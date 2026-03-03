A Tisza-agymosás módszertana

Egészen szürreális fordulatokat vett a közelgő választás kampánykommunikációja a balliberális oldalon. Elszólások, kiszivárgások, titokban készült felvételek és önleleplezések rajzolnak ki egy borzalmas jövőképet a Tisza Párt környékén, amitől a hivatalos álláspont a leghatározottabb módon elhatárolódik, sőt sok esetben az ellenkezőjét hirdeti meg programként. De a híveket és követőket ez utóbbi sem érdekli igazán,

úgy viselkednek, mint egy agymosott szekta tagjai, akik fenntartások nélkül tapadnak a szektavezérhez, bármilyen visszataszító is annak viselkedése, bármilyen átlátszók is hazugságai, és mindegy az is, hányszor bukik le a választópolgárok félrevezetése közben.

Érdemes megvizsgálni, hogyan éri el az önjelölt messiás ezt a hatást több százezer honfitársunk körében, mert csak akkor tudunk segíteni rajtuk – mielőtt feldolgozhatatlan csalódás éri őket –, ha megértjük, hogy mi módon vették el tőlük a józan gondolkodás képességét.

Kétségtelen, hogy az Orbán-fóbia, a felkorbácsolt gyűlölet mindennel és mindenkivel szemben a Fidesz környékén megalapozta az ész nélküli, löttyös indulat vezérelte politizálást az ellenzék körében.

Az SZDSZ mint párt a süllyesztőbe került ugyan, de a posztkommunistákkal kollaboráló értelmisége, Magyar Bálint vezetésével, már az első Orbán-kormány idején elkezdte felépíteni a maffiavádat,

amiből mára kivirágzott az a szilárd téveszme a balliberális oldalon, hogy a jelenlegi nem is kormány, hanem bűnbanda. Vele és támogatóival szemben ezért minden eszköz bevethető, és mindenáron el kell zavarni az egész társaságot – ha másként nem megy, akkor akár törvénytelen eszközökkel, módszerekkel is. Évtizedek alatt kérgesedett meg tehát a sikertelenségeitől frusztrált, ellenzékbe szorult tömegek agyában ez az önfelmentő magyarázat.

Nem is volt addig semmi baj, amíg a szedett-vedett töredékpártok körül megoszlottak a kudarcaik okát mindig másban kereső gyűlölködők csoportjai. Ám

a Magyar Péter nevű politikai kreatúrának éppen az volt a fő küldetése, hogy egybeterelje ezeket a csoportokat, fokozza bennük a gyűlölet intenzitását, korbácsolja fel a lehető legnagyobb mértékűvé a bennük dúló indulatokat, és hitesse el velük, hogy minden dühüket kiváltó sérelemért, minden elkeseredettségükért, minden fájdalmukért egyedül Orbán, a kormány és a birka fideszesek a hibásak.

Be kell látni, hogy a karcsúsított méregzsák ezen a területen jó munkát végzett. Nyilván nem vezetnek húsz százalékkal, mint ahogy azt a szakmai hitelességét a budin lehúzó Medián állítja, de így egyben, ideológiától, pártállástól függetlenül összegyúrva, sokszor önmagánál is jóval nagyobbnak látszik az Orbán-fóbiások tömege. Ez pedig joggal kelt rossz érzéseket a kormánypártiak körében.