Hála, genfi konvenció és egyéb gazemberségek

Kezdjük talán a hálával! Ugyanis ez annyira szürreális és felfoghatatlan, hogy Orwell és Ionescu egymás vállán zokog most a mennyekben:

„Zelenszkij azt mondta, hálásnak kellene lennünk neki

Ha azt kérdezi, van-e akarat az ukránok részéről ezt megtenni, akkor én megkérdezem: Mit megtenni? Az orosz kőolaj tranzitját? Egyszerűen az orosz kőolaj tranzitját, hogy az oroszok pénzt keressenek, és aztán az idei háborúra költsék? Erre senkinek nincs szándéka. Hallott bárki is Orbántól vagy Ficótól olyat, hogy »nagyon hálásak vagyunk Ukrajnának?« Egyetlen szó sem hangzott el, azon kívül, hogy mi ismét tartozunk nekik.”

Döbbenetes…

Amúgy az egész világ nagyon hálás lenne Zelenszkijnek, ha végre fogná a cókmókját és eltakarodna, vinné magával az összes khaki színű göncét, amelyeket kizárólag ripacsságból visel, vinné a híres zongoráját, a nem mellesleg orosz anyanyelvét, no és a hihetetlen pofátlanságát és aljasságát.

Addig is, míg ez megtörténik, leltározzunk kicsit, miért is kellene nekünk hálásnak lennünk neki és a bandájának, amely bandának örökös tagja az amerikai deep state és a kretén, önsorsrontó EU-s vezetés is.

Kezdjük a leltárt jóval a háború előtt – mondjuk 2017-ben!

Hálásnak kellene lennünk a magyar nyelv és a magyar nyelvű oktatás betiltásáért? A kisebbségi jogok durva megsértéséért, a kisebbségek botrányos vegzálásáért, amely az ukrán politika szerves része azóta? Ez ügyben a legundorítóbb mondat – melyet a hazai ellenzék és a FOS média is előszeretettel szokott hangoztatni – úgy szól, hogy ez valójában csak az orosz kisebbség ellen irányul(t), de hát mit csináljunk, beleestek a többiek is. Tényleg? És vajon az orosz kisebbség ellen milyen alapon történt mindez? És ugyan mennyire oka ennek a rettenetes háborúnak mindaz, amit az ukránok Porosenko és Zelenszkij óta művelnek az orosz kisebbségükkel? Tényleg rendben voltak az oroszok elleni támadások, a pogromok, a keleti, oroszok lakta városok lövetése, az ogyesszai brutális oroszellenes pogrom – „s mind a rúgás, mellyel méltatlanok bántalmazzák a tűrő érdemet”?