Orbán Viktor: Van egy tervem, hogyan védjük ki az ukránok zsarolását – kövesse nálunk élőben + videó

Orbán Viktor: Van egy tervem, hogyan védjük ki az ukránok zsarolását – kövesse nálunk élőben + videó

A miniszterelnök Lázár Jánossal válaszol a közönség kérdéseire.

2026. 03. 07. 12:14
Orbán Viktor a biztos választás! – vezette fel a miniszterelnököt Lázár János, akivel együtt válaszol a közönség kérdéseire Orbán Viktor a digitális polgári körök (DPK) debreceni háborúellenes gyűlésén.

Fotó: Kurucz Árpád

– Debrecennek van egy fontos történelmi küldetése, száz évvel Trianon után. Akkor eldöntötték, hogy kicsik és szegények lehetünk, de Debrecen be fogja bizonyítani, hogy ez nem így van – kezdte felszólalását Lázár János. Hozzátette: most a vidék jön.

Az építési és közlekedési miniszter felidézte, hogy nem csak a BMW-t hozzák Debrecenbe, de a közlekedési múzeumot is.

Negyvenöt Lázárinfó és több mint ezer kérdező után Lázár János bejelentette: egy korszak véget ér, a hagyományos Lázárinfóknak vége. Azonban hétfőn indul a Lázárinfó extra.

Lázáremelés lesz, hogy ne legyen gázáremelés

– jegyezte meg a miniszter.

– Mi, magyarok a kimaradás mellett akkor is kitartunk, ha Magyarország miniszterelnökét megfenyegeti az „ukrán keresztapa” – jelentette ki. Hozzátette: megvédünk minden magyart, Magyarországot és Orbán Viktort is.

– Nem elég, hogy többen vagyunk az országban, de a szavazófülkében is többen kell lennünk április 12-én, ehhez több találkozásra lesz szükség és több kitartásra – hangsúlyozta. Rámutatott: „mi, fideszesek soha nem hátrálunk, mi, fideszesek tudjuk, hogy mi vagyunk a nyugodt erő”, de nem csak a nyugodtság a fontos, hanem az erő is, „mutassuk meg az egész világnak”.

Orbán Viktor Lázár János Debrecen DPK HEGY
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

– Sokat beszélnek Magyar Péterről, ráadásul ami rosszat mondanak róla, az igaz is, ezért nem szabad rábízni az országot. Ráadásul egy drogos buliban ő nem kifelé ment, hanem befelé – emlékeztetett Lázár János. Hozzátette: igaz, hogy lehallgatta a feleségét, igaz, hogy erőszakos a nőkkel, igaz, hogy összejátszik Zelenszkijjel, úgy van vele, minél rosszabb az országnak, annál jobb neki.

Magyar Péter nem változást hoz, hanem káoszt, ő nem esély, hanem kockázat.

Egy bosszúálló ember. Ebből az egy pontból áll a programja: a bosszúállásból. Ha ő jön, akik a kormányt utálják, egy napig örülhetnek, aztán bánni fogják – mutatott rá a miniszter. Szerinte Magyar Péter méregdrága tévedés lenne az országnak.

Ezzel szemben a kormánypártok vezetője Orbán Viktor, akit a világ egyik legjobb válságkezelőjének nevezett.

Orbán Viktor megvédett mindenkit, a bajban mindig, minden magyar számíthat Orbán Viktorra

– jelentette ki Lázár János. Szerinte a választás tétje, hogy a bajokat a fejünkre húzzuk vagy eltoljuk magunktól.

 

Nem lehet minket maflának nézni

– Nem esik jól az ilyesmi, biztatásnak nehéz tekinteni, de amikor az ember elvállal egy olyan munkát, mint a nemzet vezetése, akkor jó, ha az ember mindent lerendez magában előre – felelte Orbán Viktor az ukrán elnök halálos fenyegetésével kapcsolatos kérdésre. Hangsúlyozta:

mindenre készen állok.

– Mi nem keressük a konfliktust, de van arról egy határozott elképzelésünk, hogy miként szeretnénk élni az életünket – jelentette ki a kormányfő.

