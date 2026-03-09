Orbán BalázsFideszMagyar Péter hazugságai

Védett ár: Magyar Péter most is színjátékot játszik

Miközben Magyar Péter folyamatosan kockáztatja a magyar energiagazdaságot és Brüsszellel együtt szankcionálnak, addig a Fidesz valódi intézkedéseket hozott.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 09. 18:49
Fotó: BALINT SZENTGALLAY Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rendkívüli intézkedésről döntött a kormány az üzemanyagárak várható emelkedése miatt − erről Orbán Balázs is beszámolt legújabb posztjában. A kabinet a mai ülésén határozott arról, hogy védett árat vezetnek be a magyar fogyasztók számára a benzinre és a gázolajra. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje a nemzetközi energiapiaci folyamatok hatását a hazai árakra. A döntés értelmében a benzin literenkénti ára legfeljebb 595 forint lehet, míg a gázolaj esetében 615 forintban határozták meg a maximális árat.

Peter Magyar, leader of the Tisza Party (Photo: MW/Balazs Hatlaczki)
Magyar Péter intézkedései nem jártak sikerrel (Fotó: Balázs Hatlaczki/MW)

A kormány emellett az ellátásbiztonság megerősítéséről is határozott. Ennek részeként az állami tartalékkészletek egy részét felszabadítják, hogy a hazai üzemanyag-ellátás folyamatos maradjon akkor is, ha az európai piacon feszültségek alakulnak ki. A kabinet szerint az intézkedésre azért volt szükség, mert a következő napokban Európa-szerte jelentős áremelkedés várható az üzemanyagpiacon.

Orbán Balázs közösségi oldalán arról írt: a kormány célja, hogy megvédje a magyar családokat az energiapiaci bizonytalanság következményeitől. Bejegyzésében élesen bírálta a Magyar Péter vezette Tisza Párt politikáját is. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott, hogy szerinte a párt kijevi és brüsszeli szövetségeseivel együtt kockáztatja Magyarország energiabiztonságát, és az Európai Parlamentben olyan döntéseket támogatott, amelyek Ukrajna érdekeit szolgálják.

Orbán Balázs szerint az Ukrajnával kapcsolatos olajblokád és az orosz energiát érintő szankciók hozzájárulhatnak az európai üzemanyagárak emelkedéséhez. A kormány ezért döntött a védett ár bevezetése mellett. A politikus úgy fogalmazott: a kabinet célja, hogy a magyar családokat megvédje az ukrán–Tisza olajblokád következményeitől és biztosítsa, hogy a ne a hazai fogyasztók fizessék meg a nemzetközi energiapiaci konfliktusok árát.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Illyés Tibor/MTI Fotószerkesztőség)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Tűpontos, hibátlan, kötelező!

Bayer Zsolt avatarja

A mai kötelező olvasmányt Kohán Matyi írta. Tessék elkezdeni, mert kikérdezem!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu