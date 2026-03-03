Barátság kőolajvezetékMagyarországSzlovákia

Brüsszel megint az ukrán érdekek mentén cselekszik, Fico kemény üzenetet küldött + videó

Január vége óta szünetel az olajtranzit a Barátság vezetéken Szlovákia és Magyarország irányába, miközben a műholdfelvételek szerint a szállítás újraindítása technikailag lehetséges. Orbán Viktor felszólította Zelenszkijt a csővezeték megnyitására, és a viták lezárására javasolta a magyar és szlovák ellenőrök bevonását. Robert Fico szlovák miniszterelnök videóüzenetében az Európai Uniót kritizálta, amiért Ukrajna érdekeit ismét előtérbe helyezi a tagállami érdekekkel szemben, és kárt okoz a régiónak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 1:38
Zelenszkij fontosabb a brüsszeli vezetőknek mint a saját tagállamainak érdekei Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, január 27-e óta nem érkezik orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül Szlovákiába és Magyarországra. A műholdfelvételek bizonyítják , hogy a vezetéken keresztüli tranzit újraindításának nincs technikai akadálya. Orbán Viktor miniszterelnök felszólította Zelenszkijt, hogy a Barátság vezetéket indítsa újra, és a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket. A szlovák miniszterelnök videóval üzent a brüsszeli vezetésnek.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és szlovák kollégája, Robert Fico
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és szlovák kollégája, Robert Fico 
(Fotó: MTI)

Robert Fico szlovák miniszterelnök videóban üzent Ursula von der Leyenéknek, amiben hangsúlyozta, hogy nagy elégedetlenséggel figyeli, hogyan helyezik előtérbe az Európai Unió hatóságai Ukrajna nemzeti érdekeit olyan tagállamok nemzeti érdekeivel szemben, mint Szlovákia vagy Magyarország:

Az Európai Unió semmilyen módon nem segített nekünk, amikor Zelenszkij elnök leállította a gáztranzitot, és olyan mértékben megkárosított minket, hogy évente 500 millió eurót veszítünk a tranzitdíjak miatt. Eddig nem kaptunk semmilyen támogatást az ukrán elnök újabb ellenséges döntésével kapcsolatban, amely ezúttal Szlovákia és Magyarország olajszállításának leállítását célozza, és hihetetlenül káros számunkra. 

Borítókép: Zelenszkij fontosabb a brüsszeli vezetésnek mint a saját tagállamainak érdekei (Fotó: AFP)

