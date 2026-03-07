Magyar Péter kiszolgálja Ukrajnát, aztán mindent letagad

Találós kérdést tett fel követőinek Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán, és azt kérte, írják meg kommentben, melyik pártra gondolhat.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Tseber Roland (Forrás: Facebook)

Melyik párt az, amely

megszavaztatta Ukrajna EU-csatlakozását a saját követőivel, és azt ígérte, hogy kormányprogrammá teszi az eredményt;

konzekvensen bagatellizálta Ukrajna EU-csatlakozásának veszélyeit;

letagadja a háború létét és a Magyarországra leselkedő veszélyt;

amelynek elnöke személyes jóbarátja egy Magyarországról kiutasított ukrán titkosszolgálati embernek, Tseber Rolandnak, aki ukrajnai körutat is szervezett neki;

amelynek applikációját ukránok fejlesztették, majd ellopták a magyar választópolgárok adatait;

amelynek egyik vezetőjének többek között azért kellett elhagynia a Magyar Honvédséget, mert egy NATO-ülésen „Szlava Ukrajini!” felkiáltással zárta a felszólalását;

amelynek vezető politikusa azzal dicsekedett, hogy megvan neki az ukrán vezérkari főnök telefonszáma, és bármikor aktiválni tudja a kapcsolatát;

amellyel kapcsolatban egy ukrán kormányzati tanácsadó elismerte a Politicónak, hogy aktív kapcsolatban állnak az ukrán kormánnyal;

amelyről a legnagyobb háborús uszító, Manfred Weber maga mondta, hogy valójában Brüsszel projektje a békepárti magyar kormány megbuktatására;

amelynek politikusai nem tudnának nemet mondani Brüsszel kéréseire, ezért elküldenék a magyarok pénzét Ukrajnába, Magyarországot pedig belesodornák a háborúba;

amelynek vezető politikusa nyíltan beismerte, hogy hatalomra kerülve egy év alatt leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról, megemelve az energiaárakat és felszámolva a rezsicsökkentést;

amelynek vezetője Münchenben megállapodott a brüsszeli és ukrán vezetőkkel, hogy olajblokád alá veszik Magyarországot;

amely mellett az ukránok napi szinten nyíltan kiállnak, mert tudják, hogy hatalomra kerülve ukránpárti politikát hajtanának végre;

amely egy magyar–ukrán konfliktusban habozás nélkül az ukránok oldalára áll;

amelyet Ukrajnából finanszíroznak;

és mindezt tagadja, terel és hazudik róla?

– tette fel a kérdést a politikai igazgató. A hozzászólók nem meglepő módon eltalálták a helyes választ, a Tisza Pártot.