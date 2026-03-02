Magyarország bizonyította az igazát, a Közel-Keleten továbbra is súlyos a helyzet

„A rendelkezésünkre álló műholdfelvételek és operatív információk alapján egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a hétfő reggeli nemzetbiztonsági egyeztetést követően, miután részletes jelentést kapott a vezetéket ért támadásról és annak állapotáról. „Azt is megállapítottuk, hogy a támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket. Ezért a vezeték újraindításának nincs technikai akadálya” – tette hozzá. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, hogy a Barátság vezeték blokkolásához elvezető megállapodások Münchenben köttettek meg. „A Brüsszel–Berlin–Kijev tengely azért hozta ezeket a döntéseket, hogy segítsenek a Tisza Pártnak abban, hogy egy Ukrajna-barát kormány jöjjön létre Magyarországon” – fogalmazott.

Robert Fico szlovák miniszterelnök egyeztetést kezdeményez a Barátság kőolajvezeték ügyében (Fotó: Hans Lucas via AFP)