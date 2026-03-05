Gulyás Gergely: Ukrajna nem zárhatja el uniós tagállamok energiaforrásait + videó

A kormány a háborús helyzetet értékelte a szerdai kormányülésen, ami sokkal súlyosabb, mint egy hete, hiszen azóta egy újabb háború robbant ki. Azt látjuk, ez nem csak Iránt, Izraelt és a térséget, hanem Európára nézve is veszélyes – fogalmazott Gulyás Gergely a Kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, az energiabiztonság szempontjából is jelentős, hiszen veszélybe kerültek a kőolaj szállítmányok, a világ kőolajszállítmányának 20 százaléka bizonytalan, eljut-e a célba.

Fotó: Mirkó István

Emiatt kétszer olyan káros, hogy elzárták a Barátság kőolajvezetéket. Ismét felszólítjuk az Ukrán kormányt, hogy indítsák újra, minden információ szerint igazolják, hogy csak Zelenszkij nem engedi, hogy újra elinduljon. Nem véletlenül nem engedik, hogy a szakértők a helyszínre menjenek

– mutatott rá.

A magyar kormány döntött arról, hogy létrehoz egy bizottságot, amelyek Czepek Gábor miniszter-helyettes vezet, amelyben a MOL képviselői is helyet kaptak. Ez egy tényfeltáró küldöttség, ami bármikor elindulhat, és néhány óra alatt kiderülne, hogy hazudnak az ukránok.

Fokozott védelem az energetikai létesítményeknek

– Az Európai Bizottságot is felszólítottuk arra, hogy szerezzen érvényt az ukrán kötelezettségnek, vagyis, hogy nem zárhatja el EU-tagállamok energiaforrásait – mondta. Úgy folytatta, a kormány energiabiztonsági tanácsa 250 ezer tonna kőolajat felszabadított a stratégiai készletből, ez ma biztosítja a százhalombattai finomító működését, aminek hatékony működéséhez elengedhetetlen az uráli olaj.

A miniszter közölte azt is, hogy exporttilalmat is elrendeltek, fokozottan védik az energialétesítményeket, dróntilalmat rendeltek el, de a kialakult helyzet ellenére hosszútávon is fent tudják tartani az ellátást.

Az iráni háború okozta terrorkockázat miatt fokozott védelmet rendelt el a kormány, mert emelkedhet a terrorveszély. Jelezte, kiemelt fontosságú a kockázatot jelentő személyek felügyelete, de a kormány garantálja a biztonságot, és amíg Ukrajna nem engedi fel az olajblokádot, Magyarország minden Ukrajnát érintő uniós döntést blokkolni fog.