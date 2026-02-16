Tragikusan indult a hét: halálos karambol történt Szabolcsban

Halálos baleset történt hétfő délelőtt Szabolcsban.
Nyírbátor és Kállósemjén között egy személygépkocsi és kisteherautó ütközött össze.
A vármegyei portál elsődleges információi szerint a karambolnak két halálos áldozata van
– az Opel Astra gépkocsiban utazók vesztették életüket.
Az autóban hárman utaztak, közülük egy embert a nyírbátori hivatásos tűzoltók feszítővágó használatával kiszabadítottak, majd átadtak a mentőknek – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei katasztrófavédelem.
