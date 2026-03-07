Rendkívüli

A Holdról is látszik: háborúellenes gyűlés Debrecenben – kövesse nálunk élőben! + videó

Volodimir ZelenszkijOrbán Viktorfenyegetés

Hiba volt Ukrajna népétől megválasztani Zelenszkijt, csak mert jól zongorázik + videó

Az emberek elmondták véleményüket az ukrán elnök fenyegetéséről.

Munkatársunktól
2026. 03. 07. 9:58
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktor magyar kormányfőt, ezáltal Magyarországot. A Magyar Nemzet riportere a pénteki, Ukrajna budapesti nagykövetsége előtti demonstráción az ukrán elnök fenyegetéséről kérdezte a megjelenteket. A tüntetést a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) azért szervezte, hogy felhívja a figyelmet az ukrán zsarolásra és a választásba történő beavatkozásra.

Budapest, 2026. március 6. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Tüntessünk az ukrán zsarolás ellen! címmel, a Nemzeti Ellenállási Mozgalom által szervezett demonstráción Ukrajna budapesti nagykövetsége előtt 2026. március 6-án. MTI/Illyés Tibor
Fotó: MTI/Illyés Tibor

Hatalmas hiba volt Ukrajna népétől, hogy azt gondolták, hogy attól, hogy valaki jól zongorázik, attól tudja vezetni az országot is

– vélekedett az egyik megkérdezett.

Egy másik asszony pedig azt reméli, hogy nem kerül arra sor, hogy beváltsák azt a fenyegetést, amelyet az ukrán elnök mondott.

Borítókép: Tiltakozó tüntetés Zelenszkij halálos fenyegetése ellen (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

add-square Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort

Orbán Viktor üzent Zelenszkijnek: A magyarokat nem lehet megzsarolni + videó

Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekmaffia

Nyomul az ukrán politikai maffia

Sümeghi Lóránt avatarja

Sem a gyilkos hajlamúaknak, sem pedig az azokat támogató ellenzékieknek nincs helyük a közéletben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu