Döbbenetes szabotázs Dárdai Mártonék meccsén, érthetetlen, hogy ez megtörtént

A Münster–Hertha találkozón – amelyen Dárdai Márton végig a pályán volt a vendégeknél – az első félidő végén a 44. percben Michael Cuisance , a Hertha csatára a földre került a Münster tizenhatosán belül Niko Koulis szerelését követően. Felix Bickel játékvezető nem látott szabálytalanságot, a de a VAR a monitorhoz hívta, hogy nézze meg az esetet. Bickel ki is szaladt, de csak egy sötét képernyőt látott. Nagy volt a tanácstalanság, percekre félbeszakadt a meccs. Bickel aztán visszament a pályára, és arról tájékoztatta a közönséget, hogy ugyan nem tudta visszanézni az esetet, de a kollégái döntése alapján Koulisnak sárga lapot ad,és 11-est ítél. Amit a 49. percben Reese be is lőtt.

Ilyet még Dárdai Márton sem láthatott: a Münster ultrái tényleg kihúzák a VAR kábelét Forrás: Bild

A Münster–Hertha meccs „futballtörténelmi” lett

Kisvártatva kiderült, hogy nem a technika mondott csődöt, hanem „szabotázs” történt, a hazai szurkolók kihúzták a csatlakozót a monitorból. Megjelent ugyanis egy transzparens, amely éppen erre szólított fel: „Húzzátok ki a VAR kábelét!” („Dem VAR den Stecker ziehen!) – írja a Kicker. Később a Német Labdarúgó-szövetség játékvezetői testülete megerősítette a SID hírügynökségnek, hogy egy szurkoló tényleg kihúzta.

A Bild egy olyan fotóval is szolgál, amelyen azt látjuk, hogy két maszkos alak van a VAR-monitor közelében, de Felix Bickel a jelek szerint nem gyanította, hogy mit tettek.

A Kicker megemlíti, hogy a 2018/19-es Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a Schalke Manchester City elleni első mérkőzésén (2-3) a spanyol Carlos del Cerro Grande sem tudott megnézni egy jelenetet a VAR-monitor technikai problémája miatt, ő is a videószobában ülő kollégáira hagyatkozott. Most azonban nem technikai hibáról volt szó, és ennek az esetnek komoly következményei lesznek.

Dárdai Mártonék elvitték a három pontot

A találkozón a Münster a második félidő elején Heuer góljával egyenlített, de a 93. percben Winkler eredményes volt a berliniek részéról, így a Hertha 2-1-re győzött.