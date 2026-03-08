Klujber Katrin kiborította a bilit a válogatott súlyos veresége után a kamera előtt

Bár Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a vasárnapi találkozó után higgadtan arról beszélt, hogy a tatabányai kétgólos vereség (19-21) jobban fáj neki, mint a mostani, a kilencgólos (22-31), és erre magyarázatot is adott, Klujber Katrin az M4 Sport kamerája előtt kifakadt.

Klujber Katrin őszintén beszélt a problémákról Fotó: Bodnár Boglárka/MTI Fotószerkesztőség

Klujber Katrin: Ez így biztosan nem mehet tovább!

– Lehet, hogy voltak más problémák is, amelyekről most nem szeretnék beszélni – kezdte Klujber Katrin. – Jelenleg viszont azt érzem, hogy próbáljuk egymásra dobálni a felelősséget. Ha nálam van a labda, én is egyedül akarom megoldani helyzeteket, de lendület nélkül nem megy. Nincs meg az a csapatjáték, ami az Európa-bajnokságon jellemzett minket, amikor megszereztük a harmadik helyet. Nem azt mondom, hogy ez a nullára, de eléggé visszaesett. Nagyon fontos, hogy a következő összetartáson leüljünk, és megvitassuk, mi lehet a probléma. Illetve tudjuk is, mi az, de eddig még nem sikerült megbeszélnünk. Ez így biztosan nem mehet tovább, ezt mi is tudjuk. A következő alkalom biztosan arról szól majd, hogy a kommunikáció működjön köztünk, mert vissza kell találnunk a régi csapatjátékunhoz – szögezte le a válogatott és a Ferencváros 26 éves jobbátlövője.