Most, hogy egy hónappal járunk a sorsdöntőnek ígérkező magyar országgyűlési választások előtt, soha ilyen kristálytisztán nem rajzolódtak ki azok az igazodási pontok, amelyek húsba vágóan meghatározzák majd nemcsak Magyarország és a magyar családok jövőjét, hanem egész Európa jövőképét és erkölcsi mércéjét. Ugyanis nemcsak a Magyar Péter-féle, az Európai Parlamentben ukrán színekben pompázó tiszás képviselők, hanem a komplett európai fősodor is régóta abból űz sportot, hogy elhitesse a magyar emberekkel, hogy az Orbán Viktor vezette magyar kormány Ukrajnával kapcsolatos álláspontja túlzó, kegyetlen és nélkülöz bármiféle európai kifinomultságot.

Csakhogy a valóság a szokásosnál most még hatalmasabb kijózanító pofont adott az itthoni és külföldi ellenzékieknek, ugyanis Ukrajna felfedte a valódi elképzeléseit:

a Barátság kőolajvezeték elzárásán keresztül zsarolással és káoszteremtéssel igyekszik beleavatkozni a magyar választásokba, miközben egy uniós és NATO-tagállam kormányfőjét, Orbán Viktort példátlanul, maffiamódszerek és harmadik világbeli diktatúrák agresszivitását idéző módon halálosan megfenyegeti.

Mondani sem kell, az a gondosan felépített és kozmetikázott kép, amelyet az Ukrajna uniós csatlakozásában érdekelt tiszás külügyérek és a brüsszeli bürokraták festettek Zelenszkij ukrán elnökről, most egyetlen szempillantás alatt az elemeire hullott. Az idegen érdekek mentén politizáló itthoni és brüsszeli kitartottak körében pedig kézzelfogható a válsághangulat, magyarázzák a megmagyarázhatatlant. Ugyanis a kijevi vezetés módszerei az immár negyedik éve húzódó háború kezdete óta változatlanok. Mindezt pedig nem pusztán a Magyarországot és a kárpátaljai magyarságot ért becstelen verbális és sajnálatos módon erőszakos támadások tömkelege támasztja alá, hanem az az átfogó ukrán vezetői mentalitás is, amely mindenkit megsemmisítendő célpontnak tekint, aki nem hajlandó alárendelni magát a kijevi narratívának.

Ha visszaemlékszünk, így fordulhatott elő, hogy az orosz–ukrán konfliktus kitörését követően nem sokkal nyilvánosságra kerültek az ukránok által vezetett halállisták, amelyek közül a legautentikusabb változatot egyes ukrán kormányzati körökben egyfajta nemzeti büszkeség is körülölelte.

Ez pedig nem volt más, mint a Mirotvorec nevű, ukrán szélsőségesek által szerkesztett portál listája, amely több száz likvidálásra váró célszemélyt nevesített – azok komplett személyes adataival együtt.