Kocsis Máté: Magyar Péter fogja vissza magát és a lövöldözős haverjait + videó

– Tovább épül a tiszás szeretetország. A szentendrei választókerületben gázpisztollyal lőttek rá az egyik fideszes aktivistára. Ide vezet Magyar Péter gyűlöletkeltő, uszító, hergelő kampánya, amit folytat hosszú hónapok óta – reagált az esetre a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.
Kocsis Máté leszögezte: nem kell, hogy Magyarországon fegyverek ropogjanak, ezért nyomatékosan megkérik a rendőrséget, hogy tegyék a dolgukat, és indítsák meg a szükséges eljárásokat,
Magyar Péter pedig fogja vissza magát és a lövöldözős haverjait is.
– Állítsátok le magatokat, Péter! Elég, ha Ukrajnában ropognak a fegyverek. Tudom, hogy mindened Ukrajna, és együtt is működsz velük, de a lövöldözést ne hozd ide be az országba.
Egyébként pedig szégyelld magad azért, amit tettél ezzel a hazával.
– Április 12-én el fogsz bukni – üzente a Tisza Párt elnökének Kocsis Máté.
Mint a Magyar Nemzet beszámolt róla, Szentendrén gázpisztollyal rálőttek Vitályos Eszter fideszes országgyűlési képviselő aktivistájára, miközben aláírást gyűjtött a kormányszóvivő számára. Szerencsére az aktivista nem sérült meg, el tudott futni, de a rendőrségi feljelentést mindenképpen megteszi. Arról is hírt adtunk, hogy a belvárosban tapétavágó késsel, azaz sniccerrel járkáló férfi támadott rá Ferencz Orsolya aktivistájára, miután rászólt, hogy ne vagdossa le és rongálja a választási plakátokat. A férfi ököllel támadt a képviselőjelölt segítőjére.
