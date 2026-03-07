Rendkívüli

Orbán Viktor: Az nem lehetséges, hogy olajblokád alá veszik Magyarországot, mi meg ülünk és nézelődünk + videó

Szijjártó Péterjáratmagyar

Szijjártó Péter: Tovább folytatjuk a mentesítő járataink közlekedését

Közel-Keleten továbbra is nagyon durva a biztonsági helyzet, Irán továbbra is nagyon komoly csapásokat mér az arab országokra. Ezért a légterek továbbra is csak részlegesen tudtak kinyitni, ezért tovább folytatjuk a mentesítő járataink közlekedését – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a tárca tájékoztatása szerint.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 14:01
Szijjártó Péter Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„A mai napon Szaúd-Arábia fővárosába már elrepült két repülőgépünk, amelyek aztán a fedélzetükön összesen 171 utassal térnek vissza Rijádból a késő délután, este folyamán” – mondta a miniszter, akit az MTI idézett.

Debrecen, 2026. március 7. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a debreceni Főnix Arénában 2026. március 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Szijjártó Péter hozzátette: Rijádból a mai napon alapvetően a Katarban ragadt, rekedt magyarokat hozzák haza, akiket Katarból autóbuszokkal a nagykövetség szervezésében szállítottak át Szaúd-Arábiába. 

A holnapi napon is megy egy mentesítő járatunk Rijádba, akkor a Bahreinben, Kuvaitban és Szaúd-Arábiában rekedt magyarokat hozzuk haza, és a hétfői napon pedig két mentesítő járatunk lesz Maszkatban, Omán fővárosában, ahonnan pedig az Ománban rekedt, valamint a Dubajból oda átkelt magyarokat fogjuk hazahozni" - tette hozzá a külgazdasági és külügyminiszter. A magyar emberek számíthatnak ránk, bárhol is vannak a világban, hogyha bajba kerülnek

– mondta Szijjártó Péter.

 

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

