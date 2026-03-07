Hiba volt Ukrajna népétől megválasztani Zelenszkijt, csak mert jól zongorázik + videó

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktor magyar kormányfőt, ezáltal Magyarországot. A Magyar Nemzet riportere a pénteki, Ukrajna budapesti nagykövetsége előtti demonstráción az ukrán elnök fenyegetéséről kérdezte a megjelenteket. A tüntetést a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) azért szervezte, hogy felhívja a figyelmet az ukrán zsarolásra és a választásba történő beavatkozásra.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Hatalmas hiba volt Ukrajna népétől, hogy azt gondolták, hogy attól, hogy valaki jól zongorázik, attól tudja vezetni az országot is

– vélekedett az egyik megkérdezett.

Egy másik asszony pedig azt reméli, hogy nem kerül arra sor, hogy beváltsák azt a fenyegetést, amelyet az ukrán elnök mondott.