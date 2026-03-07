Magyar Péter kiszolgálja Ukrajnát, aztán mindent letagad

Találós kérdést tett fel követőinek Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán, és azt kérte, írják meg kommentben, melyik pártra gondolhat.
Melyik párt az, amely
- megszavaztatta Ukrajna EU-csatlakozását a saját követőivel, és azt ígérte, hogy kormányprogrammá teszi az eredményt;
- konzekvensen bagatellizálta Ukrajna EU-csatlakozásának veszélyeit;
- letagadja a háború létét és a Magyarországra leselkedő veszélyt;
- amelynek elnöke személyes jóbarátja egy Magyarországról kiutasított ukrán titkosszolgálati embernek, Tseber Rolandnak, aki ukrajnai körutat is szervezett neki;
- amelynek applikációját ukránok fejlesztették, majd ellopták a magyar választópolgárok adatait;
- amelynek egyik vezetőjének többek között azért kellett elhagynia a Magyar Honvédséget, mert egy NATO-ülésen „Szlava Ukrajini!” felkiáltással zárta a felszólalását;
- amelynek vezető politikusa azzal dicsekedett, hogy megvan neki az ukrán vezérkari főnök telefonszáma, és bármikor aktiválni tudja a kapcsolatát;
- amellyel kapcsolatban egy ukrán kormányzati tanácsadó elismerte a Politicónak, hogy aktív kapcsolatban állnak az ukrán kormánnyal;
- amelyről a legnagyobb háborús uszító, Manfred Weber maga mondta, hogy valójában Brüsszel projektje a békepárti magyar kormány megbuktatására;
- amelynek politikusai nem tudnának nemet mondani Brüsszel kéréseire, ezért elküldenék a magyarok pénzét Ukrajnába, Magyarországot pedig belesodornák a háborúba;
- amelynek vezető politikusa nyíltan beismerte, hogy hatalomra kerülve egy év alatt leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról, megemelve az energiaárakat és felszámolva a rezsicsökkentést;
- amelynek vezetője Münchenben megállapodott a brüsszeli és ukrán vezetőkkel, hogy olajblokád alá veszik Magyarországot;
- amely mellett az ukránok napi szinten nyíltan kiállnak, mert tudják, hogy hatalomra kerülve ukránpárti politikát hajtanának végre;
- amely egy magyar–ukrán konfliktusban habozás nélkül az ukránok oldalára áll;
- amelyet Ukrajnából finanszíroznak;
- és mindezt tagadja, terel és hazudik róla?
– tette fel a kérdést a politikai igazgató. A hozzászólók nem meglepő módon eltalálták a helyes választ, a Tisza Pártot.
