A liga pofozógépe kiütötte az NBA-rekordbajnokát

Rangadót rendeztek az észak-amerikai profi kosárlabdaligában csütörtök hajnalban. Az NBA-ben szereplő Boston Celtics és a Charlotte Hornets összecsapása igazi csemegének ígérkezett. A Hornets sorozatban 5 meccset nyert, s mindössze háromszor kapott ki az utolsó 18 bajnoki találkozóján. A liga rekordbajnokának (18 bajnoki cím) számító Celtics sem lassított az utóbbi időben, 12 győzelem mellett mindössze 2 veresége van a Keltáknak az utolsó 14 mérkőzésén.

A Charlotte Hornets irányítója LaMelo Ball (labdával) ellen a Boston Celtics játékosa Derrick White védekezik az NBA rangadóján. Fotó: BRIAN FLUHARTY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az NBA pofozógépe meglepte a rekordbajnokot

A Boston Celtics tompán kezdte a meccset, ami betudható a fáradtságnak is, hiszen Joe Mazzulla együttese kilenc nap alatt a hatodik mérkőzését játszotta. A bostoniak mindössze 38 százalékkal dobtak mezőnyből (30/79), és 16-szor adták el a labdát, amelyekből a vendég Charlotte 21 pontot szerzett. A hazaiaknak a hárompontosvonalon túlról sem ment jól : 36 kísérletükből csak 10 talált be. A Hornets viszont villámrajtot vett, és 8–0-s előnyre tett szert, miközben a Celtics az első nyolc dobását elhibázta. Boston dobóformája a második negyedben sem javult, a Charlotte ezt kihasználva 64–43-ra vezetett a félidőben, s végül kiütéses, 118-89-es meglepetésgyőzelmet aratott a liga legnagyobb múlttal rendelkező klubja ellen.

Az Év Újonca címre is esélyes Kon Knueppel 20 pontot szerzett, a 20 éves kosaras mellett Brandon Millert és LaMelo Ball-t lehetett kiemelni, akik egyaránt 18 ponttal járult hozzá a sikerhez. Az új igazolás Coby White 17 ponttal és hat gólpasszal zárt.

A Charlotte Hornets sorozatban hatodszor nyert, és a Lódarazsak a mérlegüket tekintve október 26. óta először kerültek 50 százalék (32–31) fölé.

A Celtics legeredményesebb játékosa Derrick White volt 29 ponttal. Jaylen Brown 20 pontot és 11 lepattanót tett hozzá, de hiába villogott a Celtics két ásza, a Boston hárommeccses győzelmi sorozata a Hornets elleni vereséggel megszakadt. A Kelták a Keleti Főcsoport második helyén állnak a Detroit Pistons mögött. A Charlotte Hornets a kilencedik áll a tabellán, mindössze két meccsre a biztos rájátszást érő hatodik helytől, amit perpillanat a Philadelphia 76ers birtokol.



