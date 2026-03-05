Gulyás Gergely: Ukrajna nem zárhatja el uniós tagállamok energiaforrásait + videó

Rendkívüli

Gulyás Gergely: Ukrajna nem zárhatja el uniós tagállamok energiaforrásait

Ha csütörtök, akkor Kormányinfó.

2026. 03. 05. 9:30
Fotó: Mirkó István
A kormány a háborús helyzetet értékelte a szerdai kormányülésen, ami sokkal súlyosabb, mint egy hete, hiszen azóta egy újabb háború robbant ki. Azt látjuk, ez nem csak Iránt, Izraelt és a térséget, hanem Európára nézve is veszélyes – fogalmazott Gulyás Gergely a Kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, az energiabiztonság szempontjából is jelentős, hiszen veszélybe kerültek a kőolaj szállítmányok, a világ kőolajszállítmányának 20 százaléka bizonytalan, eljut-e a célba.

Fotó: Mirkó István

Emiatt kétszer olyan káros, hogy elzárták a Barátság kőolajvezetéket. Ismét felszólítjuk az Ukrán kormányt, hogy indítsák újra, minden információ szerint igazolják, hogy csak Zelenszkij nem engedi, hogy újra elinduljon. Nem véletlenül nem engedik, hogy a szakértők a helyszínre menjenek

– mutatott rá.

A magyar kormány döntött arról, hogy létrehoz egy bizottságot, amelyek Czepek Gábor miniszter-helyettes vezet, amelyben a MOL képviselői is helyet kaptak. Ez egy tényfeltáró küldöttség, ami bármikor elindulhat, és néhány óra alatt kiderülne, hogy hazudnak az ukránok.

Fokozott védelem az energetikai létesítményeknek

– Az Európai Bizottságot is felszólítottuk arra, hogy szerezzen érvényt az ukrán kötelezettségnek, vagyis, hogy nem zárhatja el EU-tagállamok energiaforrásait – mondta. Úgy folytatta, a kormány energiabiztonsági tanácsa 250 ezer tonna kőolajat felszabadított a stratégiai készletből, ez ma biztosítja a százhalombattai finomító működését, aminek hatékony működéséhez elengedhetetlen az uráli olaj.

A miniszter közölte azt is, hogy exporttilalmat is elrendeltek, fokozottan védik az energialétesítményeket, dróntilalmat rendeltek el, de a kialakult helyzet ellenére hosszútávon is fent tudják tartani az ellátást.

Az iráni háború okozta terrorkockázat miatt fokozott védelmet rendelt el a kormány, mert emelkedhet a terrorveszély. Jelezte, kiemelt fontosságú a kockázatot jelentő személyek felügyelete, de a kormány garantálja a biztonságot, és amíg Ukrajna nem engedi fel az olajblokádot, Magyarország minden Ukrajnát érintő uniós döntést blokkolni fog.

A tanárok bérét illetően közölte, 154 ezer forintot fognak kapni, ahogy a szakképzésben dolgozók is. Hozzátette, a mezőgazdasági öntözés költségeit továbbra is átvállalja a kormány.

Akár holnap is jöhetne az olaj

Gulyás Gergely tisztázta, a választás időpontjához és annak megtartásához nincs köze az ukránokhoz vagy a Barátság kőolajvezetékhez. Arra a kérdésre, hogy vajon április 12-ig küldhetnek-e olajat az ukránok, a miniszter közölte, ez csak Zelenszkij elnökön múlik, aki akár már holnap is küldhetne kőolajat, de nem akar.

Az ukránok állítása hazugság, a vezeték nem semmisült meg, jobb állapotban van, mint valaha, eltekintve attól az ukrán elnöki döntéstől, hogy Zelenszkij leállította

– fogalmazott a miniszter.

A Barátság kőolajvezeték kapcsán kirendelt tényfeltáró küldöttség kapcsán kifejtette, Ukrajna a nemzetközi kötelezettségét szegi meg, kötelesek az EU-tagállamok energiaellátását biztosítani, az ezzel kapcsolatos jogi vita abban lehet csak, hogy azt állítják, ennek technikai akadálya van.

Fotó: Mirkó István

– Nem mondják meg őszintén, hogy leállították a kőolajvezeték működését, így miután azt állítják, hogy ennek technikai akadálya van, akkor nincs egyszerűbb annál, mint beengedi a tényfeltáró bizottság tagjait és mutassák meg, hol sérült ez a vezeték. De az is mutatja, hogy nem mondanak igazat, hogy semmilyen delegációt nem engednek be – mutatott rá.

A benzinárstop kapcsán Gulyás Gergely elmondta, nem volt szó erről a kormányülésen, de van egy árképzési megállapodása a kormánynak a MOL-lal, amely értelmében a régiós ártól nem térhet el fölfelé az ár, ezt tartják is, belesimul a környező országok átlagába.

