Kocsis Máté: Magyar Péter fogja vissza magát és a lövöldözős haverjait + videó

Állítsátok le magatokat, Péter! Elég, ha Ukrajnában ropognak a fegyverek – üzent Kocsis Máté a Tisza Párt elnökének, miután Szentendrén rálőttek egy fideszes aktivistára.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 16:11
– Tovább épül a tiszás szeretetország. A szentendrei választókerületben gázpisztollyal lőttek rá az egyik fideszes aktivistára. Ide vezet Magyar Péter gyűlöletkeltő, uszító, hergelő kampánya, amit folytat hosszú hónapok óta – reagált az esetre a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. 

Vitályos Eszter kormányszóvivő
Vitályos Eszter segítőjére lőttek rá Szentendrén. Fotó: Ladóczki Balázs

Kocsis Máté leszögezte: nem kell, hogy Magyarországon fegyverek ropogjanak, ezért nyomatékosan megkérik a rendőrséget, hogy tegyék a dolgukat, és indítsák meg a szükséges eljárásokat,

Magyar Péter pedig fogja vissza magát és a lövöldözős haverjait is.

– Állítsátok le magatokat, Péter! Elég, ha Ukrajnában ropognak a fegyverek. Tudom, hogy mindened Ukrajna, és együtt is működsz velük, de a lövöldözést ne hozd ide be az országba.

Egyébként pedig szégyelld magad azért, amit tettél ezzel a hazával.

– Április 12-én el fogsz bukni – üzente a Tisza Párt elnökének Kocsis Máté.

Mint a Magyar Nemzet beszámolt róla, Szentendrén gázpisztollyal rálőttek Vitályos Eszter fideszes országgyűlési képviselő aktivistájára, miközben aláírást gyűjtött a kormányszóvivő számára. Szerencsére az aktivista nem sérült meg, el tudott futni, de a rendőrségi feljelentést mindenképpen megteszi. Arról is hírt adtunk, hogy a belvárosban tapétavágó késsel, azaz sniccerrel járkáló férfi támadott rá Ferencz Orsolya aktivistájára, miután rászólt, hogy ne vagdossa le és rongálja a választási plakátokat. A férfi ököllel támadt a képviselőjelölt segítőjére.

Borítókép: Kocsis Máté (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

