Óriási pénz mozdult meg: új csúcsot döntöttek a hazai alapkezelők januárban

Már januárban új csúcsot döntött a hazai alapkezelők vagyona, ami először lépte át a 27 ezermilliárd forintot. A hazai megtakarítók kedvelt befektetésébe dől a friss pénz, és a hozamok is jelentősen gyarapították a vagyont, noha a forint erősödése ellenszelet jelentett – írja a Világgazdaság.

A portál a Magyar Nemzeti Bank friss adatait elemzi, ízt írják, a befektetési alapok átmentették tavalyi remek formájukat az idei év elejére is.

A vagyonuk menetrendszerűen újabb csúcsot döntött januárban, a hónap végére a szektor összvagyona így első alkalommal meghaladta a 27 ezermilliárd forintot

A hazai lakosság körében is kiemelten népszerű befektetés eszközértéke másfél százalékkal 27 168 milliárd forintra nőtt 2026 legelején, ami újabb történelmi csúcsot is jelent a jegybank 2014-ig visszamenő kimutatása szerint.

A januári 393 milliárd forintos gyarapodás

leginkább az erős hozamoknak volt köszönhető, melyek 272,5 milliárd forinttal értékelték fel az alapkezelői vagyont.

A megtakarítók 187,8 milliárd forintot kötöttek le befektetési alapokban,

a forint felértékelődése viszont 67,5 milliárd forintos devizapiaci veszteséget eredményezett.



Hova ment a legtöbb friss pénz?

A legtöbb friss pénz, kilencvenmilliárd forint a származtatott alapokba érkezett, amit ugyanekkora pozitív hozam egészített ki, kisebb, 12 milliárdos devizaárfolyam-esés mellett. A kategória így a hónap egyik legnagyobb nyerteseként majdnem ötven százalékkal nőtt – emeli ki a Világgazdaság.

Tekintélyes, 48 milliárd forintos tőkebeáramlást regisztráltak a részvényalapok is,

forintos tőkebeáramlást regisztráltak a részvényalapok is, az év elején felpattanó tőzsdei árfolyamok pedig 110 milliárd forinttal gazdagították a kockázatvállalóbb ügyfeleket.

forinttal gazdagították a kockázatvállalóbb ügyfeleket. A terméktípus mindezeknek köszönhetően hat százalék feletti vagyonbővülést tudott elérni.

A vegyes alapok bő négyszázalékos növekedését szinte kizárólag a 28 milliárd forint beérkező ügyfélpénz hajtotta, az ingatlanos eszközöknél a hasonló méretű megtakarítások hoztak alig több mint 0,5 százalékos bővülést, mivel a piaci árfolyam-emelkedés pozitív hatását kioltották a kedvezőtlen devizapiaci mozgások. A közel nyolcezermilliárd forintos vagyonnal a legméretesebb kategóriának számító kötvényalapokból 48 milliárd forintot váltottak vissza az ügyfelek, miközben a devizapiac alakulása sem kedvezett az itt tartott vagyonelemeknek, amely így 0,5 százalékos csökkenést regisztrált. A második legnagyobb eszközértékű kockázati- és magántőkealapokra hasonló nyomás nehezedett. A tulajdonosok 38 milliárd fonttal csökkentették tőkéjüket, amit az árfolyamok alakulása sem tudott érdemben mérsékelni, így 0,6 százalékos mínusszal zárult a hónap számukra.