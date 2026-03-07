A Liverpool tévedett Szoboszlai kapcsán, a szurkolók mégis a magyar hibáján csámcsognak

Arne SlotFA-kupaSzoboszlai DominikLiverpool FC

A Liverpool jutott elsőként az angol labdarúgó FA-kupa negyeddöntőjébe, miután péntek este 3-1-re győzött a Wolverhampton otthonában. Arne Slot a találkozó után két kérdés kapcsán is beszélt a szurkolók által ezúttal inkább kritizált Szoboszlai Dominik teljesítményéről.

2026. 03. 07. 5:53
Hvang góljánál hibázott Szoboszlai Dominik a Liverpool szurkolói szerint Fotó: AFP/Darren Staples
Szoboszlai Dominik jobbhátvédként futballozott a Liverpool wolverhamptoni FA-kupa-nyolcaddöntőjén, amelyre három nappal azután került sor, hogy a Premier League-ben ugyanilyen pályaválasztással 2-1-re győzött a Wolves. Bár a statisztikai mutatók alapján a két találkozó összképe teljesen megegyezett, péntek este mégsem volt kérdéses a Vörösök továbbjutása, elsősorban a Kerkez Milos helyén futballozó Andy Robertson remeklésének köszönhetően. Arne Slot vezetőedző a találkozó után a gólt és gólpasszt is szerző skót balhátvédet, valamint a 17 éves Rio Ngumohát külön megdicsérte, de a szurkolók szerint a hazaiak szépítő góljánál hibázó Szoboszlait is kiemelte a sajtótájékoztatóján.

Arne Slot összességében elégedett lehetett a Liverpool és Szoboszlai Dominik teljesítményével
Arne Slot összességében elégedett lehetett a Liverpool és Szoboszlai Dominik teljesítményével. Fotó: AFP/Darren Staples

Szoboszlai a Liverpool kapott gólja miatt kritikákkal szembesül

A 91. percben a Wolves a dél-koreai Hvang Hicshan góljával szépített, méghozzá a kapus kirúgása után: Szoboszlai a hosszú labdát levenni próbálta ahelyett, hogy az ellenfél mozgását követte volna. A hibát egyformán kiemelő liverpooli oldalak ezért aztán a gyengébbek közé tartozó 6-os vagy 7-es osztályzatot adtak a magyar játékosnak, akivel kapcsolatban az egyéb megjegyzések mellett olyan vélemények is megjelentek, miszerint a passzai nem mindig voltak pontosak, és a középpályára felérve hiányzott az energiája.

Arne Slot dicsérte Szoboszlai Dominik teljesítményét

A holland edző a kapott gólt megelőző szituációra nem, de arra kitért, hogy miért nem a 69. becserélt Jeremie Frimpong volt a jobbhátvéd Szoboszlai helyett. Ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy a magyar játékos precízebb hosszú keresztlabdákat tud adni, és ezt néhányszor ki is tudta használni Wolverhamptonban, miközben a holland védő más tulajdonságokban jó. A Liverpool hivatalos honlapja ezt az idézetet kiemelve hibázott Szoboszlai Dominik nevénél: elírta a vezetéknevét.

Szoboszlai vezetékneve hibásan szerepel a Liverpool honlapján
Szoboszlai vezetékneve hibásan szerepel a Liverpool oldalán. Forrás: Liverpoolfc.com

Szoboszlait Robertsonhoz hasonlóan a védekezése kapcsán is dicsérte Slot: – Ha olyan csapat ellen játszol, amely ellen a szélső hátvédek rendszeresen szabadon maradnak, akkor ezekben a pozíciókban olyan játékosokra van szükség, akik a megfelelő döntéseket hozzák. 

Ezt ezúttal Dom és Robbo egyértelműen megtették

nyilatkozta a Liverpool trénere.

A Liverpool legközelebb kedden lép pályára, akkor a török Galatasaray vendége lesz a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első mérkőzésén.

 

