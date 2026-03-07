Rendkívüli

A Holdról is látszik: háborúellenes gyűlés Debrecenben – kövesse nálunk élőben! + videó

bennfentes kereskedésTűzfalcsoportMagyar Péter

A Polymarket megbízhatatlan és veszélyes

A Tűzfalcsoport legújabb blogbejegyzésében arra figyelmeztet, hogy a Magyar Péter vezetését jelző Polymarket megbízhatatlan és veszélyes. Egy washingtoni agytröszt elemzésére hivatkozva azt írják, hogy nemzetbiztonsági és jogi kockázatot egyaránt hordoz az előrejelzési, fogadási piacok jelensége.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 10:44
A Polymarket felülete Forrás: AFP
A Magyar Péter vezetését jelző Polymarket megbízhatatlan és veszélyes – számolt be róla a Tűzfalcsoport. A blog egy washingtoni agytröszt elemzésére hivatkozik, miszerint nemzetbiztonsági és jogi kockázatot jelent az előrejelzési fogadási piacok jelensége. A Responsible Statecraft cikke azt állítja, hogy az úgynevezett prediction marketek (előrejelzési/fogadási piacok) egyre komolyabb nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, különösen akkor, amikor katonai konfliktusokra és geopolitikai eseményekre lehet fogadni. Responsible Statecraft a washingtoni székhelyű  Quincy Institute for Responsible Statecraft nevű washingtoni think tank médiaplatformja.

Magyar Péter győzelmére/vereségére is lehet fogadni a Polymarket platformon
(Fotó: AFP)

A prediction market olyan online platform, ahol a felhasználók pénzben fogadhatnak jövőbeli események kimenetelére (például választásokra, gazdasági adatokra vagy katonai eseményekre). Az árak tulajdonképpen a piac által becsült valószínűséget tükrözik – írta a Tűzfalcsoport.

A legismertebb platformok közé tartozik például a Polymarket vagy a Kalshi, ahol a felhasználók kriptovalutával kereskedhetnek ilyen „esemény-szerződésekkel”. 

Bennfentes információ

A szerzők szerint ezek a piacok ösztönözhetik a bennfentes kereskedést. Ha valaki például katonai vagy politikai döntéshozatal közelében dolgozik, és előre tud egy eseményről (például egy támadásról), akkor a fogadással jelentős profitot érhet el. A teljes cikk ide kattintva érhető el.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter és a Tisza az ukránok partizánja . Brüsszel a politikai túlélésért küzd, ezért támadnak ránk, Zelenszkij viszont a fizikai túléléséért küzd és támad ránk – jelentette ki a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjában Koskovics Zoltán, a központ geopolitikai elemzője, azzal kapcsolatban, hogy az ukrán elnök ukrán katonákkal fenyegette meg Orbán Viktor magyar miniszterelnököt és hazánkat.

Borítókép: A Polymarket felülete (Fotó: AFP)

