Orbán ViktorFideszvideó

Orbán Viktor: Magyarország újra migrációs nyomás alá kerülhet az iráni háború miatt

Orbán Viktor nem kertelt: újabb bevándorlási hullám indulhat el Magyarország felé.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 02. 23:22
Bosak szerint a magyar miniszterelnök megkérdőjelezhetetlen tekintélynek örvend Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egyre közelebb kerülnek az áprilisi választások, miközben a nemzetközi helyzet gyors romlása jelentősen növeli a voksolás tétjét. A közelmúlt eseményei - az orosz-ukrán háború elhúzódása, az energiaellátás körüli feszültségek és a közel-keleti konfliktus − mind olyan tényezők, amelyek közvetlen hatással lehetnek Magyarországra.

Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Legutóbbi videójában Orbán Viktor miniszterelnök soproni fórumán a kialakult helyzet veszélyeire figyelmeztetett. Mint mondta, a világ egyre instabilabb, és ennek következményeire Magyarországnak is fel kell készülnie.

A kormányfő elmondta, hogy a Közel-Keleten kiéleződő konfliktus új migrációs hullámot indíthat el Európa felé.

− Most a Közel-Keleten is háború van. Senki sem tudja, hogy az elhúzódó katonai konfliktus milyen bevándorlási problémákat okoz. Irán egy 90 milliós ország. Ha onnan megindulnak, következő Törökország, és már itt vannak a Balkánon, és itt vannak a mi kerítésünknél − fogalmazott a legújabb videójában a miniszterelnök.

Észnél kell lenni, nem a kockáztatás időszakát éljük.

− tette hozzá.

A miniszterelnök gazdasági veszélyekre is felhívta a figyelmet: elmondta, hogy Katar ideiglenesen leállította a cseppfolyósított földgáz egy részének szállítását, ami az árak emelkedéséhez vezethet. Hasonló folyamatok figyelhetők meg az olajpiacon is, így a magyar kormánynak egyszerre kell felkészülnie egy esetleges új migrációs hullámra és egy olajválságra.

Mint mondta, ez a helyzet

meggyilkolja az embert, az megrázza a gazdaságot, az nagy bajokat tud okozni, és ott kell legyünk a gáton ahhoz, hogy a hatásait fékezni tudjuk.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Fischer Zoltán/MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Világháború és Béketanács

Bogár László avatarja

A Béketanács ugyan közvetlenül a közel-keleti béke feltételeinek megteremtését tűzte ki célul, de valójában a kialakulóban lévő új világhatalmi rendszer alapintézménye lehet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu