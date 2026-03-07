Oly korban éltem én…

Nem tudom – nincs róla tapasztalatom –, milyen lehetett a világ 1938 körül, de félek, ehhez hasonló. Néhány napot messze földön töltöttem, ahonnét, a távoli nyugalomból még félelmetesebb ez az egész.

Lángol a Közel-Kelet.

Irán, Dubaj, Omán, Szaúd-Arábia, Libanon, Izrael – mindenhol robbanások, összeomló házak, 168 halott kislány, iráni rakéták Azerbajdzsánba – de miért, oda miért? –, lezárt repterek és légterek, Dubajban több mint négyezer magyar fordult konzuli segítségért

– mennyi a nyomorgó idehaza, igaz?

Hormuzi-szoros lezárva, az olaj ára az egekben, megtorpedózott hadihajók, fenyeget mindenki mindenkit, Irán nem tudom, kije felszólítja a világ muszlimjait, hogy kötelességük bosszút állni, a Nyugat összes alvó terroristasejtje ezekben a napokban helyezi magát „szolgálatba”, és tervezi, hol, kiket fog megölni.

Törökország két iráni rakétát semmisít meg a török légtérben, miközben Törökország – elvileg – Irán szövetségese.

Irán a perzsák hazája. A perzsák az egyik legősibb nép, államuk is ősi állam. A perzsák büszkék és megfélemlíthetetlenek.

Irán ma egy muszlim szörnyállamot kovácsolt magának – melyik muszlim állam nem szörnyállam, egy kezünkön meg tudjuk számolni! –, ami ellen tízezrek tüntettek hónapok óta, és ezeket a tízezreket, ezeket a tüntetéseket ez a szörnyállam elképzelhetetlen brutalitással torolta meg. Halottak, kínzások, kivégzések – középkor.

Most bombázzák őket. Félek, az eddig az államuk ellen tüntetők nagy része is a Nyugat ellen fordul most.

Persze, ezt ismerjük. Idejönnek – állítólag menekülnek – muszlimok milliói, mert odahaza „üldözik őket”, s miután megérkeztek, hozzálátnak megcsinálni ugyanazt a középkort Európában, ami elől állítólag elmenekültek.

Elviselhetetlenek, tolerálhatatlanok, barbárok, el kellene takarítani a legtöbbjüket. És most minden valószínűség szerint minden eddiginél nagyobb dühvel és elszántsággal fognak támadni.

Lángol a Közel-Kelet. Lángol Pakisztán és Afganisztán is. Azok is egymásnak estek.

Felrémlik egy régi vicc, még a szocializmusból: Vizsgázik a rendőr. – Mondjon négy keleti államot! A rendőr némi töprengés után:

– Afganisztán, Pakisztán… Naésaztán, Hát­aztán… Hát igen.