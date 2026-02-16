Baltával tanította csibészelni kutyáját a jánosházi férfi, de a rendőrök elkapták

Megdöbbentő állatkínzásról számolt be a Vas vármegyei hírportál: egy férfi kegyetlenül bántalmazta a kutyáját.

A felháborító eset Jánoshalmán történt, ahol egy járókelő lett figyelmes arra, hogy

egy üvöltöző férfi baltával kergeti, majd földhöz vágja és ütlegeli is a kínjában nyüszítő kutyáját.

A szerencsétlen, rémült állat a sportcsarnokba menekült a kegyetlen gazdája elől. A szemtanú értesítette a rendőrséget, akik azonnal a helyszínre siettek, így a borzalmas történet jól végződött – a részleteket a Vaol.hu cikkében olvashatja el.