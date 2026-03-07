KisvárdaNB Irévész attilaPuskás AkadémiaHornyák Zsolt

Révész Attila élő adásban szidta le játékosát, aki ezután reagált a vádakra

A Kisvárda pénteken 1-0-ra nyert a Puskás Akadémia ellen a labdarúgó NB I-ben. A lefújás után Révész Attila, a Kisvárda vezetőedzője saját játékosát, Bíró Bence támadót kritizálta, aki ezután szintén nyilatkozott az M4 Sportnak, amelyben reagált az edzője által elmondottakra.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 8:18
Révész Attila a saját játékosát kritizálta a Kisvárda győzelme után
Révész Attila nem akarta minősíteni a VAR-t, ellenben kijelentette: a Kisvárda már erősebb, mint Bognár György csapata, a Paks Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda
A Kisvárda győzelmével indult az NB I 25. fordulója péntek este. Révész Attila együttese 1-0-ra legyőzte a Puskás Akadémiát hazai pályán, a mindent eldöntő találat pedig egy öngól volt: Nagy Zsolt egy kisvárdai szöglet után ért bele szerencsétlenül a labdába. A várdaiak győzelmükkel három ponttal elléptek a felcsútiaktól, és ideiglenesen a múlt héten 2-1-re legyőzött Paksot megelőzve a tabella negyedik helyére jöttek fel.

Révész Attila csapata, a Kisvárda a Puskás Akadémiát egy öngóllal győzte le az NB I-ben
Révész Attila csapata, a Kisvárda a Puskás Akadémiát egy öngóllal győzte le az NB I-ben. Forrás: kisvardafc.hu

Révész Attila hamarabb is lecserélte volna játékosát

A lefújás után a hazaiak trénere a tőle megszokott őszinteséggel állt az M4 Sport kamerái elé, és elárulta, mit mondott a szünetben, 1-0-s állásnál a játékosainak.

– Nehéz mérkőzés volt, szerettük volna megőrizni az egygólos előnyünket: a félidőben is elmondtam, nem az a cél, hogy szemet gyönyörködtetően játsszunk és sokat kockáztassunk, hanem az, hogy tartsuk meg ezt az egy gólt, és ezzel biztosítsuk az élvonalbeli tagságunkat. Ez a tizenegy győzelem és az öt döntetlen harmincnyolc pontot eredményez, ami véleményem szerint a hátralévő mérkőzéseken behozhatatlannak tűnik – kezdte Révész Attila, aki szerint hiú ábránd lenne a nemzetközi kupaindulást jelentő helyekről álmodozni (amennyiben az ETO vagy a Ferencváros megnyeri a Magyar Kupát, akkor a negyedik hely is Konferencialiga-indulást jelenteni), miután továbbra is sok a hiányposztjuk.

Révész ezután kitért a cseréire is, külön figyelmet kapott Bíró Bence. A 27 éves támadó kezdett, végül a 83. percben jött le, a Kisvárda edzője – és sportigazgatója – azonban hamarabb lehozta volna, ha nincs a magyarszabály.

Az egyik cserénél nem azt a játékost hoztam le, akit kellett volna, mert a szabályok miatt még tartanom kellett. Merem nevesíteni: Bíró Bence nagyon gyenge napot fogott ki, múlt héten sérült volt, nem is volt teljesen egészséges.

Bíró Bence idáig hat gólt szerzett a Kisvárda színeiben a mostani idényben
Bíró Bence idáig hat gólt szerzett a Kisvárda színeiben a mostani idényben. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

De mit szólt ehhez Bíró Bence?

Ezután a kritizált Bíró is nyilatkozott, aki a saját teljesítményéről is beszélt: – Szerencsére egy hét elég volt, hogy rendbe jöjjön a lábam. Örülök, hogy újra a csapatba tudtam kerülni és játszhattam. A teljesítményemmel most nem vagyok megelégedve, de az a legfontosabb, hogy nyerni tudtunk.

Hornyák Zsolt vállalja a felelősséget

Mindeközben továbbra is hullámzó a tavalyi ezüstérmes Puskás Akadémia formája. A januári folytatás óta nem túl pozitív a csapat mérlege az NB I-ben:

  • két győzelem
  • egy döntetlen
  • négy vereség

Hornyák Zsolt vezetőedző vállalta a felelősséget a lefújás után: – Többet kell figyelni az edzéseken a pontrúgásokra csapatszinten. 

Mondtam a játékosoknak, hogy ez az én vereségem: én vesztettem ma, rossz döntéseket hoztam, de remélem, ők is úgy dolgozzák fel, hogy magukba szállnak és elgondolkoznak a hozzáálláson is

– mondta Hornyák, aki a rossz döntéseknél a cserékre gondolt: Mondovics Kevin és Mikael Soisalo beállásával remélte, hogy sikerül kiegyenlíteni. 

Az NB I következő fordulójában a Kisvárda az Újpesthez látogat, míg a Puskás Akadémia pihenhet, mert a Ferencváros elleni mérkőzését elhalasztották, miután a címvédő az Európa-liga nyolcaddöntőjében játszik a portugál Braga ellen március 12-én és 18-án.

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

