Több mint 130 körözést adtak ki egy férfi ellen, akit végül elkaptak az Üllői úton

Rekordgyanús esettel találkoztak a Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrei a főváros XVIII. kerületében. Egy intézkedés során kiderült, hogy egy ellenőrzött férfival szemben összesen 131 körözés volt érvényben.

2026. 03. 07. 19:39
Nem mindennapi esetről számolt be a Budapesti Rendőr-főkapitányság szombaton a Facebook-oldalán.

Nem mindennapi bűnlajstroma van egy elfogott férfinak. Forrás: Rendőrség

A rendőrök március 2-ról 3-ra virradó éjszaka az Üllői úton, egy parkolóban intézkedtek B. Attilával szemben a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság jelzése alapján.

Az igazoltatás során, amikor lekérdezték a férfi adatait, a járőrök először maguk sem hittek a szemüknek, hibára gyanakodtak. Rövid időn belül azonban egyértelművé vált, hogy 

nem rendszerhiba történt: a férfival szemben összesen 131 körözés volt érvényben.

A rendőrségi összesítés szerint az eset több szempontból is rekordgyanús:

  • 131 körözés, ebből öt tartózkodási hely megállapítása miatt, 126 pedig pénzbírság be nem fizetése miatt,
  • 12 millió forintnyi felhalmozott pénzbírság,
  • 1822 nap elzárás, amelyet a be nem fizetett bírságok miatt kell letöltenie.

Elfogását követően a XVIII. kerületi rendőrök B. Attilát büntetés-végrehajtási intézetbe vitték, hogy megkezdje az elzárás letöltését.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: BRFK)

 

