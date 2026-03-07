Gyerekkel vetették át a kenőpénzt a lebukott ukrán toborzótisztek

A toborzótisztek a katonai adatbázisokat is manipuláltak

A nyomozás szerint a csoport tagjai a területi toborzóközpontoknál (TCK) dolgozó sorozók voltak, akik hozzáfértek a hadkötelesek adataihoz. A gyanú szerint a tisztviselők hamis adatokat vittek be az ukrán hadköteleseket nyilvántartó elektronikus rendszerbe, és fiktív orvosi indokokra hivatkozva törölték a férfiakat a katonai nyilvántartásból.

A hatóságok eddig több mint nyolcvan olyan esetet azonosítottak, amikor valakit jogtalanul töröltek a nyilvántartásból.

A vizsgálat szerint közülük legalább 31 férfi elhagyta Ukrajnát, és azóta sem tért vissza.

Pénzért elintéztek mindent

A csoport nemcsak a fővárosban, hanem más régiókból érkező ügyfeleknek is kínált „szolgáltatásokat”. Olyan férfiaknak is segítettek, akik már körözés alatt álltak a sorozás elkerülése miatt.