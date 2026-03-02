„Műholdról a technikai tartályokat lehet látni – ott egy nagy tartály szét van szakítva, ez az, amit látni lehet. Az irányítóközpontot nem lehet műholdról látni. És ami a föld alatt van – a csővezeték – hogyan láthatná Orbán a föld alatt. Ezen meglepődtem, de mindenesetre minden előfordulhat” – mondta az ukrán elnök, aki ugyan eleinte technikai akadályokról kezdett beszélni, de később elismerte, hogy politikai okai vannak annak, hogy nem indítják újra a Barátság-kőolajvezetéket.
Zelenszkij kimondta: politikai okokból nem indítják újra a Barátság kőolajvezetéket + videó
Az ukrán elnök újságírói kérdésekre válaszolva beszélt a Barátság-kőolajvezeték blokkolásáról. Zelenszkij lényegében elismerte, hogy szándékosan tartják vissza az olajszállítást.
Beszéltem Ficóval. (...)Azt mondta, hogy egyszerűen csak a helyreállítás dátumát szeretnék tudni. Én erre azt válaszoltam: ha azt kérdezi, van-e akarat az ukránok részéről ezt megtenni – akkor én megkérdeztem: mire? Az orosz kőolaj tranzitjára? Arra, hogy az orosz kőolaj tranzitjával az oroszok pénzt keressenek, és aztán a háborúra költsék? Erre senkinek sincs szándéka.
– mondta Zelenszkij, hozzátéve:
Vannak egyeztetések Európával. Ha az európai vezetők arra kérnek bennünket, hogy ezt tegyük meg, akkor meg kell érteni: mi az ára ennek.
Zelenszkij beismerte: politikai okokból tartják vissza az olajszállítást
Az ukrán elnök a Barátság kőolajvezetéket ért első támadás helyreállítási költségeiről kezdett beszélni, majd ismét az oroszokat okolta:
„Egyetlen felhívás sem hangzott el az oroszok felé, hogy ne támadják a vezetéket. Ezt nyilvánosan láttuk. Ugyanakkor nyilvános felhívások az ukránok felé voltak – mintha ez Magyarország és Szlovákia energiabiztonsága lenne.”
Amikor az embereink helyreállították a vezetéket, újabb harci helyzet alakult ki, és voltak sebesültek. Hallott bárki is Orbántól vagy Ficótól olyat, hogy „nagyon hálásak vagyunk Ukrajnának”, vagy hogy „nagyon sajnáljuk a sérültek családjait, hozzátartozóit”? Egyetlen szó sem hangzott el – azon kívül, hogy mi ismét tartozunk nekik
– mondta Zelenszkij, hozzátéve: „Az európai vezetőknek is mondtam. Mi az ára ennek? Embereknek kell meghalniuk? Mit akarnak? Hogy blokkoljanak minket? És közben továbbra is mindent blokkolni fognak Ukrajnának?”
És mit jelent az, hogy „mindent”? A 90 milliárd eurót, a szankciós csomagot, a klasztereket, Ukrajna útját az Európai Unióba. Tehát semmiféle visszacsatolás nincs
– mondta Zelenszkij.
Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak
A közel-keleti olajblokád olyan helyzetet idézett elő, amikor Zelenszkijnek muszáj odaadnia, ami a magyaroké - hangsúlyozta Orbán Viktor, hozzátéve: a kormány minden erejével azon van, hogy ne engedjen a zsarolásnak. A kormányfő közölte: amennyiben az ukrán kormány nem hajlandó együttműködni, akkor a magyar kormány újabb lépéseket kezdeményez.
Orbán Viktor több alkalommal beszélt arról, hogy mindenki tudja, hogy a Barátság vezetéket politikai okokból blokkolják, ezért nem engedik be a magyar és a szlovák ellenőröket.
Azt is mindenki tudja, hogy Zelenszkij elnök ezzel a blokáddal a magyar kormányt meg akarja buktatni. Azt is tudjuk, hogy Zelenszkij egy olyan kormányt akar hatalomra segíteni, ami kiszolgálja Kijev igényeit
– mondta, hozzátéve: ezért időzítették az egészet a választási kampány idejére. A kormányfő hétfő reggel nemzetbiztonsági egyeztetésen vett részt, amelyen részletes jelentést kapott a Barátság kőolajvezetéket ért támadásról és a vezeték állapotáról.
A miniszterelnök nyilvánosságra hozta azokat a műholdfelvételeket is, amelyek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának nincs technikai akadálya.
A kormányfő ezek után ismét felszólította Volodmir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy azonnal lépjen, és indítsa újra az olajszállítást Magyarországra.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
