Az ukrán nyomozó hatóság közlése szerint a mobilizációs rendszerben elkövetett bűncselekmények – köztük a korrupció, az állami adatbázisok manipulálása és hamis dokumentumok készítése – elleni fellépés továbbra is kiemelt feladat.
Gyerekkel vetették át a kenőpénzt a lebukott ukrán toborzótisztek
Kiterjedt korrupciós hálózatot számolt fel Kijevben az ukrán Állami Nyomozó Iroda. A hatóságok szerint sorozó tisztviselők, egy volt rendőr és több segítő közreműködésével közel száz hadköteles férfinek szerveztek illegális kibúvót a mozgósítás alól, miközben a pénzt egy kiskorú lány segítségével gyűjtötték be.
A toborzótisztek a katonai adatbázisokat is manipuláltak
A nyomozás szerint a csoport tagjai a területi toborzóközpontoknál (TCK) dolgozó sorozók voltak, akik hozzáfértek a hadkötelesek adataihoz. A gyanú szerint a tisztviselők hamis adatokat vittek be az ukrán hadköteleseket nyilvántartó elektronikus rendszerbe, és fiktív orvosi indokokra hivatkozva törölték a férfiakat a katonai nyilvántartásból.
A hatóságok eddig több mint nyolcvan olyan esetet azonosítottak, amikor valakit jogtalanul töröltek a nyilvántartásból.
A vizsgálat szerint közülük legalább 31 férfi elhagyta Ukrajnát, és azóta sem tért vissza.
Pénzért elintéztek mindent
A csoport nemcsak a fővárosban, hanem más régiókból érkező ügyfeleknek is kínált „szolgáltatásokat”. Olyan férfiaknak is segítettek, akik már körözés alatt álltak a sorozás elkerülése miatt.
További Külföld híreink
A rendszer működése során a gyanúsítottak módosították az érintettek katonai adatait, törölték a körözési státuszt, illetve segítettek katonai igazolások megszerzésében.
A nyomozók szerint az „ügyintézés” ára fejenként mintegy négyezer dollár volt.
A hatóságok legalább 15 konkrét esetet dokumentáltak, a hálózat havi illegális bevétele pedig meghaladhatta a hatvanezer dollárt.
Kiskorú lánnyal szállíttatták a pénzt
A bűnszervezet különböző módszerekkel próbálta elkerülni a lebukást: rendszeresen váltották a járműveket, különböző kommunikációs eszközöket használtak és közvetítőket is bevontak.
A nyomozás szerint különösen visszás, hogy a pénz és a dokumentumok továbbítására egy kiskorú lányt használtak fel futárként. A gyanú szerint ő postázta a hadkötelesek iratait, valamint ő vette át a „szolgáltatásokért” fizetett összegeket is.
A hatóságok egy 5500 dolláros újabb pénzátadás során elfogták a hálózat egyik szervezőjét – egy korábbi rendőrt –, valamint egy közvetítőt is. Három ember ellen hivatalosan is eljárás indult vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt, és a nyomozók további érintettek felelősségre vonását is vizsgálják. Az ukrán jogszabályok szerint a bűncselekmény akár tíz év szabadságvesztéssel is büntethető.
További Külföld híreink
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Anadolu/AFP/Andre Luis Alves)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Rémisztő videó: föld alatti rakétavárosról került elő felvétel
Irán készen áll egy hosszan elhúzódó háborúra.
„Beleremegett az épület” – drámai videón a dubaji repülőteret ért iráni dróntámadás
Az utasok fedezéket kerestek, a repülőtéren káosz alakult ki.
Szijjártó Péter: Tovább folytatjuk a mentesítő járataink közlekedését
A magyar emberek számíthatnak ránk, bárhol is vannak a világban, hogyha bajba kerülnek – mondta a külgazdasági és külügyminiszter.
Saját embere bírálta Zelenszkijt az Orbán Viktort ért fenyegetés miatt
Zelenszkij ilyen jellegű megközelítése csak súlyosbítja az ország problémáit – hangsúlyozta Julia Mendel, az ukrán elnök korábbi szóvivője.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Rémisztő videó: föld alatti rakétavárosról került elő felvétel
Irán készen áll egy hosszan elhúzódó háborúra.
„Beleremegett az épület” – drámai videón a dubaji repülőteret ért iráni dróntámadás
Az utasok fedezéket kerestek, a repülőtéren káosz alakult ki.
Szijjártó Péter: Tovább folytatjuk a mentesítő járataink közlekedését
A magyar emberek számíthatnak ránk, bárhol is vannak a világban, hogyha bajba kerülnek – mondta a külgazdasági és külügyminiszter.
Saját embere bírálta Zelenszkijt az Orbán Viktort ért fenyegetés miatt
Zelenszkij ilyen jellegű megközelítése csak súlyosbítja az ország problémáit – hangsúlyozta Julia Mendel, az ukrán elnök korábbi szóvivője.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!