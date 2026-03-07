Nyíllal lőttek át egy macskát Debrecenben

Már-már felfoghatatlan az a kegyetlenség, amiről a debreceni Együtt az Állatokért Állatvédő Közhasznú Egyesület számolt be a közösségi oldalán Nyilas Misi történetével. A szervezet megrázó felvételeket tett közzé egy nyílvesszővel átlőtt macskáról, aki egy brutális állatkínzás áldozata lett – írta az Origo.

Kegyetlen állatkínzás áldozata lett egy macska. Forrás: Facebook

A debreceni fiatal kandúrt egy nyílvessző fúrta át, és a támadás során a lába is eltört.

A szakemberek azonnal megoperálták a súlyos állatkínzás áldozatát. Állapota a beavatkozás után stabilizálódott.

Borítókép: A nyíllal átlőtt macska (Forrás: Facebook)