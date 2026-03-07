Óriási pénz mozdult meg: új csúcsot döntöttek a hazai alapkezelők januárban

Már januárban új csúcsot döntött a hazai alapkezelők vagyona, ami először lépte át a 27 ezermilliárd forintot. A hazai megtakarítók kedvelt befektetésébe dől a friss pénz, és a hozamok is jelentősen gyarapították a vagyont, noha a forint erősödése ellenszelet jelentett – írja a Világgazdaság.
A portál a Magyar Nemzeti Bank friss adatait elemzi, ízt írják, a befektetési alapok átmentették tavalyi remek formájukat az idei év elejére is.
A vagyonuk menetrendszerűen újabb csúcsot döntött januárban, a hónap végére a szektor összvagyona így első alkalommal meghaladta a 27 ezermilliárd forintot
A hazai lakosság körében is kiemelten népszerű befektetés eszközértéke másfél százalékkal 27 168 milliárd forintra nőtt 2026 legelején, ami újabb történelmi csúcsot is jelent a jegybank 2014-ig visszamenő kimutatása szerint.
A januári 393 milliárd forintos gyarapodás
- leginkább az erős hozamoknak volt köszönhető, melyek 272,5 milliárd forinttal értékelték fel az alapkezelői vagyont.
- A megtakarítók 187,8 milliárd forintot kötöttek le befektetési alapokban,
- a forint felértékelődése viszont 67,5 milliárd forintos devizapiaci veszteséget eredményezett.
Hova ment a legtöbb friss pénz?
A legtöbb friss pénz, kilencvenmilliárd forint a származtatott alapokba érkezett, amit ugyanekkora pozitív hozam egészített ki, kisebb, 12 milliárdos devizaárfolyam-esés mellett. A kategória így a hónap egyik legnagyobb nyerteseként majdnem ötven százalékkal nőtt – emeli ki a Világgazdaság.
- Tekintélyes, 48 milliárd forintos tőkebeáramlást regisztráltak a részvényalapok is,
- az év elején felpattanó tőzsdei árfolyamok pedig 110 milliárd forinttal gazdagították a kockázatvállalóbb ügyfeleket.
- A terméktípus mindezeknek köszönhetően hat százalék feletti vagyonbővülést tudott elérni.
A vegyes alapok bő négyszázalékos növekedését szinte kizárólag a 28 milliárd forint beérkező ügyfélpénz hajtotta, az ingatlanos eszközöknél a hasonló méretű megtakarítások hoztak alig több mint 0,5 százalékos bővülést, mivel a piaci árfolyam-emelkedés pozitív hatását kioltották a kedvezőtlen devizapiaci mozgások. A közel nyolcezermilliárd forintos vagyonnal a legméretesebb kategóriának számító kötvényalapokból 48 milliárd forintot váltottak vissza az ügyfelek, miközben a devizapiac alakulása sem kedvezett az itt tartott vagyonelemeknek, amely így 0,5 százalékos csökkenést regisztrált. A második legnagyobb eszközértékű kockázati- és magántőkealapokra hasonló nyomás nehezedett. A tulajdonosok 38 milliárd fonttal csökkentették tőkéjüket, amit az árfolyamok alakulása sem tudott érdemben mérsékelni, így 0,6 százalékos mínusszal zárult a hónap számukra.
