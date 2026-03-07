befektetési alapalapkezelőmegtakarítás

Óriási pénz mozdult meg: új csúcsot döntöttek a hazai alapkezelők januárban

Erősen indult az év a befektetési alapok számára: januárban majdnem négyszázmilliárd forinttal nőtt a kezelt vagyon. A gyarapodás nagy részét a jó piaci teljesítmény hozta, miközben a befektetők is jelentős összegeket tettek be az alapkezelő cégek termékeibe. A részvény- és abszolút hozamú alapok különösen jól szerepeltek, miközben a kötvényalapokból inkább kivonták a pénzt.

Lengyel Gabriella
2026. 03. 07. 8:55
Januárban hatalmas összeg áramlott a befektetési alapokhoz. Fotó: Vémi Zoltán
Már januárban új csúcsot döntött a hazai alapkezelők vagyona, ami először lépte át a 27 ezermilliárd forintot. A hazai megtakarítók kedvelt befektetésébe dől a friss pénz, és a hozamok is jelentősen gyarapították a vagyont, noha a forint erősödése ellenszelet jelentett – írja a Világgazdaság. 

alapkezelő, nyugdíjasok, pénz, nyugdíjillusztráció Shutterstock
Az alapkezelő pénzügyi szolgáltatóknál rengeteg pénz landolt januárban/Fotó: Shutterstock

A portál a Magyar Nemzeti Bank friss adatait elemzi, ízt írják, a befektetési alapok átmentették tavalyi remek formájukat az idei év elejére is. 

A vagyonuk menetrendszerűen újabb csúcsot döntött januárban, a hónap végére a szektor összvagyona így első alkalommal meghaladta a 27 ezermilliárd forintot 

A hazai lakosság körében is kiemelten népszerű befektetés eszközértéke másfél százalékkal 27 168 milliárd forintra nőtt 2026 legelején, ami újabb történelmi csúcsot is jelent a jegybank 2014-ig visszamenő kimutatása szerint.

A januári 393 milliárd forintos gyarapodás

  • leginkább az erős hozamoknak volt köszönhető, melyek 272,5 milliárd forinttal értékelték fel az alapkezelői vagyont. 
  • A megtakarítók 187,8 milliárd forintot kötöttek le befektetési alapokban, 
  • a forint felértékelődése viszont 67,5 milliárd forintos devizapiaci veszteséget eredményezett.
     

Hova ment a legtöbb friss pénz?

A legtöbb friss pénz, kilencvenmilliárd forint a származtatott alapokba érkezett, amit ugyanekkora pozitív hozam egészített ki, kisebb, 12 milliárdos devizaárfolyam-esés mellett. A kategória így a hónap egyik legnagyobb nyerteseként majdnem ötven százalékkal nőtt – emeli ki a Világgazdaság. 

  • Tekintélyes, 48 milliárd forintos tőkebeáramlást regisztráltak a részvényalapok is, 
  • az év elején felpattanó tőzsdei árfolyamok pedig 110 milliárd forinttal gazdagították a kockázatvállalóbb ügyfeleket. 
  • A terméktípus mindezeknek köszönhetően hat százalék feletti vagyonbővülést tudott elérni.

A vegyes alapok bő négyszázalékos növekedését szinte kizárólag a 28 milliárd forint beérkező ügyfélpénz hajtotta, az ingatlanos eszközöknél a hasonló méretű megtakarítások hoztak alig több mint 0,5 százalékos bővülést, mivel a piaci árfolyam-emelkedés pozitív hatását kioltották a kedvezőtlen devizapiaci mozgások. A közel nyolcezermilliárd forintos vagyonnal a legméretesebb kategóriának számító kötvényalapokból 48 milliárd forintot váltottak vissza az ügyfelek, miközben a devizapiac alakulása sem kedvezett az itt tartott vagyonelemeknek, amely így 0,5 százalékos csökkenést regisztrált. A második legnagyobb eszközértékű kockázati- és magántőkealapokra hasonló nyomás nehezedett. A tulajdonosok 38 milliárd fonttal csökkentették tőkéjüket, amit az árfolyamok alakulása sem tudott érdemben mérsékelni, így 0,6 százalékos mínusszal zárult a hónap számukra.

Az aranyláznak nincs vége, az alapkezelők is tudják

A kisebb méretű eszközök közül a pénzpiaci alapok a beérkező kilencmilliárd forint révén bővültek két százalékkal, és a garantált alapoknál is a jelentős, 28 milliárd forintos tőkeinjekció eredményezett háromszázalékos növekedést. Az árupiaci alapokat is megrohamozták a befektetők, többek között az arany és ezüst ralija hozta meg a kedvet a befektetésre: januárban 38 milliárd forint érkezett mintegy háromszázmilliárd forintot kezelő terméktípusba. A piaci hozamok is jól alakultak, így egy hónap alatt csaknem ötödével ugrott meg a legkisebb kategória összvagyona – írja elemzésében a Világgazdaság. 
 

 

 

