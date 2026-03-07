Több mint 130 körözést adtak ki egy férfi ellen, akit végül elkaptak az Üllői úton

Nem mindennapi esetről számolt be a Budapesti Rendőr-főkapitányság szombaton a Facebook-oldalán.
A rendőrök március 2-ról 3-ra virradó éjszaka az Üllői úton, egy parkolóban intézkedtek B. Attilával szemben a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság jelzése alapján.
Az igazoltatás során, amikor lekérdezték a férfi adatait, a járőrök először maguk sem hittek a szemüknek, hibára gyanakodtak. Rövid időn belül azonban egyértelművé vált, hogy
nem rendszerhiba történt: a férfival szemben összesen 131 körözés volt érvényben.
A rendőrségi összesítés szerint az eset több szempontból is rekordgyanús:
- 131 körözés, ebből öt tartózkodási hely megállapítása miatt, 126 pedig pénzbírság be nem fizetése miatt,
- 12 millió forintnyi felhalmozott pénzbírság,
- 1822 nap elzárás, amelyet a be nem fizetett bírságok miatt kell letöltenie.
Elfogását követően a XVIII. kerületi rendőrök B. Attilát büntetés-végrehajtási intézetbe vitték, hogy megkezdje az elzárás letöltését.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!