Albertirsarendőrségvasútállomás

Nem mindennapi eset történt Albertirsán, több mint egy tucat rendőr sietett a vasútállomásra

Egy körözött személyt kerestek, sikerrel jártak.

Munkatársunktól
2026. 03. 02. 23:08
Látványos eseményeknek lehettek szemtanúi hétfő este 9 óra után az albertirsai lakosok a helyi vasútállomáson. A budapesti Nyugati pályaudvarról érkező zónázó vonat megállója hosszabbra nyúlt a szokottnál, s miután az utasok leszálltak, a szemfülesebbek észrevehettek egy árnyékban várakozó rendőrt. Diszkréten, feltűnés nélkül, karba tett kézzel állt a sötétben, oldalán gumibot lógott  – látszott rajta, kerülni szeretné a feltűnést. 

Lecsaptak a rendőrök az állomáson. Fotó: Magyar Nemzet

Akik kiszúrták az alakját, esetleg egy pillantást vetettek felé, mindenki ment tovább a dolgára. Az aluljáróból kiérve ugyanakkor a rendőr több kollegájával is találkoztak a hazafelé igyekvők, majd hamarosan további négy rendőrautó érkezett hangosan szirénázva a vasútállomáshoz. Ezekből két-két rendőr pattant ki, majd társaikhoz csatlakozva futólépésben a vágányokhoz siettek. 

Az utasok bámészkodva nézték az egyenruhásokat, hisz nem mindennap lehet ilyet látni ebben a nyugodt kisvárosban. Többen utánuk mentek, és azt látták, a rendőrök szétszóródnak az ötödik vágány peronján, ahova éppen beért egy – szintén Nyugatiból érkező – Intercity. Felugrottak a vonatra, láthatóan kerestek valakit. Az egyik rendőrt megkérdeztük ugyan, mi az akció célja, de nem bizonyult túl közlékenynek. 

– Erre most nincs időm – kezdte mondani, majd egy bajtársa kiabálására lettünk figyelmesek a szerelvény végéről. Az egyenruhás azonnal odarohant, majd utána az összes többi is. Miután felszaladtak a kocsiba, feltűnően sokáig bent voltak. Közben már az utasok is kíváncsian nézegettek hátrafelé az ablakokon, az egyik kalauz pedig le is szállt a vonatról, hogy a peronról figyelhesse az eseményeket. 

Ellepték a rendőrök az állomás környékét. Fotó: Magyar Nemzet

Őt is leszólítottuk, hátha tud valami használható információt mondani, és ő már beszédesebbnek bizonyult, mint a rendőr. – Nekem a mozdony vezetője szólt, hogy meg fogunk állni Albertirsán, állítólag egy körözött személyt keresnek – ecsetelte. Hamarosan bebizonyosodott, jók lehetnek az információi, ugyanis végül csak leszálltak a rendőrök, szorosan körbefogva egy bilincsbe vert férfit. 

Az aluljáróból kiérve nem teketóriáztak sokat, hamar begyömöszölték az egyik autóba, majd szépen sorban elhajtottak. 

Az esettel kapcsolatban megkeresést küldtünk a rendőrség sajtóosztályának. Amint válaszoltak, frissítjük a cikket.

Borítókép: Rendőrök az albertirsai vasútállomáson (Fotó: Magyar Nemzet)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

