Franciaország kész részt venni a Perzsa-öböl és Jordánia védelmében

Franciaország „a partnereivel kötött megállapodásoknak és a kollektív önvédelem elvének megfelelően” készen áll arra, hogy részt vegyen a Perzsa-öböl menti országok és Jordánia védelmében, amelyek az iráni támadások célpontjai – jelentette ki hétfőn a francia külügyminiszter. Jean-Noel Barrot szerint a baráti országok Franciaország teljes támogatását élvezik.

Jean-Noel Barrot szerint Franciaország kész kivenni a részét a szövetségesek védelméből

Fotó: THIBAULT CAMUS / POOL

A baráti országoknak, amelyeket szándékosan céloztak meg az iráni Forradalmi Gárda rakétái és drónjai, és olyan háborúba keveredtek, amelyet nem választottak – Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Irak, Bahrein, Kuvait, Omán és Jordánia – Franciaország teljes támogatását és teljes szolidaritását fejezi ki, és teljes készenlétben áll arra (...), hogy részt vegyen a védelmükben

– mondta Jean-Noel Barrot párizsi sajtótájékoztatóján.

„Mintegy 400 ezer francia állampolgár él vagy tartózkodik a térség tucatnyi országában” – tette hozzá a miniszter. „Ismereteink szerint eddig nem számoltak be francia áldozatról” – mondta.