Szijjártó Péter: Rögzítsük a tényeket! + videó

– Ami Ukrajnában zajlik, az nem a mi háborúnk. Minket nem támadott meg senki. Ezért minket nem is kell megvédeni. Az ukránok magukért harcolnak, de nem értünk és nem helyettünk. Ezért mi az ukránoknak semmivel, de az ég egy adta világon semmivel nem tartozunk. Mi nem tartozunk nekik – hangsúlyozza a legújabb videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Fotó: MTI/Krizsán Csaba