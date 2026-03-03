idezojelek
Vélemény

A Tisza-agymosás módszertana

ŐRZŐK LÁZADÁSA – Letagadni a nyilvánvalót, gátlástalanul hazudni, és ezzel vádolni az ellenfelet.

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
Cikk kép: undefined
tisza pártpropagandakormányhazugságfideszagymosásMagyar Péter 2026. 03. 03. 4:40
Fotó: Purger Tamás/MTI
0

Egészen szürreális fordulatokat vett a közelgő választás kampánykommunikációja a balliberális oldalon. Elszólások, kiszivárgások, titokban készült felvételek és önleleplezések rajzolnak ki egy borzalmas jövőképet a Tisza Párt környékén, amitől a hivatalos álláspont a leghatározottabb módon elhatárolódik, sőt sok esetben az ellenkezőjét hirdeti meg programként. De a híveket és követőket ez utóbbi sem érdekli igazán, 

úgy viselkednek, mint egy agymosott szekta tagjai, akik fenntartások nélkül tapadnak a szektavezérhez, bármilyen visszataszító is annak viselkedése, bármilyen átlátszók is hazugságai, és mindegy az is, hányszor bukik le a választópolgárok félrevezetése közben.

Érdemes megvizsgálni, hogyan éri el az önjelölt messiás ezt a hatást több százezer honfitársunk körében, mert csak akkor tudunk segíteni rajtuk – mielőtt feldolgozhatatlan csalódás éri őket –, ha megértjük, hogy mi módon vették el tőlük a józan gondolkodás képességét.

Kétségtelen, hogy az Orbán-fóbia, a felkorbácsolt gyűlölet mindennel és mindenkivel szemben a Fidesz környékén megalapozta az ész nélküli, löttyös indulat vezérelte politizálást az ellenzék körében. 

Az SZDSZ mint párt a süllyesztőbe került ugyan, de a posztkommunistákkal kollaboráló értelmisége, Magyar Bálint vezetésével, már az első Orbán-kormány idején elkezdte felépíteni a maffiavádat,

 amiből mára kivirágzott az a szilárd téveszme a balliberális oldalon, hogy a jelenlegi nem is kormány, hanem bűnbanda. Vele és támogatóival szemben ezért minden eszköz bevethető, és mindenáron el kell zavarni az egész társaságot – ha másként nem megy, akkor akár törvénytelen eszközökkel, módszerekkel is. Évtizedek alatt kérgesedett meg tehát a sikertelenségeitől frusztrált, ellenzékbe szorult tömegek agyában ez az önfelmentő magyarázat.

Nem is volt addig semmi baj, amíg a szedett-vedett töredékpártok körül megoszlottak a kudarcaik okát mindig másban kereső gyűlölködők csoportjai. Ám 

a Magyar Péter nevű politikai kreatúrának éppen az volt a fő küldetése, hogy egybeterelje ezeket a csoportokat, fokozza bennük a gyűlölet intenzitását, korbácsolja fel a lehető legnagyobb mértékűvé a bennük dúló indulatokat, és hitesse el velük, hogy minden dühüket kiváltó sérelemért, minden elkeseredettségükért, minden fájdalmukért egyedül Orbán, a kormány és a birka fideszesek a hibásak.

 Be kell látni, hogy a karcsúsított méregzsák ezen a területen jó munkát végzett. Nyilván nem vezetnek húsz százalékkal, mint ahogy azt a szakmai hitelességét a budin lehúzó Medián állítja, de így egyben, ideológiától, pártállástól függetlenül összegyúrva, sokszor önmagánál is jóval nagyobbnak látszik az Orbán-fóbiások tömege. Ez pedig joggal kelt rossz érzéseket a kormánypártiak körében.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

De mitől bolondultak meg honfitársaink tömegei ilyen látványosan? Elemzők, politológusok, kommunikációs szakemberek, pszichológusok körében többször föltettem a kérdést, miként lehetséges az ilyen tömeges méretű átverés, de igazán használható választ nem kaptam. Többekkel együtt mindig is gyanakodtunk, hogy egyfajta tömeghipnózis állhat a háttérben, de nem értettük, miként működik. Ám az elmúlt hetek történései és megnyilvánulásai kirajzoltak egy olyan mintázatot az ellenzék kommunikációjában, ami közelebb vihet a megoldáshoz.

Az egyik gyakran megfigyelhető módszerük, hogy 

minden gátlás nélkül letagadják a nyilvánvalót. Jelenleg a legeklatánsabb példa erre, ahogy Ruszin-Szendi Romulusz bukott vezérkari főnök letagadja a háborús fenyegetettség tényét. Azt állítja, nincs itt semmi veszély, azzal csak a kormány riogatja az embereket, miközben ő annyira retteg, hogy lakossági fórumokra is csak töltött fegyverrel az oldalán mert elmenni.

 A nyilvánvaló tagadása azt eredményezte, hogy ma már az egyszerű Tisza-szimpatizánsok sem hiszik el, hogy Európa háborúba készül. Egy betelefonáló egyenesen azt állította a Paláver című interaktív műsorban, hogy sem a francia vezérkari főnök, sem a német kancellár, sem a NATO főtitkára nem tett olyan kijelentéseket, ami az oroszok elleni háborúra utalt volna, azt csak mi, kormánypártiak találtuk ki, hiszen ő a nyugati médiában nem látott semmit ezekből.