Nem kapnak információt az ukránok a kiszabadított hadifoglyokról

Az orosz fogságból kiszabadított hadifoglyokról a miniszter úgy vélekedett, hiába is kérnek, semmilyen információt nem adnak az ukrán külügynek a két férfiról, miután magyar állampolgárokról van szó, ezért ilyen kötelezettségük nincs is.

Sajnálatos, hogy Ukrajna szívesebben látta volna halottként ezt a két férfit, akik egyébként kettős állampolgárok, de mi jobban örülünk, hogy élnek

– húzta alá. 

Putyin elnök nyilatkozatára is reagált Gulyás Gergely, mely szerint akár azonnal beszüntethetik az európai piacra az orosz gáz szállítását. – Az orosz elnök megerősítette, hogy rendelkezésre áll az a kőolajmennyiség, amelyet Magyarország hosszútávú szerződés keretében rendel, ugyanez igaz a földgázra is, ezt a szerződést a jelenlegi tudásunk szerint Oroszország meg kívánja tartani – mondta.

Esetleges további hadifoglyokról Gulyás Gergely az mondta, hazánk elkötelezett, hogy minden magyar állampolgárt haza hozzon, és mindent meg fognak tenni ezért, de újabb személyekről egyelőre nem tudott beszámolni.

A Közel-Keletről is igyekeznek mindenkit hazahozni

A közel-keleti mentesítő járatok kapcsán elmondta Jordániából nincs kockázat repülőjáratot illetően, igyekeznek mindenkit hazahozni, de minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a reptér használata és a felszállás nem jelent-e nagyobb veszélyt, mint ott maradni. Jelezte, az Egyesült Arad Emírségből például nagyobb lett volna a felszállás kockázata, de kiemelt cél minden magyar állampolgár kimentése a térségből.

A benzinárak kapcsán a miniszter elmondta azt is, hogy a magyar benzinár a regionális árszintbe illeszkedik, a magyar adótataralom pedig a legalacsonyabb a régióban.

A Turbina nevű hely bezárásáról azt mondta, ahol drogot adnak el, ott az emberek életét kockáztatják, de nem lehet fiatalok életével játszani, ez a működtető felelőssége, és minden ilyen szórakozóhelyet be kell zárni.

Arról, hogy Magyar Péter és a Tiszás képviselők nem ítélték el, hogy a Barátság kőolajvezeték működését leállították az ukránok, nemzetbiztonsági kockázatot jelent-e, hogy falaznak az ukrán olajblokádnak, a miniszter úgy vélekedett: miután Brüsszelben hat alkalommal szavazták meg az orosz kőolaj kivezetését, nem meglepő, hogy azt akarják, ne kaphasson Magyarország kőolajat és földgázt.

Az, hogy egy ilyen Kijev és Brüsszel közötti összefogásnak a Tisza Párt is részese, a választóknak kell megítélnie. Magyar Péter Brüsszel és Kijev szerelemgyermeke

– fűzte hozzá.

Országos szűrőprogram indult a szifilisz miatt

Vitályos Eszter a szifilisz-fertőzöttek számának növekedéséről, és a kismamák általi fertőzés miatt elhunyt csecsemők kapcsán közölte, az NNGYK a helyzetet észlelve országos szűrőprogramot indított, amelynek keretében minden várandős nőt tesztelnek a szülést megelőzően is. – Minden ügyet kivizsgálunk, de azt már tudni lehet, hogy az elhunyt újszülöttek gondozatlan terhességből származtak sajnálatosan – tájékoztatott. 

Fotó: Mirkó István

Gulyás Gergely közölte, pár héten beül megérkezik az orosz olaj a  horvátokhoz, ők pedig szintén nem tehetik meg, hogy ne továbbítsák azt.

Elmondta azt is, elítélik, hogy Irán olyan országot von be a háborúba, akik nem részesei annak. Jelezte, vizsgálják az Irakban állomásozó magyar katonák helyzetét, akik jól vannak. – Mindent megteszünk mi is és az amerikaiak is, hogy a lehető legnagyobb biztonságban legyenek a katonák. A migránshullám kapcsán közölte, ha kell, meg fogják erősíteni a déli határt, nem zárható ki, hogy Európa felé egy 2015-höz hasonló hullám elindul, de ennek még nincs jele.

Jelezte azt is, azokon a hadifoglyokon is igyekeznek segíteni, akik magyar állampolgársággal nem rendelkezik, de magyar nemzetiségűek.

A rezsicsökkentésről azt mondta, el akarnak vágni minket az olcsó orosz olajtól, és ha ez megtörténik, ahogy azért dolgozik a DK és a Tisza, a rezsicsökkentést nem tudja a kormány finanszírozni.

Gulyás Gergely beszélt arról is, hogy a háború gazdasági hatása még megbecsülhetetlen, hogy 4 hétig fog-e tartani, vagy elhúzódik, nem tudni, ennek költségvetési hatása lehet csekély is, de hosszú háború esetén a Hormuzi-szoros lezárása hatással lesz.

Cikkünk frissül.

 

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

