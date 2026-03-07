Orbán Viktor: Van egy tervem, hogyan védjük ki az ukránok zsarolását – kövesse nálunk élőben + videó

Orbán Viktor a biztos választás! – vezette fel a miniszterelnököt Lázár János, akivel együtt válaszol a közönség kérdéseire Orbán Viktor a digitális polgári körök (DPK) debreceni háborúellenes gyűlésén.

Fotó: Kurucz Árpád

– Debrecennek van egy fontos történelmi küldetése, száz évvel Trianon után. Akkor eldöntötték, hogy kicsik és szegények lehetünk, de Debrecen be fogja bizonyítani, hogy ez nem így van – kezdte felszólalását Lázár János. Hozzátette: most a vidék jön.

Az építési és közlekedési miniszter felidézte, hogy nem csak a BMW-t hozzák Debrecenbe, de a közlekedési múzeumot is.

Negyvenöt Lázárinfó és több mint ezer kérdező után Lázár János bejelentette: egy korszak véget ér, a hagyományos Lázárinfóknak vége. Azonban hétfőn indul a Lázárinfó extra.

Lázáremelés lesz, hogy ne legyen gázáremelés

– jegyezte meg a miniszter.

– Mi, magyarok a kimaradás mellett akkor is kitartunk, ha Magyarország miniszterelnökét megfenyegeti az „ukrán keresztapa” – jelentette ki. Hozzátette: megvédünk minden magyart, Magyarországot és Orbán Viktort is.

– Nem elég, hogy többen vagyunk az országban, de a szavazófülkében is többen kell lennünk április 12-én, ehhez több találkozásra lesz szükség és több kitartásra – hangsúlyozta. Rámutatott: „mi, fideszesek soha nem hátrálunk, mi, fideszesek tudjuk, hogy mi vagyunk a nyugodt erő”, de nem csak a nyugodtság a fontos, hanem az erő is, „mutassuk meg az egész világnak”.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

– Sokat beszélnek Magyar Péterről, ráadásul ami rosszat mondanak róla, az igaz is, ezért nem szabad rábízni az országot. Ráadásul egy drogos buliban ő nem kifelé ment, hanem befelé – emlékeztetett Lázár János. Hozzátette: igaz, hogy lehallgatta a feleségét, igaz, hogy erőszakos a nőkkel, igaz, hogy összejátszik Zelenszkijjel, úgy van vele, minél rosszabb az országnak, annál jobb neki.

Magyar Péter nem változást hoz, hanem káoszt, ő nem esély, hanem kockázat.

Egy bosszúálló ember. Ebből az egy pontból áll a programja: a bosszúállásból. Ha ő jön, akik a kormányt utálják, egy napig örülhetnek, aztán bánni fogják – mutatott rá a miniszter. Szerinte Magyar Péter méregdrága tévedés lenne az országnak.