiglenesen a múlt héten 2-1-re legyőzött Paksot megelőzve a tabella negyedik helyére jöttek fel.

Révész Attila hamarabb is lecserélte volna játékosát

A lefújás után a hazaiak trénere a tőle megszokott őszinteséggel állt az M4 Sport kamerái elé, és elárulta, mit mondott a szünetben, 1-0-s állásnál a játékosainak.

– Nehéz mérkőzés volt, szerettük volna megőrizni az egygólos előnyünket: a félidőben is elmondtam, nem az a cél, hogy szemet gyönyörködtetően játsszunk és sokat kockáztassunk, hanem az, hogy tartsuk meg ezt az egy gólt, és ezzel biztosítsuk az élvonalbeli tagságunkat. Ez a tizenegy győzelem és az öt döntetlen harmincnyolc pontot eredményez, ami véleményem szerint a hátralévő mérkőzéseken behozhatatlannak tűnik – kezdte Révész Attila, aki szerint hiú ábránd lenne a nemzetközi kupaindulást jelentő helyekről álmodozni (amennyiben az ETO vagy a Ferencváros megnyeri a Magyar Kupát, akkor a negyedik hely is Konferencialiga-indulást jelenteni), miután továbbra is sok a hiányposztjuk.