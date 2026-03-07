A Polymarket megbízhatatlan és veszélyes

A Magyar Péter vezetését jelző Polymarket megbízhatatlan és veszélyes – számolt be róla a Tűzfalcsoport. A blog egy washingtoni agytröszt elemzésére hivatkozik, miszerint nemzetbiztonsági és jogi kockázatot jelent az előrejelzési fogadási piacok jelensége. A Responsible Statecraft cikke azt állítja, hogy az úgynevezett prediction marketek (előrejelzési/fogadási piacok) egyre komolyabb nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, különösen akkor, amikor katonai konfliktusokra és geopolitikai eseményekre lehet fogadni. Responsible Statecraft a washingtoni székhelyű Quincy Institute for Responsible Statecraft nevű washingtoni think tank médiaplatformja.

Magyar Péter győzelmére/vereségére is lehet fogadni a Polymarket platformon

(Fotó: AFP)

A prediction market olyan online platform, ahol a felhasználók pénzben fogadhatnak jövőbeli események kimenetelére (például választásokra, gazdasági adatokra vagy katonai eseményekre). Az árak tulajdonképpen a piac által becsült valószínűséget tükrözik – írta a Tűzfalcsoport.

A legismertebb platformok közé tartozik például a Polymarket vagy a Kalshi, ahol a felhasználók kriptovalutával kereskedhetnek ilyen „esemény-szerződésekkel”.