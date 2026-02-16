Ez még az autópályán is gyorshajtás lenne: 135,7 kilométeres volt a szél a Bakonyban

Vasárnap hidegfront halad át az ország felett, ami sokfelé viharos, erősen viharos, a Bakonyban és a Balaton térségében orkánerejű széllel zúdította a Kárpát-medencére a hideg, sarkvidéki levegőt – írta a Facebook-oldalán a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

A bejegyzéshez készített infografikák szerint

a legerősebb, óránkénti 135,7 kilométeres széllökést vasárnap Ösküben mérték.

A hét utolsó napján a legmelegebbet Gyöngyösön regisztrálták, itt 7,2 Celsius-fok volt a legmelegebb órákban, míg Pécs Árpádtető meteorológiai állomáson mindössze 1,1 fokot mértek.

Hétfőre virradóra a leghidegebb Gerecse-tetőn volt, itt mínusz 9,7 fok volt, a legenyhébb pedig Szentes Mucsihát állomáson, ahol mínusz 1,1 fokot regisztráltak.

Hozzátették: a kevésbé szeles helyeken felhős maradt az ég, így ezeken a területeken magasabb volt a minimum- és a maximum-hőmérséklet is. Megjegyezték: annak ellenére, hogy egyes részeken felhős volt az éjszaka, így is mindenütt fagypont alá hűlt a levegő, miután a szél is veszített erejéből.

Kicsavart fák, megbontott tetők – nem kegyelmezett a szélvihar Vasban

Az erős szél miatt huszonhatszor riasztották viharkár miatt vasárnap a Vas vármegyei tűzoltókat. Többségében közútra, járdára, villanyvezetékre dőltek fák, de egy-egy helyen tetőt is megrongált a viharos szél. Szombathelyen, a Szent Márton utcában gyökerestül borult ki egy hatméteres fa, Bucsuban egy alumíniumtetőt, míg Szombathelyen, a 11-es Huszár úton egy társasház kéményénél a fémburkolatot bontotta meg a szél – számolt be a kegyetlen időjárás okozta károkról a Vaol.hu, amelynek cikkét a további részletekkel ITT olvashatja el.

A vasárnapi viharos szél több településen is károkat okozott a Balaton térségében.

Tihanyban, Vászolyon és Balatonfüreden több helyen fák dőltek ki, amelyek az utakra, járdákra, kerítésekre, sőt villanyvezetékekre is ráborultak

– adta hírül a Veol.hu.

A beavatkozó egységek gyorsan megkezdték a munkálatokat: a kidőlt fákat feldarabolták, eltávolították és megszüntették a forgalmi akadályokat, így a közlekedés rövid időn belül helyreállhatott – a teljes beszámolóért, fotókért kattintson ide.