„A mai napon Szaúd-Arábia fővárosába már elrepült két repülőgépünk, amelyek aztán a fedélzetükön összesen 171 utassal térnek vissza Rijádból a késő délután, este folyamán” – mondta a miniszter, akit az MTI idézett.
Szijjártó Péter: Tovább folytatjuk a mentesítő járataink közlekedését
Közel-Keleten továbbra is nagyon durva a biztonsági helyzet, Irán továbbra is nagyon komoly csapásokat mér az arab országokra. Ezért a légterek továbbra is csak részlegesen tudtak kinyitni, ezért tovább folytatjuk a mentesítő járataink közlekedését – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a tárca tájékoztatása szerint.
Szijjártó Péter hozzátette: Rijádból a mai napon alapvetően a Katarban ragadt, rekedt magyarokat hozzák haza, akiket Katarból autóbuszokkal a nagykövetség szervezésében szállítottak át Szaúd-Arábiába.
A holnapi napon is megy egy mentesítő járatunk Rijádba, akkor a Bahreinben, Kuvaitban és Szaúd-Arábiában rekedt magyarokat hozzuk haza, és a hétfői napon pedig két mentesítő járatunk lesz Maszkatban, Omán fővárosában, ahonnan pedig az Ománban rekedt, valamint a Dubajból oda átkelt magyarokat fogjuk hazahozni" - tette hozzá a külgazdasági és külügyminiszter. A magyar emberek számíthatnak ránk, bárhol is vannak a világban, hogyha bajba kerülnek
– mondta Szijjártó Péter.
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)
