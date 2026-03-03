FranciaországIránPerzsa-öböl

Franciaország kész részt venni a Perzsa-öböl és Jordánia védelmében

Jean-Noel Barrot nemrég sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Párizs készen áll megvédeni szövetségeseit. A külügyminiszter szerint a térség baráti országai Franciaország teljes támogatását élvezik.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 4:07
Fotó: SERGE TENANI Forrás: Hans Lucas
Franciaország „a partnereivel kötött megállapodásoknak és a kollektív önvédelem elvének megfelelően” készen áll arra, hogy részt vegyen a Perzsa-öböl menti országok és Jordánia védelmében, amelyek az iráni támadások célpontjai – jelentette ki hétfőn a francia külügyminiszter. Jean-Noel Barrot szerint a baráti országok Franciaország teljes támogatását élvezik. 

Jean-Noel Barrot szerint Franciaország kész kivenni a részét a szövetségesek védelméből
Jean-Noel Barrot szerint Franciaország kész kivenni a részét a szövetségesek védelméből 
Fotó: THIBAULT CAMUS / POOL

A baráti országoknak, amelyeket szándékosan céloztak meg az iráni Forradalmi Gárda rakétái és drónjai, és olyan háborúba keveredtek, amelyet nem választottak – Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Irak, Bahrein, Kuvait, Omán és Jordánia – Franciaország teljes támogatását és teljes szolidaritását fejezi ki, és teljes készenlétben áll arra (...), hogy részt vegyen a védelmükben

 – mondta Jean-Noel Barrot párizsi sajtótájékoztatóján.

„Mintegy 400 ezer francia állampolgár él vagy tartózkodik a térség tucatnyi országában” – tette hozzá a miniszter. „Ismereteink szerint eddig nem számoltak be francia áldozatról” – mondta.

„Helyi szinten már megszerveztük a földi úton történő távozások megkönnyítését, ahol ez lehetséges, de nem minden érintett országban van így” – hívta fel a figyelmet.A miniszter a katonai és politikai feszültség csökkentésére szólított fel.

„Azonnal le kell állítani a katonai eszkalációt. A katonai műveletek cél nélküli határozatlan ideig tartó meghosszabbítása olyan kockázatot hordoz, amely Iránt és a régiót instabilitásba sodorhatja hosszú időre” – hangsúlyozta a francia diplomácia vezetője.

Libanonban a Hezbollah súlyos hibát követett el, amelyért a lakosság ma reggel megfizette az árat, több tucat halottal és több tízezer belső menekülttel, amikor egy olyan konfliktusba lépett be, amelybe sem a hatóságok, sem a libanoni nép nem kíván belekeveredni

– mondta Barrot, és felszólította a Hezbollah síita fegyveres szervezetet, hogy „azonnal fejezze be ezeket a műveleteket”.

Borítókép: Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter (Fotó: AFP)

