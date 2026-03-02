donald trumprobert ficoközel - keletorbán viktorbarátság

Magyarország bizonyította az igazát, a Közel-Keleten továbbra is súlyos a helyzet

Az iráni művelet szükséges volt, mert a teheráni rezsim rakétái már Európát, sőt az Egyesült Államokat is veszélyeztették – árulta el Donald Trump amerikai elnök. A magyar kormány műholdképekkel bizonyította, hogy működőképes a Barátság kőolajvezeték, így az olajszállítás blokkolása egyértelműen politikai döntés – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Munkatársunktól
2026. 03. 02. 23:52
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A rendelkezésünkre álló műholdfelvételek és operatív információk alapján egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a hétfő reggeli nemzetbiztonsági egyeztetést követően, miután részletes jelentést kapott a vezetéket ért támadásról és annak állapotáról. „Azt is megállapítottuk, hogy a támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket. Ezért a vezeték újraindításának nincs technikai akadálya” – tette hozzá. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, hogy a Barátság vezeték blokkolásához elvezető megállapodások Münchenben köttettek meg. „A Brüsszel–Berlin–Kijev tengely azért hozta ezeket a döntéseket, hogy segítsenek a Tisza Pártnak abban, hogy egy Ukrajna-barát kormány jöjjön létre Magyarországon” – fogalmazott.

Robert Fico szlovák miniszterelnök egyeztetést kezdeményez a Barátság kőolajvezeték ügyében
Robert Fico szlovák miniszterelnök egyeztetést kezdeményez a Barátság kőolajvezeték ügyében (Fotó: Hans Lucas via AFP)

Robert Fico szlovák miniszterelnök találkozót indítványoz Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével a Barátság kőolajvezetéken történő kőolajszállítás újraindításáról – jelentette be hétfői pozsonyi sajtótájékoztatóján a kormányfő, aki szerint a tárgyalásra még Fico Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tervezett találkozója előtt kellene sort keríteni. 

A Közel-Keleten továbbra is súlyos a helyzet. Az Irán elleni művelet szükséges az „Amerikára leselkedő hatalmas fenyegetés” elhárításához – közölte Donald Trump amerikai elnök. „A rezsim már rendelkezett olyan rakétákkal, amelyek képesek voltak eltalálni Európát és a helyi és tengerentúli bázisainkat, és hamarosan olyan rakétákkal is rendelkezett volna, amelyek el tudták volna érni gyönyörű Amerikánkat” – hívta fel a figyelmet Trump.

Az iráni rezsim rakétazáport zúdított az egész régióra, amihez a Hezbollah is csatlakozott. A harci cselekmények miatt több ezer magyar rekedt a közel-keleti országokban. Ma videokonferenciát tartottak az összes térségben működő nagykövetség vezetőjével. Jelenleg 5059-en regisztráltak konzuli védelemre a térségben, a legtöbben közülük 2667-en az Egyesült Arab Emirátusokban, alapvetően Dubajban – számolt be róla a közösségi médiában Szijjártó Péter. „Az egyre fokozódó iráni csapások miatt a légtérzárakat meghosszabbították azokban az országokban, ahol a legtöbb magyar tartózkodik, köztük az Egyesült Arab Emirátusokban. A helyi hatóságok továbbra is arra kérnek mindenkit, hogy maradjanak a szállodáikban, lehetőleg ne induljanak útnak” – fogalmazott a tárcavezető.

Iráni drón csaphatott le Cipruson is. A brit védelmi minisztérium szerint feltételezhetően dróntámadás ért egy brit légi támaszpontot Cipruson. A tárca szóvivőjének hétfői tájékoztatása szerint a brit fegyveres erők „jelenleg válaszlépéseket tesznek” a délnyugat-ciprusi Akrotíriben működő légi támaszpont ellen „gyaníthatóan” drónnal elkövetett támadásra reagálva. A minisztériumi illetékes úgy fogalmazott: a térségben állomásozó brit erők védelmét célzó készültséget a legmagasabb szintre emelték

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Világháború és Béketanács

Bogár László avatarja

A Béketanács ugyan közvetlenül a közel-keleti béke feltételeinek megteremtését tűzte ki célul, de valójában a kialakulóban lévő új világhatalmi rendszer alapintézménye lehet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu