Klujber Katrin kiborította a bilit a válogatott súlyos veresége után a kamera előtt

A csütörtöki, 21-19-es hazai vereség után női kézilabda-válogatottunk vasárnap az idegenbeli visszavágón 31-22-re maradt alul a dánokkal szemben az Eurokupában. A találkozó után együttesünkből Klujber Katrin kifakadt, azt mondta: „Ez így biztosan nem mehet tovább!”

Magyar Nemzet
2026. 03. 08. 20:07
Klujber Katrin (b) és a dán Anne Mette Hansen a női kézilabda Eurokupa B csoportjának 3. fordulójában játszott Magyarország–Dánia mérkőzésen a Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokban Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Bár Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a vasárnapi találkozó után higgadtan arról beszélt, hogy a tatabányai kétgólos vereség (19-21) jobban fáj neki, mint a mostani, a kilencgólos (22-31), és erre magyarázatot is adott, Klujber Katrin az M4 Sport kamerája előtt kifakadt.

Klujber Katrin őszintén beszélt a problémákról
Klujber Katrin őszintén beszélt a problémákról Fotó: Bodnár Boglárka/MTI Fotószerkesztőség

Klujber Katrin: Ez így biztosan nem mehet tovább!

– Lehet, hogy voltak más problémák is, amelyekről most nem szeretnék beszélni – kezdte Klujber Katrin. – Jelenleg viszont azt érzem, hogy próbáljuk egymásra dobálni a felelősséget. Ha nálam van a labda, én is egyedül akarom megoldani helyzeteket, de lendület nélkül nem megy. Nincs meg az a csapatjáték, ami az Európa-bajnokságon jellemzett minket, amikor megszereztük a harmadik helyet. Nem azt mondom, hogy ez a nullára, de eléggé visszaesett. Nagyon fontos, hogy a következő összetartáson leüljünk, és megvitassuk, mi lehet a probléma. Illetve tudjuk is, mi az, de eddig még nem sikerült megbeszélnünk. Ez így biztosan nem mehet tovább, ezt mi is tudjuk. A következő alkalom biztosan arról szól majd, hogy a kommunikáció működjön köztünk, mert vissza kell találnunk a régi csapatjátékunhoz – szögezte le a válogatott és a Ferencváros 26 éves jobbátlövője.

A csoport állása:

  1. Dánia 8 pont
  2. Magyarország 4 (115-102)
  3. Csehország 4 (115-122)
  4. Törökország 0

A magyar válogatott további Eurokupa-programja:

  • április 8., szerda:
    Törökország–Magyarország, Aksaray Merkez 18.00
  • április 11., szombat:
    Magyarország–Csehország, Érd 18.00

 

