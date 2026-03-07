– Ami Ukrajnában zajlik, az nem a mi háborúnk. Minket nem támadott meg senki. Ezért minket nem is kell megvédeni. Az ukránok magukért harcolnak, de nem értünk és nem helyettünk. Ezért mi az ukránoknak semmivel, de az ég egy adta világon semmivel nem tartozunk. Mi nem tartozunk nekik – hangsúlyozza a legújabb videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Szijjártó Péter: Rögzítsük a tényeket! + videó
Magyarországot nem támadta meg senki, ezért nem is kell megvédeni – hangsúlyozta a legújabb videójában Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter kijelentette: Magyarország nem tartozik Ukrajnának katonákkal, fegyverrel, pénzzel vagy uniós tagsággal, és szuverén kormány esetén hazánk kimarad a háborúból. A tárcavezető szerint Kijev mindezt tudja, ezért minden eddiginél súlyosabban avatkozik be a magyar választásokba, hogy ukránpárti kormány kerüljön hatalomra.
Mi nem tartozunk az ukránoknak sem katonákkal, sem fegyverrel, sem pénzzel, sem pedig az uniós tagsággal. És azt is tudják az ukránok, hogyha szuverén nemzeti kormány marad Magyarországon, akkor Magyarország ki fog maradni a háborúból, nem küld katonákat az ukrán frontra, nem engedi oda a magyar emberek pénzét, és az ukránok soha a büdös életben nem csatlakoznak az Európai Unióhoz
– teszi hozzá.
További Belföld híreink
– Na most mivel ezt mind tudják… Ami nem bonyolult, mert azért el szoktuk mondani időről időre. Ezért aztán minden eddiginél durvább, minden eddiginél szégyentelenebb és minden eddiginél súlyosabb módon be is avatkoznak a magyar választásba. A céljuk egyértelmű: ukránpárti kormány és ukránbarát miniszterelnök. Ezt akarják Magyarországon – zárta.
További Belföld híreink
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Nyíllal lőttek át egy macskát Debrecenben
Sokkoló látvány fogadta az állatvédőket.
Több mint 130 körözést adtak ki egy férfi ellen, akit végül elkaptak az Üllői úton
Nem hittek a szemüknek a rendőrök.
Orbán Viktor: Nem hagyhatjuk, hogy a gyűlölet és a félelemkeltés eluralkodjon + videó
A miniszterelnök telefonon beszélt a Fidesz-aktivistával, akire rálőttek Szentendrén.
Lejárt a határidő, hét országos listát jelentettek be a pártok
Az ajánlások ellenőrzése még nem ért véget.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Nyíllal lőttek át egy macskát Debrecenben
Sokkoló látvány fogadta az állatvédőket.
Több mint 130 körözést adtak ki egy férfi ellen, akit végül elkaptak az Üllői úton
Nem hittek a szemüknek a rendőrök.
Orbán Viktor: Nem hagyhatjuk, hogy a gyűlölet és a félelemkeltés eluralkodjon + videó
A miniszterelnök telefonon beszélt a Fidesz-aktivistával, akire rálőttek Szentendrén.
Lejárt a határidő, hét országos listát jelentettek be a pártok
Az ajánlások ellenőrzése még nem ért véget.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!