Nyomul az ukrán politikai maffia

Sem a gyilkos hajlamúaknak, sem pedig az azokat támogató ellenzékieknek nincs helyük a közéletben.

Sümeghi Lóránt
maffiaUkrajnaukrajnai fegyvercsempészethalállistafenyegetés 2026. 03. 07. 6:39
Fotó: MARTIN BERTRAND
Most, hogy egy hónappal járunk a sorsdöntőnek ígérkező magyar országgyűlési választások előtt, soha ilyen kristálytisztán nem rajzolódtak ki azok az igazodási pontok, amelyek húsba vágóan meghatározzák majd nemcsak Magyarország és a magyar családok jövőjét, hanem egész Európa jövőképét és erkölcsi mércéjét. Ugyanis nemcsak a Magyar Péter-féle, az Európai Parlamentben ukrán színekben pompázó tiszás képviselők, hanem a komplett európai fősodor is régóta abból űz sportot, hogy elhitesse a magyar emberekkel, hogy az Orbán Viktor vezette magyar kormány Ukrajnával kapcsolatos álláspontja túlzó, kegyetlen és nélkülöz bármiféle európai kifinomultságot.

Csakhogy a valóság a szokásosnál most még hatalmasabb kijózanító pofont adott az itthoni és külföldi ellenzékieknek, ugyanis Ukrajna felfedte a valódi elképzeléseit: 

a Barátság kőolajvezeték elzárásán keresztül zsarolással és káoszteremtéssel igyekszik beleavatkozni a magyar választásokba, miközben egy uniós és NATO-tagállam kormányfőjét, Orbán Viktort példátlanul, maffiamódszerek és harmadik világbeli diktatúrák agresszivitását idéző módon halálosan megfenyegeti.

Mondani sem kell, az a gondosan felépített és kozmetikázott kép, amelyet az Ukrajna uniós csatlakozásában érdekelt tiszás külügyérek és a brüsszeli bürokraták festettek Zelenszkij ukrán elnökről, most egyetlen szempillantás alatt az elemeire hullott. Az idegen érdekek mentén politizáló itthoni és brüsszeli kitartottak körében pedig kézzelfogható a válsághangulat, magyarázzák a megmagyarázhatatlant. Ugyanis a kijevi vezetés módszerei az immár negyedik éve húzódó háború kezdete óta változatlanok. Mindezt pedig nem pusztán a Magyarországot és a kárpátaljai magyarságot ért becstelen verbális és sajnálatos módon erőszakos támadások tömkelege támasztja alá, hanem az az átfogó ukrán vezetői mentalitás is, amely mindenkit megsemmisítendő célpontnak tekint, aki nem hajlandó alárendelni magát a kijevi narratívának.

Ha visszaemlékszünk, így fordulhatott elő, hogy az orosz–ukrán konfliktus kitörését követően nem sokkal nyilvánosságra kerültek az ukránok által vezetett halállisták, amelyek közül a legautentikusabb változatot egyes ukrán kormányzati körökben egyfajta nemzeti büszkeség is körülölelte. 

Ez pedig nem volt más, mint a Mirotvorec nevű, ukrán szélsőségesek által szerkesztett portál listája, amely több száz likvidálásra váró célszemélyt nevesített – azok komplett személyes adataival együtt.

Hogy Magyar Péter és egyes brüsszeli bürokraták e témában bemutatott kommunikációs előremenekülése valójában mennyire nélkülözi az őszinteséget, hűen alátámasztja az a tény, hogy az imént említett, négy évvel ezelőtt összeállított halállistára egyszer már felkerült Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Szijjártó Péter külügyminiszter, valamint Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke és Várhelyi Olivér uniós biztos is. Ennek ellenére a Tisza EP-képviselői következetesen kiálltak Brüsszel ukránpárti politikája és uniós csatlakozása mellett, ráadásul Magyar Péterék rendre támogatták azokat a brüsszeli elképzeléseket is, miszerint az Ukrajnán keresztül áramló orosz energiáról Magyarországnak le kell válnia.

Ha azonban mindezek ellenére még akadna bárki is, aki szkeptikusan állna Zelenszkij elnök halálos fenyegetéséhez és a halállisták komolyságához, annak érdemes felidézni néhány olyan ukrajnai esetet, aminek következtében azokat az embereket gyilkolták meg, akik ugyanazon a listán szerepeltek, mint a magyar kormányfő. A két legnagyobb publicitással járó gyilkosság 2015-ben történt: az orosz közeledést támogató újságírót, az egygyermekes Oles Buzinát Kijevben, a lakása közelében lőtték ismeretlen tettesek agyon, nem sokkal azután, hogy a Mirotvorec közzétette a személyes adatait, köztük a lakcímét és telefonszámát is. Egy nappal korábban pedig Oleg Kalasnyikov volt ukrán parlamenti képviselőt is likvidálta feltehetően az ukrán politikai maffia, miután az ő neve és elérhetőségei is felkerültek az oldal listájára.

Valamilyen kifürkészhetetlen oknál fogva a két ügyben indított rendőrségi nyomozás mindmáig nem vezetett eredményre, azonban a Mirotvorec ukrán politikai elittel való összefonódását számtalan, a kijevi vezetéstől független tényfeltáró anyag tárgyalta. Ezen beszámolók szerint az Ukrajna ellenségeiként megnevezett személyek adatai gyakran eljutnak az ukrán igazságszolgáltatáshoz is, amelyek akár kulcsfontosságú bizonyítékokként is szolgálhatnak egy-egy bírósági ügy kimenetelét illetően. S bár az ukrán igazságügy gyakran hangsúlyozza – a belüggyel egyetemben –, hogy a portáltól eljuttatott információk nem képezik az érdeklődési köreiket, a Mirotvorec a saját honlapján feltűnően azzal büszkélkedik, hogy az általuk összegyűjtött adatok milyen sok esetben segítették a hatóságok munkáját.

Egy hónap múlva tehát nemcsak arról döntünk, hogy vajon szeretnénk-e egy olyan országgal egy európai közösségbe tartozni, amely a legfelső vezetői szinten is maffiamódszerekről, zsarolásról és bérgyilkosságokról szőtt álmokról beszél, 

hanem arról is, hogy mi a véleményünk egy olyan magyar ellenzékről, amely a hatalomra jutás érdekében a legaljasabb ukrán zsarolás és gyilkos hajlam felett is szemet huny. 

A kezünkben a döntés joga, éljünk vele!

A szerző a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány vezető elemzője

