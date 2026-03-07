orosz-ukrán háborúEurópai UnióSzijjártó Péter

Szijjártó Péter: Rögzítsük a tényeket! + videó

Magyarországot nem támadta meg senki, ezért nem is kell megvédeni – hangsúlyozta a legújabb videójában Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter kijelentette: Magyarország nem tartozik Ukrajnának katonákkal, fegyverrel, pénzzel vagy uniós tagsággal, és szuverén kormány esetén hazánk kimarad a háborúból. A tárcavezető szerint Kijev mindezt tudja, ezért minden eddiginél súlyosabban avatkozik be a magyar választásokba, hogy ukránpárti kormány kerüljön hatalomra.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 18:30
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: DURSUN AYDEMIR Forrás: ANADOLU
– Ami Ukrajnában zajlik, az nem a mi háborúnk. Minket nem támadott meg senki. Ezért minket nem is kell megvédeni. Az ukránok magukért harcolnak, de nem értünk és nem helyettünk. Ezért mi az ukránoknak semmivel, de az ég egy adta világon semmivel nem tartozunk. Mi nem tartozunk nekik – hangsúlyozza a legújabb videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Mi nem tartozunk az ukránoknak sem katonákkal, sem fegyverrel, sem pénzzel, sem pedig az uniós tagsággal. És azt is tudják az ukránok, hogyha szuverén nemzeti kormány marad Magyarországon, akkor Magyarország ki fog maradni a háborúból, nem küld katonákat az ukrán frontra, nem engedi oda a magyar emberek pénzét, és az ukránok soha a büdös életben nem csatlakoznak az Európai Unióhoz

 – teszi hozzá.

– Na most mivel ezt mind tudják… Ami nem bonyolult, mert azért el szoktuk mondani időről időre. Ezért aztán minden eddiginél durvább, minden eddiginél szégyentelenebb és minden eddiginél súlyosabb módon be is avatkoznak a magyar választásba. A céljuk egyértelmű: ukránpárti kormány és ukránbarát miniszterelnök. Ezt akarják Magyarországon – zárta.

 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