A lefoglalt ukrán aranykonvojjal kapcsolatban azt mondta: nekünk is csak kérdéseink vannak, nem tudjuk, hogy ezt a pénzt innen vitték, vagy ide hozták, és mit akartak kezdeni vele.

A miniszterelnök szerint a magyarországi ukránbarát vélemények nagy része nem szívből, hanem pénzügyi okokból keletkezik, éppen ezért meg kell vizsgálni az ügyet.

– Meg kell értenie az ukránoknak, hogy nem lehet minket maflának nézni – közölte Orbán Viktor.

A családok anyagi helyzete összefügg az energiabiztonsággal, ezért a politikának nem szabad csak elméleti kérdésekkel foglalkoznia – válaszolta a kormányfő a Barátság kőolajvezeték elzárásával kapcsolatban. Emlékeztetett: egy magyar család átlagban 250 ezer forintot fizet a rezsiért, míg a lengyelek 900 ezret.

Ha nem lenne rezsicsökkentés, akkor minden magyar családból hiányozna egy havi fizetés

– mutatott rá.

– Az ukránok az olajblokád mellett már gázblokád alá is vettek minket, ezért építettük meg a Déli Áramlatot. Ha Zelenszkijen múlt volna, már drágább lenne a rezsi, de a rezsicsökkentés megvédi a családokat – emlékeztetett Orbán Viktor.

A mindenkori magyar miniszterelnöknek két emberrel kell megállapodnia: az amerikai elnökkel, ha ez nem lenne meg, akkor most nem kaptunk volna kivételt az orosz energiaszankciók alól. Illetve meg kell állapodni az orosz elnökkel, hogy hozzájussunk az olcsó energiahordozót – magyarázta.

Én az ukránokkal nem keresem a bajt, ők keresik a bajt, megnyitottak velünk szemben egy frontot.

– Nem gondolhatták, hogy elzárják az olajat, mi meg csak malmozunk. Minden zsarolást vissza fogunk verni – mondta Orbán Viktor. Hozzátette: van egy tervünk, és nekik is van egy tervük. Az ő tervük arról szól, hogyan fogadtassák el Magyarországgal a négy követelésüket, de ők a végén hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból.

– Amikor az ember leteszi a miniszterelnöki esküt, akkor tudja, hogy lehet eső, lehet sár, most ez van. Kimeríthetetlen erőm van – jelentette ki.

Felmerült az a kérdés, hogy mit üzenne a miniszterelnök azoknak a fideszeseknek, akiknek a családját fenyegetik.

– A mi közösségünk egy szeretetközösség, míg a másik oldalon egy gyűlöletközösség van. Gyűlöletre pedig nem lehet közösséget, országot és hazát építeni – mutatott rá Orbán Viktor. Példaként hozta fel a Demokratikus Koalíció külhoni magyarokkal szembeni gyűlöletpolitikáját. Hangsúlyozta: szükség van a határon túli magyarokra.

 

Hatalmas siker a DPK országjárása

A DPK rendezvényei rendre nagy érdeklődés mellett zajlanak, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel. A DPK-gyűlések tematikája számos újítást hozott a kormánypártok kampányába. Az utóbbi hetekben tartott gyűléseken a miniszterelnök egy rövid beszéd után a közönség kérdéseire válaszolt. Ezzel az aktuális bel- és külpolitikai témák mellett kiemelt figyelem jutott a helyi ügyeknek is.

A szervezők közleménye szerint a digitális polgári körök tavaly szeptemberi, első országos találkozójának sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását. A háborúellenes gyűlések

célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen.

Az országjárás eddigi rendezvényei:

  • november 15-én Győrben,
  • november 29-én Nyíregyházán,
  • december 6-án Kecskeméten,
  • december 13-án Mohácson, 
  • december 20-án Szegeden, 
  • január 17-én Miskolcon,
  • január 24-én Kaposváron,
  • január 31-én Hatvanban,
  • február 7-én Szombathelyen,
  • február 21-én Békéscsabán,
  • február 28-án pedig Esztergomban

találkoztak a résztvevők.

Borítókép: Orbán Viktor és Lázár János a debreceni háborúellenes gyűlésen (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

