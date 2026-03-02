Orbán Viktor: Magyarország újra migrációs nyomás alá kerülhet az iráni háború miatt

Egyre közelebb kerülnek az áprilisi választások, miközben a nemzetközi helyzet gyors romlása jelentősen növeli a voksolás tétjét. A közelmúlt eseményei - az orosz-ukrán háború elhúzódása, az energiaellátás körüli feszültségek és a közel-keleti konfliktus − mind olyan tényezők, amelyek közvetlen hatással lehetnek Magyarországra.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Legutóbbi videójában Orbán Viktor miniszterelnök soproni fórumán a kialakult helyzet veszélyeire figyelmeztetett. Mint mondta, a világ egyre instabilabb, és ennek következményeire Magyarországnak is fel kell készülnie.

A kormányfő elmondta, hogy a Közel-Keleten kiéleződő konfliktus új migrációs hullámot indíthat el Európa felé.

− Most a Közel-Keleten is háború van. Senki sem tudja, hogy az elhúzódó katonai konfliktus milyen bevándorlási problémákat okoz. Irán egy 90 milliós ország. Ha onnan megindulnak, következő Törökország, és már itt vannak a Balkánon, és itt vannak a mi kerítésünknél − fogalmazott a legújabb videójában a miniszterelnök.

Észnél kell lenni, nem a kockáztatás időszakát éljük.

− tette hozzá.

A miniszterelnök gazdasági veszélyekre is felhívta a figyelmet: elmondta, hogy Katar ideiglenesen leállította a cseppfolyósított földgáz egy részének szállítását, ami az árak emelkedéséhez vezethet. Hasonló folyamatok figyelhetők meg az olajpiacon is, így a magyar kormánynak egyszerre kell felkészülnie egy esetleges új migrációs hullámra és egy olajválságra.

