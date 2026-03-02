Zelenszkij kimondta: politikai okokból nem indítják újra a Barátság kőolajvezetéket + videó

Beszéltem Ficóval. (...)Azt mondta, hogy egyszerűen csak a helyreállítás dátumát szeretnék tudni. Én erre azt válaszoltam: ha azt kérdezi, van-e akarat az ukránok részéről ezt megtenni – akkor én megkérdeztem: mire? Az orosz kőolaj tranzitjára? Arra, hogy az orosz kőolaj tranzitjával az oroszok pénzt keressenek, és aztán a háborúra költsék? Erre senkinek sincs szándéka.

– mondta Zelenszkij, hozzátéve:

Vannak egyeztetések Európával. Ha az európai vezetők arra kérnek bennünket, hogy ezt tegyük meg, akkor meg kell érteni: mi az ára ennek.

Zelenszkij beismerte: politikai okokból tartják vissza az olajszállítást

Az ukrán elnök a Barátság kőolajvezetéket ért első támadás helyreállítási költségeiről kezdett beszélni, majd ismét az oroszokat okolta:

„Egyetlen felhívás sem hangzott el az oroszok felé, hogy ne támadják a vezetéket. Ezt nyilvánosan láttuk. Ugyanakkor nyilvános felhívások az ukránok felé voltak – mintha ez Magyarország és Szlovákia energiabiztonsága lenne.”

Amikor az embereink helyreállították a vezetéket, újabb harci helyzet alakult ki, és voltak sebesültek. Hallott bárki is Orbántól vagy Ficótól olyat, hogy „nagyon hálásak vagyunk Ukrajnának”, vagy hogy „nagyon sajnáljuk a sérültek családjait, hozzátartozóit”? Egyetlen szó sem hangzott el – azon kívül, hogy mi ismét tartozunk nekik

– mondta Zelenszkij, hozzátéve: „Az európai vezetőknek is mondtam. Mi az ára ennek? Embereknek kell meghalniuk? Mit akarnak? Hogy blokkoljanak minket? És közben továbbra is mindent blokkolni fognak Ukrajnának?”

És mit jelent az, hogy „mindent”? A 90 milliárd eurót, a szankciós csomagot, a klasztereket, Ukrajna útját az Európai Unióba. Tehát semmiféle visszacsatolás nincs

– mondta Zelenszkij.