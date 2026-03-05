Rendkívüli

Hamarosan ismerteti a kormány döntéseit Gulyás Gergely – Kövesse nálunk élőben!

A liga pofozógépe kiütötte az NBA-rekordbajnokát

Folytatódott a liga egyik legrosszabb csapatának számító Charlotte Hornets menetelése az észak-amerikai profi kosárlabdaligában. Az NBA-ben szereplő Hornets sorozatban hatodik győzelmét aratta a világ legkeményebb bajnokságában, a Lódarazsak 118-89-re múlták felül a liga legtöbb bajnoki címével rendelkező Boston Celtics együttesét és egyre közelebb állnak a rájátszásba kerüléshez.

2026. 03. 05. 9:11
A Boston Celtics az NBA legtöbb bajnoki címével rendelkező együttese kikapott a Charlotte Hornets ellen Fotó: BRIAN FLUHARTY Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Rangadót rendeztek az észak-amerikai profi kosárlabdaligában csütörtök hajnalban. Az NBA-ben szereplő Boston Celtics és a Charlotte Hornets összecsapása igazi csemegének ígérkezett. A Hornets sorozatban 5 meccset nyert, s mindössze háromszor kapott ki az utolsó 18 bajnoki találkozóján. A liga rekordbajnokának (18 bajnoki cím) számító Celtics sem lassított az utóbbi időben, 12 győzelem mellett mindössze 2 veresége van a Keltáknak az utolsó 14 mérkőzésén.

A Charlotte Hornets irányítója LaMelo Ball (labdával) ellen a Boston Celtics játékosa Derrick White védekezik az NBA rangadóján.
A Charlotte Hornets irányítója LaMelo Ball (labdával) ellen a Boston Celtics játékosa Derrick White védekezik az NBA rangadóján. Fotó: BRIAN FLUHARTY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az NBA pofozógépe meglepte a rekordbajnokot

A Boston Celtics tompán kezdte a meccset, ami betudható a fáradtságnak is, hiszen Joe Mazzulla együttese kilenc nap alatt a hatodik mérkőzését játszotta. A bostoniak mindössze 38 százalékkal dobtak mezőnyből (30/79), és 16-szor adták el a labdát, amelyekből a vendég Charlotte  21 pontot szerzett. A hazaiaknak a hárompontosvonalon túlról sem ment jól : 36 kísérletükből csak 10 talált be. A Hornets viszont villámrajtot vett, és 8–0-s előnyre tett szert, miközben a Celtics az első nyolc dobását elhibázta. Boston dobóformája a második negyedben sem javult, a Charlotte ezt kihasználva 64–43-ra vezetett a félidőben, s végül kiütéses, 118-89-es meglepetésgyőzelmet aratott a liga legnagyobb múlttal rendelkező klubja ellen.

Az Év Újonca címre is esélyes Kon Knueppel 20 pontot szerzett, a 20 éves kosaras mellett Brandon Millert és LaMelo Ball-t lehetett kiemelni, akik egyaránt 18 ponttal járult hozzá a sikerhez. Az új igazolás Coby White 17 ponttal és hat gólpasszal zárt. 

A Charlotte Hornets sorozatban hatodszor nyert, és a Lódarazsak a mérlegüket tekintve október 26. óta először kerültek 50 százalék (32–31) fölé.

A Celtics legeredményesebb játékosa Derrick White volt 29 ponttal. Jaylen Brown 20 pontot és 11 lepattanót tett hozzá, de hiába villogott a Celtics két ásza, a Boston hárommeccses győzelmi sorozata a Hornets elleni vereséggel megszakadt. A Kelták a Keleti Főcsoport második helyén állnak a Detroit Pistons mögött. A Charlotte Hornets a kilencedik áll a tabellán, mindössze két meccsre a biztos rájátszást érő hatodik helytől, amit perpillanat a Philadelphia 76ers birtokol.
 

Az NBA legutóbbi játéknapjának tíz legszebb akciója:








 