De ugyanezt játszották el az illegális migrációval is. Kedvenc érvelési technikájuk, hogy bennünket vegzálnak, mutassunk már egy migránst, ha pedig nem tudunk, miért riogatjuk őket velük. És nem veszik figyelembe azt a nyilvánvaló tényt, hogy azért nem tudunk mutatni, mert a kormány időben megszervezte a védekezést a beáramlásuk ellen.

A legdermesztőbb hatása ennek a kommunikációs torzulásnak akkor nyilvánult meg, amikor 

jól öltözött idős hölgyeket kérdezett egy riporter arról, nem zavarja-e őket, hogy a Tisza elnöke drogos buliban vett részt. Nemes egyszerűséggel közölték, ez nem igaz, ezt csak a Fidesz találta ki, hogy lejárassa szegényt. Nem zavarta az sem a megkérdezetteket, hogy Magyar Péter maga beszélt arról egy felvételen, hogy feltehetően drog volt a helyszínen, de ahhoz ő nem nyúlt. 

Amikor pedig egy plakátrongáló megvert egy fideszes aktivistát, amiért az szóvá tette, mit művel, egész trollhadsereg őrjöngött az interneten azt bizonygatva, hogy nem is verte meg senki, csak bekente magát Betadinnal, hogy elhitesse, megtámadták. Őket sem bizonytalanította el, hogy nem sokkal később a rendőrség elfogta az agresszív plakátrongálót, aki beismerte a tettét.

A másik, ezzel párhuzamosan alkalmazott módszer, hogy olyan kitalált sejtetéseket közölnek tényként, amelyeknek semmi közük a valósághoz. Magyarul szemérmetlenül hazudnak. 

A pártelnök egész politikai munkásságát áthatja ennek a módszernek az alkalmazása. Ő ügyesen ötvözi is a kettőt. Elég itt most egyetlen példa erre, amikor napvilágra került a brutális megszorításokról szóló program. Azonnal közölték, az nem a Tisza programja, semmi közük azokhoz a szakértőkhöz, akiknek az aláírása a dokumentumokon szerepel, miközben ezek a szakértők rendszeresen járták a Tisza-szigetek rendezvényeit, és ott beszéltek ennek a programnak a részleteiről. 

Később áttértek a fabulációra, vagyis azt híresztelték, a programot mesterséges intelligencia segítségével a Fidesz állította össze, ők pedig épp az ellenkezőjére készülnek, ha kormányra kerülnek.

De ordenáré hazugság az a tiráda is – amit fentebb említettünk –, hogy a Tisza szerint a kormány úgymond „szétlopta az országot”. Nincs ugyanis egyetlen bizonyítékokkal alátámasztott gyanús ügy sem a hatóságok előtt, de már meghirdették az Út a börtönbe programot a nem létező ügyek elkövetőinek. Rendkívül szomorú, hogy az aljas hazugságokat, csúsztatásokat, félremagyarázásokat a Tisza hívei gondolkodás, forráskritika nélkül könnyedén elhiszik. Ugyanolyan könnyen, mint ahogy lemondanak a valóságról, személyes tapasztalataikról, ha a pártpropaganda erre kéri őket.

És itt jutunk el a tömeghipnózis módszertanának harmadik eleméhez, ami lehetetlenné teszi az ébredést, a tájékozódást és az önálló gondolkodást. Ez pedig mindennek, ami nem illik a valóságtagadás és a szemérmetlen hazudozás által eltorzított világképükbe, propagandává, vagyis figyelemre sem méltó hazugsággá minősítése. Így lesz oroszbarát propaganda a béke iránti vágy, ezért tartják hazugságnak, hogy az ukránok összefogtak Brüsszellel és Magyar Péterékkel a kormány megbuktatására, 

ezért gondolják azt, hogy csak ócska propaganda, amikor figyelmeztetjük őket, mennyire át lettek verve. A valódi propagandisták, a hazug, rosszindulatú, „nem mondok el mindent, mert megbukunk” gondolkodású sunyik pedig vigyorognak a háttérben, és megrendelik azt a kutatást, ami szerint már harminc százalékkal vezet a Tisza. Szegény szerencsétlenek pedig, akiktől elvették a józan ítélőképességüket, nem tudnak másba, csak a vakhitbe kapaszkodni. A vakhit viszont szükségszerűen csodára vár. S ha az elmarad, borzalmas lesz az ébredés.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekgyerekkereskedelem

Epstein és a rothadó világelit

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekaláírásgyűjtés

Nyílt levél az ellenzéki sajtóhoz

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekuszítás

Dobrev Gyurcsány nyomdokain

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekszabadság

Legyőzzük a bolsevik szörnyeteget

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekoroszország

Vajon az emberéletet hány euróval számolták Norvégiában?

Pilhál György avatarja

A háborúk parazitái: a fegyvergyáros, a hadiszállító, a temetkezési és az újjáépítési vállalkozó. Régi, összeszokott csapat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu