Az ősi rivális happolja el Kloppot a Real Madrid orra elől?

Jürgen Klopp továbbra is kelendő, miközben saját és ügynöke, Marc Kosicke elmondása szerint nincs is az edzőpiacon. A Liverpooltól való búcsúja és rövid pihenője óta, 2025 januárjától a Red Bull globális futballigazgatójaként dolgozó szakember nem tervez visszatérni az edzősködéshez, bár az ügynöke korábban arról beszélt, szerinte a német szövetség hívására nem mondana sokadszorra is nemet, és elvállalná a válogatott irányítását. Ez viszont egyelőre odébb van, a Nationalelf Julian Nagelsmann vezetésével szerepel a nyári világbajnokságon, majd legalább elvileg 2028-ig, amikor is lejár Nagelsmann szerződése.

A szenvedélyes Diego Simeonét a szintén szenvedélyes Jürgen Klopp válthatná az Atlético Madridnál? Fotó: AFP

Érik Diego Simeone távozása?

Persze Klopp előtte is találhatna magának helyet, ha szeretne. Liverpoolban visszasírják őt a csapat eredményeit és ötlettelen játékát látva, és a Real Madrid sem találta még meg a hosszú távú megoldást a kispadra, Álvaro Arbeloa tűzoltóként ugrott be Xabi Alonso januári menesztése után. Leggyakrabban éppen a királyi gárdával boronálják össze Kloppot, a legújabb pletykák viszont arról szóltak, hogy a spanyol főváros másik felén, az Atlético Madridnál is szívesen látnák a szenvedélyes trénert, amennyiben megválnak Diego Simeone vezetőedzőtől az idény végén.

A szóbeszéd alapján a Matracosok már fel is vették a kapcsolatot Klopp-pal, de ezt az olasz transzferguru, Fabrizio Romano cáfolta, Kosicke pedig azt nyilatkozta, egyelőre a nevezett klubok egyike sem kereste meg őket. Ami pedig amúgy is felesleges lenne, mert az edző boldog a Red Bullnál.

A Red Bull elégedett Klopp munkájával

A közelmúltban azonban végigsöpört az osztrák sajtón, hogy az elégedettség nem általános jelenség az energiaitalosoknál, a vezetőség nincs elragadtatva az egyes klubok eredményeitől, éppen ezért Klopp leváltásán gondolkodnak. A Red Bull vezérigazgatója szerint azonban szó sincs ilyesmiről. – Ez teljes képtelenség, teljesen légből kapott ötlet. Éppen ellenkezőleg, rendkívül elégedettek vagyunk Jürgen Klopp munkájával. Sok időt és energiát fektet bele, folyamatosan kommunikál edzőinkkel és sportigazgatóinkkal, és fenntartható módon fejleszti a Red Bull futballfilozófiáját. Meggyőződésünk, hogy ő a megfelelő ember erre a feladatra. Erre összpontosítjuk minden figyelmünket és energiánkat – jelentette ki Oliver Mintzlaff.