Brüsszel megint az ukrán érdekek mentén cselekszik, Fico kemény üzenetet küldött + videó

Ahogy arról lapunk is beszámolt, január 27-e óta nem érkezik orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül Szlovákiába és Magyarországra. A műholdfelvételek bizonyítják , hogy a vezetéken keresztüli tranzit újraindításának nincs technikai akadálya. Orbán Viktor miniszterelnök felszólította Zelenszkijt, hogy a Barátság vezetéket indítsa újra, és a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket. A szlovák miniszterelnök videóval üzent a brüsszeli vezetésnek.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és szlovák kollégája, Robert Fico

(Fotó: MTI)