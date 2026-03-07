Gulácsi helyettese megvillant Lipcsében, majd egy szerencsétlen öngólnak örült

Ebben az idényben négyszer fordult elő az RB Leipzig mérkőzésein, hogy az egyik csapat legalább öt gólt vágott: kétszer Gulácsi Péterék voltak a szenvedő fél, mindkétszer a Bayern München ellen, egy-egy alkalommal pedig ők győzték le az Eintracht Frankfurtot és az Augsburgot. Utóbbit októberben 6-0-ra múlta felül idegenben a lipcsei csapat, így reménykedhetett benne, hogy hazai pályán is megszerzi ellene a három pontot.

Sokáig úgy tűnt, Fellhauer gólja pontot ér az Augburgnak az RB Leipzig ellen. Fotó: DPA

Igaz, az ősszel még rettenetes formában volt az Augsburg, és azóta sok víz lefolyt a Dunán: felkapaszkodott a Bundesliga kilencedik helyére, és a legutóbbi hat bajnokijából ötöt behúzott, köztük a Bayern München ellenit is, ami komoly fegyvertény. Így a rapszodikusan teljesítő RB Leipzig sem vehette félvállról a mérkőzést.

Gulácsi helyettese büntetőt hárított

A Lipcse októberben 22 perc után már három góllal vezetett, és a szünetig meg sem állt egy negyedikig. A „visszavágó” első húsz percében is Willi Orbánék irányítottak, de nem volt benne a játékukban a gól. Ahogy az Augsburgéban sem, de a 22. percben kezezés miatt tizenegyeshez jutott a vendégcsapat, és ez fordulópontot jelentett az első félidőben, még ha nem is változott az állás. A sérült Gulácsi hiányában védő Maarten Vandevoordt ugyanis érezte az irányt, ráadásul Keven Schlotterbeck büntetőjéből hiányzott az erő, így a belga kapus karjaiban halt el a lövés.

Ezután is az RB Leipzig játszott fölényben, a nagy lehetőség viszont az Augsburg támadókedvét is meghozta, és a 39. percben az első gólt is. Fabian Rieder beadását követően a középen egyedül érkező Robin Fellhauer büntette meg a szellős lipcsei védelmet.

Gólokká érett az RB Leipzig fölénye

Az első félidő végéig nem volt válaszuk a hazaiaknak, a fordulás után viszont több nagy helyzetük is kimaradt, bár Vandevoordt sem unatkozott a másik kapuban. A meccs előrehaladtával az RB Leipzig egyre nagyobb nyomás alá helyezte az Augsburg kapuját.

Willi Orbán természetesen az ellenfél tizenhatosában is többször feltűnt, a vendégek hálóőre, Finn Dahmen egy alkalommal le is könyökölte, de a lipcsei közönség hiába követelt tizenegyest. Csak megtört a nyomás alatt az Augsburg, Yan Diomande szólója után érkezett az egyenlítő gól a 76. percben.

A vendégek látszólag megelégedtek a döntetlennel, mégis sokáig ők jártak közelebb a második találat megszerzéséhez, ám Rodrigo Ribeiro lábában maradt a győztes gól, a kapust még átemelte, de a kapufa kibabrált vele. Erre ráfizetett az Augsburg, mert egy szerencsétlen öngóllal az RB Leipzig fordított, és 2-1-re meg is nyerte a mérkőzést. Ezzel az ötödik hely illeti meg a Bundesligában, míg az Augsburg a kilencedik.