Rémisztő videó: föld alatti rakétavárosról került elő felvétel

Ahogy arról lapunk is beszámolt, február 28-án Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök bejelentette, hogy Izrael és az Egyesült Államok közös katonai műveletet indított az iráni rezsim jelentette fenyegetés megszüntetésére. A Reuters értesülései szerint az izraeli hadsereg a háború első hetében több száz földfelszíni rakétaindító rendszert semmisített meg Iránban. A háború a második szakaszába lép, melynek során olyan föld alatti bunkereket fognak támadni, ahol az iráni hadsereg ballisztikus rakétákat, drónokat és a hozzájuk tartozó felszereléseket tárolja – közölték az izraeli katonai hadjáratot ismerő források.

Irán készen áll egy hosszan elhúzódó háborúra. Fotó: AFP