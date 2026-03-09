Védett ár: Magyar Péter most is színjátékot játszik

Rendkívüli intézkedésről döntött a kormány az üzemanyagárak várható emelkedése miatt − erről Orbán Balázs is beszámolt legújabb posztjában. A kabinet a mai ülésén határozott arról, hogy védett árat vezetnek be a magyar fogyasztók számára a benzinre és a gázolajra. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje a nemzetközi energiapiaci folyamatok hatását a hazai árakra. A döntés értelmében a benzin literenkénti ára legfeljebb 595 forint lehet, míg a gázolaj esetében 615 forintban határozták meg a maximális árat.

A kormány emellett az ellátásbiztonság megerősítéséről is határozott. Ennek részeként az állami tartalékkészletek egy részét felszabadítják, hogy a hazai üzemanyag-ellátás folyamatos maradjon akkor is, ha az európai piacon feszültségek alakulnak ki. A kabinet szerint az intézkedésre azért volt szükség, mert a következő napokban Európa-szerte jelentős áremelkedés várható az üzemanyagpiacon.

Orbán Balázs közösségi oldalán arról írt: a kormány célja, hogy megvédje a magyar családokat az energiapiaci bizonytalanság következményeitől. Bejegyzésében élesen bírálta a Magyar Péter vezette Tisza Párt politikáját is. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott, hogy szerinte a párt kijevi és brüsszeli szövetségeseivel együtt kockáztatja Magyarország energiabiztonságát, és az Európai Parlamentben olyan döntéseket támogatott, amelyek Ukrajna érdekeit szolgálják.

Orbán Balázs szerint az Ukrajnával kapcsolatos olajblokád és az orosz energiát érintő szankciók hozzájárulhatnak az európai üzemanyagárak emelkedéséhez. A kormány ezért döntött a védett ár bevezetése mellett. A politikus úgy fogalmazott: a kabinet célja, hogy a magyar családokat megvédje az ukrán–Tisza olajblokád következményeitől és biztosítsa, hogy a ne a hazai fogyasztók fizessék meg a nemzetközi energiapiaci konfliktusok árát.