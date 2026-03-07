IzraelIránEgyesült Államok

Rémisztő videó: föld alatti rakétavárosról került elő felvétel

Új fázisába lép a közel-keleti háború. Az iráni állami média hatalmas föld alatti rakéta- és drónkészletekről osztott meg felvételeket. Az üzenet világos: Irán készen áll egy hosszan elhúzódó háborúra Izrael és az Egyesült Államok ellen.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 16:21
Sahed (129) drón Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, február 28-án Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök bejelentette, hogy Izrael és az Egyesült Államok közös katonai műveletet indított az iráni rezsim jelentette fenyegetés megszüntetésére. A Reuters értesülései szerint az izraeli hadsereg a háború első hetében több száz földfelszíni rakétaindító rendszert semmisített meg Iránban. A háború a második szakaszába lép, melynek során olyan föld alatti bunkereket fognak támadni, ahol az iráni hadsereg ballisztikus rakétákat, drónokat és a hozzájuk tartozó felszereléseket tárolja – közölték az izraeli katonai hadjáratot ismerő források.

Irán készen áll egy hosszan elhúzódó háborúra
Irán készen áll egy hosszan elhúzódó háborúra. Fotó: AFP

Az egyik forrás szerint Izrael célja az, hogy a háború végére teljesen megszüntesse Irán képességét arra, hogy légitámadást tudjon indítani.

Az iráni, föld alatti rakétakészletek pontos nagyságáról jelentősen eltérnek a becslések. Az izraeli hadsereg szerint a háború előtt Iránnak körülbelül 2500 rakéta állhatott rendelkezésre, míg más elemzők hatezerre taksálták az ország rakétakészleteit. Az iráni állami média közzétett egy videófelvételt, amelyen egy hatalmas, ballisztikus fegyverekkel (főként drónokkal) teli, föld alatti bunkerváros látható. A videó üzenete egyértelmű:

Irán készen áll egy hosszan elhúzódó háborúra Izrael és az Egyesült Államok ellen.

 

Borítókép: Egy Sahed drón (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

