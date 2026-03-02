„A rendelkezésünkre álló műholdfelvételek és operatív információk alapján egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a hétfő reggeli nemzetbiztonsági egyeztetést követően, miután részletes jelentést kapott a vezetéket ért támadásról és annak állapotáról. „Azt is megállapítottuk, hogy a támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket. Ezért a vezeték újraindításának nincs technikai akadálya” – tette hozzá. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, hogy a Barátság vezeték blokkolásához elvezető megállapodások Münchenben köttettek meg. „A Brüsszel–Berlin–Kijev tengely azért hozta ezeket a döntéseket, hogy segítsenek a Tisza Pártnak abban, hogy egy Ukrajna-barát kormány jöjjön létre Magyarországon” – fogalmazott.
Magyarország bizonyította az igazát, a Közel-Keleten továbbra is súlyos a helyzet
Az iráni művelet szükséges volt, mert a teheráni rezsim rakétái már Európát, sőt az Egyesült Államokat is veszélyeztették – árulta el Donald Trump amerikai elnök. A magyar kormány műholdképekkel bizonyította, hogy működőképes a Barátság kőolajvezeték, így az olajszállítás blokkolása egyértelműen politikai döntés – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
Robert Fico szlovák miniszterelnök találkozót indítványoz Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével a Barátság kőolajvezetéken történő kőolajszállítás újraindításáról – jelentette be hétfői pozsonyi sajtótájékoztatóján a kormányfő, aki szerint a tárgyalásra még Fico Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tervezett találkozója előtt kellene sort keríteni.
További Külföld híreink
A Közel-Keleten továbbra is súlyos a helyzet. Az Irán elleni művelet szükséges az „Amerikára leselkedő hatalmas fenyegetés” elhárításához – közölte Donald Trump amerikai elnök. „A rezsim már rendelkezett olyan rakétákkal, amelyek képesek voltak eltalálni Európát és a helyi és tengerentúli bázisainkat, és hamarosan olyan rakétákkal is rendelkezett volna, amelyek el tudták volna érni gyönyörű Amerikánkat” – hívta fel a figyelmet Trump.
További Külföld híreink
Az iráni rezsim rakétazáport zúdított az egész régióra, amihez a Hezbollah is csatlakozott. A harci cselekmények miatt több ezer magyar rekedt a közel-keleti országokban. Ma videokonferenciát tartottak az összes térségben működő nagykövetség vezetőjével. Jelenleg 5059-en regisztráltak konzuli védelemre a térségben, a legtöbben közülük 2667-en az Egyesült Arab Emirátusokban, alapvetően Dubajban – számolt be róla a közösségi médiában Szijjártó Péter. „Az egyre fokozódó iráni csapások miatt a légtérzárakat meghosszabbították azokban az országokban, ahol a legtöbb magyar tartózkodik, köztük az Egyesült Arab Emirátusokban. A helyi hatóságok továbbra is arra kérnek mindenkit, hogy maradjanak a szállodáikban, lehetőleg ne induljanak útnak” – fogalmazott a tárcavezető.
További Külföld híreink
Iráni drón csaphatott le Cipruson is. A brit védelmi minisztérium szerint feltételezhetően dróntámadás ért egy brit légi támaszpontot Cipruson. A tárca szóvivőjének hétfői tájékoztatása szerint a brit fegyveres erők „jelenleg válaszlépéseket tesznek” a délnyugat-ciprusi Akrotíriben működő légi támaszpont ellen „gyaníthatóan” drónnal elkövetett támadásra reagálva. A minisztériumi illetékes úgy fogalmazott: a térségben állomásozó brit erők védelmét célzó készültséget a legmagasabb szintre emelték.
További Külföld híreink
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Brit miniszterelnök: London az amerikai elnök nemtetszése ellenére is a tárgyalásos rendezés híve
Ali Hamenei ajatollah halálával a teheráni rezsim nem vált mérsékeltebbé, sőt akciói egyre felelőtlenebbek.
„A Hormuzi-szoros le van zárva, lángba borítunk minden hajót, amely megpróbál átjutni”
Üzent az Iráni Forradalmi Gárda.
Mark Rutte: A NATO nem fog részt venni az amerikai-izraeli katonai műveletben
A NATO-tagországok a harci cselekményekben való közvetlen részvétel nélkül is nyújthatnak segítséget.
Zelenszkij hálát várna a magyaroktól a Barátság kőolajvezeték miatt + videó
Az ukrán elnök újságírói kérdésekre válaszolva beszélt a Barátság-kőolajvezeték blokkolásáról. Zelenszkij lényegében elismerte, hogy szándékosan tartják vissza az olajszállítást.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Brit miniszterelnök: London az amerikai elnök nemtetszése ellenére is a tárgyalásos rendezés híve
Ali Hamenei ajatollah halálával a teheráni rezsim nem vált mérsékeltebbé, sőt akciói egyre felelőtlenebbek.
„A Hormuzi-szoros le van zárva, lángba borítunk minden hajót, amely megpróbál átjutni”
Üzent az Iráni Forradalmi Gárda.
Mark Rutte: A NATO nem fog részt venni az amerikai-izraeli katonai műveletben
A NATO-tagországok a harci cselekményekben való közvetlen részvétel nélkül is nyújthatnak segítséget.
Zelenszkij hálát várna a magyaroktól a Barátság kőolajvezeték miatt + videó
Az ukrán elnök újságírói kérdésekre válaszolva beszélt a Barátság-kőolajvezeték blokkolásáról. Zelenszkij lényegében elismerte, hogy szándékosan tartják vissza az olajszállítást.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!