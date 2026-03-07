toborzótisztUkrajnanyomozó hatóságkiskorúpénzkorrupció

Gyerekkel vetették át a kenőpénzt a lebukott ukrán toborzótisztek

Kiterjedt korrupciós hálózatot számolt fel Kijevben az ukrán Állami Nyomozó Iroda. A hatóságok szerint sorozó tisztviselők, egy volt rendőr és több segítő közreműködésével közel száz hadköteles férfinek szerveztek illegális kibúvót a mozgósítás alól, miközben a pénzt egy kiskorú lány segítségével gyűjtötték be.

Magyar Nemzet
Forrás: Ukrán Állami Nyomozó Iroda2026. 03. 07. 16:45
Illusztráció egy fiatal ukrán besorozandó katona Fotó: Andre Luis Alves Forrás: Anadolu/AFP
Az ukrán nyomozó hatóság közlése szerint a mobilizációs rendszerben elkövetett bűncselekmények – köztük a korrupció, az állami adatbázisok manipulálása és hamis dokumentumok készítése – elleni fellépés továbbra is kiemelt feladat.

toborzótiszt
Egy ukrán sorozóiroda. Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras

 

A toborzótisztek a katonai adatbázisokat is manipuláltak

A nyomozás szerint a csoport tagjai a területi toborzóközpontoknál (TCK) dolgozó sorozók voltak, akik hozzáfértek a hadkötelesek adataihoz. A gyanú szerint a tisztviselők hamis adatokat vittek be az ukrán hadköteleseket nyilvántartó elektronikus rendszerbe, és fiktív orvosi indokokra hivatkozva törölték a férfiakat a katonai nyilvántartásból.

A hatóságok eddig több mint nyolcvan olyan esetet azonosítottak, amikor valakit jogtalanul töröltek a nyilvántartásból. 

A vizsgálat szerint közülük legalább 31 férfi elhagyta Ukrajnát, és azóta sem tért vissza.

 

Pénzért elintéztek mindent

A csoport nemcsak a fővárosban, hanem más régiókból érkező ügyfeleknek is kínált „szolgáltatásokat”. Olyan férfiaknak is segítettek, akik már körözés alatt álltak a sorozás elkerülése miatt.

A rendszer működése során a gyanúsítottak módosították az érintettek katonai adatait, törölték a körözési státuszt, illetve segítettek katonai igazolások megszerzésében. 

A nyomozók szerint az „ügyintézés” ára fejenként mintegy négyezer dollár volt.

A hatóságok legalább 15 konkrét esetet dokumentáltak, a hálózat havi illegális bevétele pedig meghaladhatta a hatvanezer dollárt.

 

Kiskorú lánnyal szállíttatták a pénzt

A bűnszervezet különböző módszerekkel próbálta elkerülni a lebukást: rendszeresen váltották a járműveket, különböző kommunikációs eszközöket használtak és közvetítőket is bevontak.

A nyomozás szerint különösen visszás, hogy a pénz és a dokumentumok továbbítására egy kiskorú lányt használtak fel futárként. A gyanú szerint ő postázta a hadkötelesek iratait, valamint ő vette át a „szolgáltatásokért” fizetett összegeket is.

A hatóságok egy 5500 dolláros újabb pénzátadás során elfogták a hálózat egyik szervezőjét – egy korábbi rendőrt –, valamint egy közvetítőt is. Három ember ellen hivatalosan is eljárás indult vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt, és a nyomozók további érintettek felelősségre vonását is vizsgálják. Az ukrán jogszabályok szerint a bűncselekmény akár tíz év szabadságvesztéssel is büntethető.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Anadolu/AFP/Andre Luis Alves) 


 

